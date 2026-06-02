Nový film prepisuje rekordy: Za víkend prilákal 18-tisíc Slovákov, tržby presiahli 140-tisíc eur

V domácom prostredí zarobil po štarte 81,4 milióna dolárov (takmer 70 miliónov eur). Ide o najúspešnejší otvárací víkend v histórii A24.
O to prekvapivejšie je, že ide o film s rozpočtom len približne 10 miliónov dolárov (8,5 milióna eur). Na Slovensku podľa UFD snímka za otvárací víkend prilákala viac než 18-tisíc divákov. Jej tržby u nás sa vyšplhali na 146-tisíc eur a stala sa najhorúcejšou novinkou v kinách.
Úspech nabral aj v očiach divákov – na ČSFD má skvelé hodnotenie 72 %. Za novou snímkou pritom stojí len 20-ročný režisér Kane Parsons, ktorý v takomto mladom veku dosiahol mimoriadny úspech. Už ako 16-ročný sa venoval fenoménu tzv. backrooms a na YouTube tvoril krátke, nízkorozpočtové videá. Práve tie mu postupne otvorili cestu k celovečernému filmu.
Fenomén „backrooms“ ovládol digitálny svet
Z jeho videí sa stal virál. Hoci bol fenomén tzv. backrooms rozbehnutý už pár rokov predtým, práve tento tvorca výrazne prispel k tomu, že estetika tohto sveta zasiahla ďalšie milióny internetových používateľov.
Internetová komunita okolo „backrooms“ je dnes obrovská a venuje sa budovaniu fiktívneho univerza tzv. liminálnych priestorov. Backrooms sú pritom miesta, ktoré pôsobia prázdno, vytvárajú dojem nostalgie, no zároveň sú znepokojivé, snové a vytrhnuté z bežnej reality.
Niektorí tvorcovia vytvárajú zoznamy pravidiel pre jednotlivé miestnosti, iní sa zase venujú videám, ktoré simulujú prechod týmito miestnosťami.
Ďalšia časť komunity zas pridáva zábery z reálneho sveta z miest, ktoré svojou atmosférou pripomínajú vstup do backrooms a posilňujú tak dojem, že tento fiktívny priestor môže „presakovať“ aj do nášho sveta.
Do kina sme vyrazili aj my, takýto je náš verdikt
Do kina sme vyrazili v nedeľu 31. mája. Sála bola pritom takmer vypredaná. Nám sa tak ušli dobré miesta v kine až na posledné nočné premietanie.
