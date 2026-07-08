Zákerná Gregorová nekončí. Jej postava v Sľube bude ešte horšia, diváci seriálu sa majú na čo tešiť

Nie je to tak dávno, čo diváci chválili výkon Michaely Čobejovej, ktorá stvárňuje zástupkyňu riaditeľky, hoci ju stále ako postavu nemôžu vystáť. Ukázali tak, že vedia rozlišovať medzi herečkou a postavou a ocenia, keď vie niekto zahrať poriadnu mrchu.
Eva Gregorová sa pritom nachádza v diváckom rebríčku najhorších postáv. Spolu s ňou v TOP 3 svieti aj jej manžel a bronzovú priečku zastáva doktorka Hanzelová. Tajomstvo zákernej zástupkyne bolo odhalené pár týždňov pred koncom tretej série. V bývalej škole poslala žiačku počas vyučovania kúpiť jej cigarety. Keď však šla cez cestu, zrazilo ju pri tom auto. Dievča utrpelo počas nehody vážne zranenia, ktoré ju navždy pripútali na vozík.
Z postavy je zle aj samotnej herečke
Ak by ste si mysleli, že to je to najhoršie, čo kedy mohla urobiť, zdá sa, že dúfate márne. Najnovšie totiž jej predstaviteľka Michaela Čobejová zavítala do podcastu To nerieš, moja… so Zuzanou Vačkovou a Katkou Brychtovou, kde porozprávala viac o svojej postave aj o tom, čo divákov čaká v ďalšej sérii, keďže sa epizódy natáčajú v predstihu.
„Je to zábava,“ povedala herečka o hraní svojej role v Sľube. „Ale to, čo točíme teraz v predstihu že rok vlastne, tá postava je už taká sviňa, že mne už je normálne zle, keď čítam tie scenáre. Že jej to strašne pritvrdili,“ priznala o tom, čo sa s ňou bude diať ďalej. „Myslím, že sa, ako sa hovorí po česky, vyřádili na tejto postave,“ dodala pobavene s tým, že jej to ale nevadí.
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Vysvetlila, že túto postavu hrá so svojím najlepším vedomím a svedomím jednoducho tak, ako jej to napíšu, no stále na základe nejakých svojich skúseností. Dodala: „Poznali sme také, samozrejme, za socíku a tým, že ja som z učiteľskej rodiny, tak som sa pohybovala aj v tom zákulisí tej školy, takže rôzne týpky tam boli, naozaj, že rôzne. Dobre si to pamätám. Nejako ten socík mne sa tak vryl tak negatívne do mojej pamäte a veľmi sa to odráža aj v tejto postave.“
Priali jej smrť
Keď ide o negativitu, ona sama ju dobre pozná, keďže si všíma komentáre k jej postave. „Teraz, keď zomrela Gáliková, tak všetci priali smrť mojej postave Gregorovej. To bolo komické,“ zasmiala sa Čobejová a dodala, že si ju ľudia evidentne stotožňujú s touto postavou a veria tomu príbehu za čo je rada.
Ako sa jej hrá s dcérou
Reč sa potom presunula k tomu, že sa do Sľubu pridala neskôr a predtým, než v seriáli hrala ona, hviezdila v ňom jej dcéra, s ktorou sú teraz kolegyne. „Najprv bola predskokanka Tánička a už sme tam napchatá celá rodina. Ešte môjho muža musím nahovoriť, nech sme kompletní,“ poznamenala s humorom herečka.
V seriáli pritom nehrajú príbuzné, ale Tatianina postava chodila so synom zástupkyne Gregorovej, takže prakticky Čobejová hrala svojej dcére potenciálnu svokru. Ten sa s ňou však neskôr rozišiel. Na tejto scéne Čobejová demonštrovala, aké je to hrať spoločné scény s Táňou, keď ona hrá negatívnu postavu a tým pádom ju jej dcéra nevidí ako svoju mamu. „Gregorová ju utešovala svojím spôsobom a videla som na tej Táničke, že aká som jej protivná, že ani sa na mňa nevedela pozrieť,“ vysvetlila.
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