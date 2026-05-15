Pripravujú si pôdu na zápletku s neverou. Diváci Sľubu majú jasný názor, keď ide o krízu manželov

Rodinný seriál Sľub je známy svojimi milostnými trojuholníkmi a komplikovanými vzťahmi, či už tými v rodine alebo tými romantickými. Koniec koncov je to denný seriál, a tým pádom tvorcovia potrebujú udržať divákov pri obrazovkách a vždy im priniesť niečo nové a spolu s tým aj akúsi dávku napätia.
Seriál začal milostným trojuholníkom v zložení Michal – Zuzana – Igor. Dnes Michal chystá svadbu s Kamilou, ktorú chcú stihnúť ešte tento rok, zatiaľ čo Igor je už ženatý s Martinkou. Stoja pritom pred dilemou, kde stráviť vianočné sviatky, keďže sú obaja zvyknutí tráviť ich so svojou rodinou, a tak sa zdá, že si na manželský život ešte len zvykajú.
Diváci sa postavili na jeho stranu
Hoci manželstvo nie je žiadna súťaž, na základe názorov divákov je jasné, že ak by bolo, v ich očiach by mali jasného víťaza. Po tom, ako napätie medzi manželmi eskalovalo a po ďalšej z hádok sa Igor Martinky opýtal „Si moja manželka, kedy sa tak začneš správať?“, ona ostala v šoku, zatiaľ čo doktor nešetril výčitkami. Podľa jeho slov ju totiž nebaví pečenie, nechce umývať okná ani variť a dokonca s ním nechodí ani na spoločenské akcie.
Ich manželská kríza sa rýchlo stala predmetom diskusií fanúšikov a vyzerá to tak, že sa postavili na Igorovu stranu. „Konečne jej povedal pravdu,“ zhodnotil divák v komentároch. „No Martinka sa nespráva ako manželka,“ napísala iná diváčka. „Povedal jej pravdu,“ súhlasila tretia. Názor divákov je tak jednoznačný, no stále dúfajú, že sa ich vzťah ešte môže napraviť a že sa nejako dohodnú.
„Prečo z takej milej postavy scenáristi spravili zlú manželku? Nechápem,“ objavili sa v komentároch tiež výčitky. Niektorí diváci pritom veria, že je to začiatok novej zápletky, keďže si myslia, že Igor nakoniec Martinku na jednej zo spoločenských akcií, kam s ním nechodí, podvedie.
