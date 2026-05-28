„Je to cez čiaru.“ Michal otvoril oči a znova ich zavrel. Diváci Sľubu prosia Zuzku, aby spravila jedno

Michal našiel fotky Kamily s iným mužom a rozhodol sa svadbu odložiť. Zdalo sa tak, že konečne otvoril oči, a nepotešilo to len Zuzanu, ale tiež divákov. Netešili sa však dlho.
Nie je to tak dávno, čo sme vás informovali o tom, že diváci dúfajú, že sa svadba Michala a Kamily konať nebude, a verili, že sa po jej boku rúti do záhuby. Dúfali, že svadbu niečo preruší, pričom obsahy nasledujúcich epizód prezradili, že to bude samotný Michal, kto sa ju nakoniec rozhodne na chvíľu stopnúť. Zdalo sa tak, že konečne zloží ružové okuliare, no nie je to tak.
Po podozrení prišlo zmierenie
Michal si mal vziať Kamilu už o dva dni, keď konečne zistil, že nie je úplne taká, ako si myslel. Po tom, ako uvidel fotografie, na ktorých je až príliš blízko s Paľom Hanúskom, bol presvedčený, že s ním niečo má a že nie je žena, ktorú chce po svojom boku. Kamila však znova ukázala, že je dva kroky pred ním, keď zachránila situáciu tým, že mu vyznala lásku.
Hoci sa zdalo, že Michal v Kamilu nadobro stratil dôveru, obzvlášť, keď si uvedomil, že by o situácii nevedel, ak by sa k nemu spomínané fotografie nedostali, nakoniec ich vzťah nebol až tak nalomený. Síce sa ich svadba posunula, keďže si ženích potreboval utriediť myšlienky, nakoniec aj tak s Kamilou skončili v objatí a Zuzana, ktorá sa tešila a chcela ho hneď prísť utešovať, nakoniec ostala sklamaná.
Nie je to však len Zuzana, kto sa z tohto zdanlivo šťastného konca neteší. „Divný scenár, to už je cez čiaru,“ odkázala diváčka v komentároch. Ďalšia si nebrala servítku pred ústa a rovno napísala: „Toto sa už nedá pozerať. Ten scenár je riadne fiasko a je toho už naozaj dosť. Má to byť seriál, kde človek sa má tešiť na ďalšiu časť, ale tu skôr pracujú nervy.“
„Čistá telenovela, hrôza,“ zhodnotila iná. Niektorí dokonca označili Michala za „somára“, keďže Kamile stále verí, a myslia si, že ak neotvorí oči sám, mala by ho k tomu donútiť Zuzana. Jedna diváčka napríklad navrhla: „Zuzka by ich mala poslať z domu, žiadna normálna žena by sa na to nepozerala a zároveň trpela. Je najvyšší čas to ukončiť.“
