Daniel Zedníček zo šou Love Island si vyskúšal herectvo. Záber v uniforme zaujal divákov Dunaja, k vašim službám

Daniel Zedníček, známy ako Dany zo šou Love Island 2025, sa ukázal v úplne novej úlohe. Zaujal totiž fotografiou v dobovej uniforme, ktorá na prvý pohľad môže pripomínať atmosféru seriálu Dunaj, k vašim službám. Podobný typ kostýmu si diváci spájajú aj s viacerými známymi tvárami vrátane Jána Koleníka, a tak Dany ukázal podobu, v akej ho fanúšikovia Love Islandu zrejme nečakali.
Bývalý účastník reality šou Love Island z roku 2025 Daniel Zedníček sa pochválil na Instagrame fotkou v uniforme, ktorá nápadne pripomínala tie zo seriálu Dunaj, k vašim službám. K záberu napísal iba krátke anglické slovo experience (pozn.red. skúsenosť), no aj to stačilo na to, aby zaujal fanúšikov tohto obľúbeného seriálu. Dany, ktorého si diváci pamätajú najmä z vily plnej flirtu, emócií a hľadania lásky, tak ukázal, že po skončení šou skúša aj nové príležitosti pred kamerou.
Z Love Islandu si ho diváci zapamätali
Daniel Zedníček, alias Dany, patril medzi účastníkov šou Love Island, ktorí boli vo vile už od úplného začiatku. Pôvodne bola jeho vyvolenou Majda, s ktorou tvoril pár, no ich vzťah napokon nevyšiel. Hoci sa Dany snažil nájsť lásku aj ďalej, vo vile sa mu to nepodarilo a jeho cesta sa skončila krátko pred bránami finále.
Dany však nepatril medzi súťažiacich, ktorí by v šou zostali nepovšimnutí. Diváci sledovali jeho snahu nájsť si partnerku aj to, ako sa postupne vyvíjala jeho cesta medzi ostatnými ostrovanmi. Ročník 2025 priniesol viacero výrazných mien, o ktorých sa hovorilo aj po skončení šou.
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Medzi nimi bol napríklad aj Dušan Kajaba, ktorý tvoril pár s Kristínou Vargovou, no tým predčasom, žiaľ, ich vzťah nevydržal a cesty sa im rozdelili. Aj vďaka podobným príbehom mal tento ročník okolo seba výraznú pozornosť a Dany patril k tváram, ktoré si fanúšikovia spájali s vilou od prvých epizód.
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