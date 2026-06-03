Neostalo oko suché. Dagmar Sanitrová prehovorila o konci svojej postavy, v Dunaji ju neuvidíte

Pôvodne to vyzeralo, že zomrie jej seriálový manžel, keďže na konci prvej série dostal infarkt a diváci celé leto v napätí čakali, či prežije. Nakoniec však všetko dobre skončilo a rodina Gálikovcov mohla pokračovať v ich živote ako predtým, hoci už Viktor Gálik nebol riaditeľ školy.
Diváci Sľubu si poriadne poplakali a so Zlaticou sa budú lúčiť ešte dlho. Obzvlášť po emocionálnej pasáži, keď sledovali, ako si správu o jej smrti postupne postavy vymieňali medzi sebou a v tomto momente už neostalo žiadne oko suché. Smrť seriálovej Zlatice totiž nik nečakal a o to viac fanúšikov zasiahla.
Smrť jej postavy ju prekvapila
Dagmar Sanitrová v rozhovore pre Markízu priznala, že ona svoju seriálovú smrť spolu s divákmi až tak vo veľkom neprežívala, keďže scénu, kedy zomrela, natočila už v období Vianoc, a tak mala za ten čas, kým sa dostala na obrazovky, možnosť spracovať všetko, čo k tomu patrí. Prezradila však, že ňou emócie napriek tomu lomcovali.
Herečka tiež prehovorila o svojej reakcii, keď sa dozvedela, že v seriáli končí. Povedala: „Bola som prekvapená. Ale vždy, keď si postavená pred takéto rozhodnutia alebo udalosti, ktoré ty nevieš zmeniť, tak máš možnosť, že buď sa tým budeš trápiť, alebo sa s tým zmieriš, takže časom som sa s tým zmierila.“
Seriálová Zlatica tiež odhalila niečo z jej súkromia a priznala napríklad: „Ja som vôbec nechcela byť herečka. Ja som sa chystala za pani učiteľku.“ Jej plány však zmenilo to, že chodila do literárno-dramatického krúžku a recitovala, pričom vyhrávala rôzne súťaže, a tak jej jej učiteľka navrhla, či nechce skúsiť herectvo. Skúsila a ako sama povedala, náhodou sa tak stalo, že sa z nej stala herečka.
V Dunaji ju neuvidia
Diváci pritom špekulovali, či v Sľube neskončila preto, aby sa mohla objaviť v Dunaji, k vašim službám a zmeniť seriál, ako to v minulosti napríklad spravila Monika Szabó. V jej prípade skončila ako Magda v Dunaji a v Sľube sa objavila ako Kamila. Táto zmena však v prípade Dagmar Sanitrovej nebude možná, keďže si už v minulosti v Dunaji zahrala.
Herečka Sanitrová stvárnila Eleonóru Rakovskú, matku predstavenú, ktorú tiež diváci poznali ako Bernadettu a biologickú mamu Kláry. V seriáli však zomrela, a tak nie je možné, aby si túto rolu zopakovala. Ak sa teda diváci tešili, že ju stále na obrazovkách uvidia, máme pre nich zlé správy.
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