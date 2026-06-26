Finálna epizóda Sľubu bude plná napätia. Jožo prinesie ukázať dcérku Hane, čo bude s hlavným párom?

Finále Sľubu

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Seriál Sľub
Diváci dostanú odpovede na hneď niekoľko otázok.

Tretia séria Sľubu priniesla viacero zvratov aj nových postáv. Diváci sa zoznámili s Kamilou, ale tiež s malým Richardom, ktorý sa ukázal ako polorodý brat Adamka, čím postavil Bartošovcov pred zásadné rozhodnutie. V tretej sérii tiež pribudla nová rodina v podobe Gregorovcov, ktorí sa rýchlo stali neobľúbencami divákov, keďže rýchlo pochopili, že o kladné postavy nepôjde.

Teraz divákov čaká finále, pričom tretia séria bude ukončená 105. epizódou. Tá z popisu sľubuje: “Zuzana ide do Trenčína za Michalom. Eva očakáva veľký deň. Dajú sa Ivana a Dávid dokopy?” My však vieme viac a sme pripravení podeliť sa o informácie priamo od televízie Markíza aj s vami divákmi.

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Čo prinesie finále

Finálnu 105. epizódu si diváci budú môcť pozrieť už dnes podvečer v klasickom čase o 17:55. Zdá sa pritom, že sa diváci zjavne nevedia dočkať, ako skončia osudy ich milovaných hrdinov, pretože premiérové epizódy aj ku koncu série lámu rekordy sledovanosti. Podiel na trhu 103. epizódy, ktorú televízia Markíza odvysielala tento týždeň v stredu podvečer, dosiahol neuveriteľných 43,9 %, čo je v rámci podielu na trhu nový tohtoročný rekord a zároveň tento výkon siahal aj na absolútne historické maximum.

Už štvrtková predposledná epizóda bola plná napätia. Nielenže totiž nechala v divákoch viaceré otázky, ale priniesla aj zopár rozuzlení, na ktoré celú sériu čakali. Dlho nebolo jasné, či sa vodičovi sanitky Jožovi Kollárovi (Marek Rozkoš), ktorý najnovšie tvorí zaľúbený pár s Hanou Roháčovou (Anna Jakab Rakovská), podarí získať svoju dcérku Alenku. Tú jeho nebohá žena Táňa (Ráchel Kollárová) porodila v Rakúsku a po Táninej smrti sa o ňu starala jej sestra.

Postavy v Sľube
Foto: Facebook (Seriál Sľub – TV Markíza)

Nečakaná pomoc

Zúfalý Jožo ju chcel získať späť, no ukázalo sa, že to nebude také jednoduché. Pôvodne pritom plánoval s pomocou veksláčky Kamily (Monika Szabó) mimoriadne nebezpečný útek za hranice, len aby bol so svojou milovanou dcérkou.

Bábätko v Sľube
Foto: TV Markíza

Vytúžené stretnutie mu mohol prekaziť arogantný a pomstychtivý Hanin exmanžel a policajt Milan Roháč (Peter Nádasdi), ktorý sa dozvedel o Jožových plánoch. Ako sa však ukázalo, napriek tomu, že Roháč znova ukázal svoju pravú náturu a prišiel nielen o priazeň manželky, ale i detí, ktoré negatívne ovplyvňoval, predsa len v ňom kúsok dobra ostalo. Aj mnohými nenávidený policajt je predsa len človek s citmi a Jožovi napokon pomohol Alenku získať. V dnešnej epizóde ju šťastný šofér sanitky prinesie ukázať svojej novej láske Hane.

Čo bude s hlavnou dvojicou

Najväčší otáznik však visí nad obľúbenou dvojicou Zuzana (Adriána Brnčalová) a Michal (Kristián Baran). Diváci budú môcť v dnešnej epizóde sledovať, že sympatickú učiteľku podporí Viktor Gálik (Michal Ďuriš) v tom, aby išla za ním do Trenčína, kam sa telocvikár odsťahoval… Nestretne ho tam však s jeho bývalou láskou Kristínou (Barbora Panáková), ktorá po rokoch opäť skončila v jeho náručí? A bude sa Michal tešiť z jej návštevy?

Michal a Zuzana
Foto: TV Markíza

Aj Roman Bartoš (Vladimír Kobielsky) urobil veľké a nečakané rozhodnutie a po dlhšom váhaní sa rozhodol, že prijme ponuku a stane sa riaditeľom nemocnice. Prebehne všetko hladko, alebo jeho cesta k riaditeľskému kreslu nebude taká jednoduchá? A prečo chce zákerná Eva Gregorová (Michaela Čobejová) zakopať vojnovú sekeru s riaditeľkou Zdenou Hanúskovou? Čo bude za jej spokojným úsmevom?

Eva Gregorová v Sľube
Foto: TV Markíza

Na všetky tieto otázky dostanú diváci odpoveď už dnes, a tak sa zdá, že si nakoniec užijú spokojné leto, keďže ich nebudú musieť trápiť osudy ich milovaných postáv.

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