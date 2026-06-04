Poznáme 3 najsledovanejšie filmy v slovenských kinách. Tržby jedného z nich pokorili milión eur

Filmy Backrooms, STAR WARS: Mandalorian a Grogu a Michael valcujú naše kiná. Pozrite sa spolu s nami na filmy, ktoré aktuálne v slovenských kinách letia.
Okrem pravidelných tipov na nové filmy a seriály vám prinášame aj zoznam filmov, ktoré sú v týchto dňoch v slovenských kinách najnavštevovanejšie. Najnovšie dáta Únie filmových distribútorov opäť odhalili aktuálnu filmovú top trojku.
Poznáme top trojku
Tretie miesto rovnako ako aj minulý týždeň obsadila snímka o kráľovi popu – Michael, ktorá sa drží na prvých priečkach rebríčka už od svojej premiéry 22. apríla, čiže viac ako mesiac. Nový film o Michaelovi Jacksonovi v slovenských kinách presiahol sumu 1 milión eur.
Druhé miesto obsadila minulotýždňová novinka STAR WARS: Mandalorian a Grogu, ktorá je pokračovaním seriálu The Mandalorian zo streamovacej platformy Disney+. Hlavnú postavu stvárnil obľúbený herec Pedro Pascal.
V slovenských kinách ho za dva týždne videlo už takmer 20-tisíc divákov, pričom dosiahol tržby cez 180-tisíc eur.
Najväčší úspech zožala filmová novinka
Na úplný vrchol rebríčka sa však dostala novinka, ktorá mala premiéru v slovenských kinách len tento víkend. Reč je o novom horore s názvom Backrooms, ktorý sme videli aj my a naše pocity z neho sme pre vás zhrnuli v recenzii, ktorú si môžete prečítať na tomto odkaze.
Backrooms len za jeden víkend videlo viac ako 18-tisíc divákov a s tržbami cez 145-tisíc eur dýcha na krk filmu STAR WARS: Mandalorian a Grogu. Celosvetovo sa dostal už na sumu 126 miliónov dolárov, čo je v prepočte približne 108 miliónov eur, čím sa stal aktuálne najnavštevovanejším filmom na celom svete. Ide tak o skutočne výborný začiatok. Okrem toho má na filmovom portáli ČSFD hodnotenie 71 %, čo je na horor vysoké číslo.
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