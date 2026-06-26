Jakub Švec priznal ťažký začiatok v Sľube: Prvý natáčací deň takmer nezvládol

Jakub Švec v seriáli Sľub a v Dunaji, k vašim službám

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Seriál Sľub
Bola to preňho výzva.

Jakub Švec patrí k hercom, ktorých si diváci v posledných rokoch všímajú čoraz viac. Mladý talent sa dokáže s ľahkosťou premeniť na sympatického hrdinu aj postavu, ktorú publikum doslova nenávidí. Práve táto schopnosť presvedčivo stvárniť úplne odlišné charaktery z neho robí jednu z najvýraznejších tvárí nastupujúcej hereckej generácie.

Momentálne ho môžu televízni diváci sledovať hneď v dvoch úspešných seriáloch. V dennom seriáli Sľub si získava sympatie ako charizmatický doktor Igor Valent, zatiaľ čo v historickej ságe Dunaj, k vašim službám stvárňuje bezohľadného gardistu, ktorý svojím správaním vyvoláva množstvo emócií. V relácii Teleráno porozprával, aké výzvy mu prinášajú rozdielne herecké polohy.

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Bojoval s virózou

Keďže Jakub Švec prijal pozvanie do rannej relácie, padla reč aj na to, či mu nerobia problémy skoré vstávania. “Ja spím do poslednej možnej minúty, potom sa zobudím a mám strašne rýchle ráno. Nemôžem mať pomalé ráno, lebo potom som zaspatý celý deň,” priznal mladý herec, ktorý je už dva roky súčasťou fenoménu s názvom Sľub.

Ako naznačil, netušil, že v seriáli toľko zotrvá a bude taký obľúbený. “Neviem, nejako som nemal takéto kalkulácie predtým, keď sme s tým začali. Tešil som sa, keď mi ponúkli túto postavu, a išiel som do toho,” uviedol Jakub, ktorý si doteraz pamätá na svoju prvú klapku v seriáli.

Igor Valent v seriáli Sľub
Foto: TV Markíza

Stáva sa totiž uňho pomaly zvykom, že na začiatku podobného projektu vždy ochorie. “Pamätám si prvú klapku, lebo ja neviem, či mám také prekliatie, ale vždy sa mi to spája s nejakou chorobou. Takže som mal virózu, vonku bolo 38 stupňov Celzia a ja som ledva prežil prvý natáčací deň,” vyšiel s pravdou von.

Aby toho nebolo málo, natáčal veľmi romantické scény. “Vôbec nič si z toho nepamätám,” pousmial sa herec, ktorý hrá Igora, galantného a šarmantného muža z dobrej rodiny. Hoci to tak nemusí vyzerať, no zahrať bezchybného muža nie je vôbec jednoduché. “Je veľmi náročné zahrať niekoho, kto je úplne dokonalý, lebo je ťažké urobiť to tak, aby nebol nudný, aby bol zaujímavý,” poznamenal.

Tempo nakrúcania ho spočiatku zaskočilo

Na druhej strane, baví ho jeho srdečnosť a dobroprajnosť ku všetkým. “Kvôli tomu mu nie vždy všetko vychádza a dostáva sa do rôznych situácií a rozhodnutí, ktoré musí urobiť, ale toto ma na ňom najviac baví,” povedal úprimne a doplnil, že ho Igor ovplyvňuje aj v súkromnom živote. “Je to pekné v tom, že sa ti tie pekné emócie prenášajú do života,” poznamenal.

Seriál Sľub
Foto: TV Markíza

Výzvou bolo preňho tiež tempo. “Denný seriál sa vyrába v strašne rýchlom tempe a ja som ten prvý polrok nevedel byť uvoľnený alebo tvoriť. Bol som trošku prekvapený z toho tempa, ale teraz, keď som si už na to zvykol, tak už je to vlastne úplná radosť,” uviedol Jakub Švec a doplnil, že majú strašne málo času na natočenie jednej scény.

Našťastie sa vynašiel so svojou kolegyňou a seriálovou manželkou Paulou Lopatovskou. “My si vždy predtým, ako ideme spolu hrať, cez FaceTime alebo sa stretneme a naskúšame si to, aby sme potom už prišli úplne pripravení,” prezradil zo zákulisia natáčania herec, ktorý sa v Dunaji, k vašim službám musí “prepnúť” do negatívnej roly.

Musí sa veľa sústrediť

V dobovom seriáli hrá bezohľadného gardistu Jula. “Odtiaľ chodím úplne vyčerpaný, lebo tým, aká je to úplne protichodná postava, že má sadisticko-sociopatické sklony, tak tam je veľké sústredenie, aby som nič neurobil podvedome. Lebo ak točíme scénu, v ktorej vyslovene pácha násilie na niekom a to násilie si užíva, tak moja podvedomá reakcia by bola úplne iná, čiže ja musím mať úplné sústredenie v tom, aby nič podvedome z môjho vnútra nezostalo,” objasnil Jakub.

Gardista Julo v seriáli Dunaj, k vašim službám
Foto: TV Markíza

Umelec tak prezradil, že si to vyžaduje veľkú koncentráciu. Hoci hrá dve úplne odlišné postavy, zdá sa, že si to užíva. “Ja som neskutočne šťastný a vďačný tvorcom, že mi ponúkajú rôzne roly, že sú úplne protichodné,” dodal herec, ktorý vždy chcel robiť divadlo a herectvo.

Diváci dnes Jakuba Šveca poznajú predovšetkým z televíznych obrazoviek. Herec však v minulosti zaujal aj svojou úprimnosťou, keď otvorene prehovoril o náročnom období života a skúsenostiach, ktoré ho výrazne formovali.

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