Za jeden víkend nový film dosiahol tržby až 140 miliónov eur. Prvenstvo získal aj v slovenských kinách

Star Wars: Mandalorian a Grogu sa v slovenských kinách dostal na prvé miesto, zároveň mu diváci udelili slušné hodnotenie. Navyše už počas prvého víkendu zarobil šialenú sumu. Diabol nosí Pradu 2 a Michael rovnako ako minulý týždeň aj naďalej valcujú slovenské kiná.
Okrem pravidelných tipov na nové filmy a seriály sme sa rozhodli priniesť vám zoznam filmov, ktoré sú v slovenských kinách aktuálne najnavštevovanejšie. Pozreli sme sa teda na najnovšie dáta Únie filmových distribútorov, ktoré nám prezradili aktuálnu filmovú top trojku.
Poznáme top trojku
Tretie miesto obsadila snímka o kráľovi popu Michael, ktorá sa drží na vrchole rebríčka už od svojej premiéry 22. apríla, čiže viac ako mesiac. Nový film o Michaelovi Jacksonovi v slovenských kinách dosiahol tržby už takmer jeden milión eur.
Druhé miesto obsadila komédia, na ktorú sme čakali 20 rokov. Diabol nosí Pradu 2 tiež valcuje rebríčky už od svojej premiéry 30. apríla. V našich kinách snímku videlo už 163-tisíc divákov a tržby dosiahli takmer 1,4 milióna eur.
Najväčší úspech zožala filmová novinka
Na úplný vrchol rebríčka sa však dostala novinka, ktorá mala premiéru v slovenských kinách len tento víkend. Reč je o sci-fi filme STAR WARS: Mandalorian a Grogu, ktorý je pokračovaním seriálu The Mandalorian zo streamovacej platformy Disney+. Hlavnú postavu stvárnil obľúbený herec Pedro Pascal.
Počas premiérového víkendu si ho do slovenských kín prišlo pozrieť viac ako 12-tisíc divákov, pričom dosiahol tržby 111-tisíc eur. Celosvetovo však v prepočte dosiahol približne až 140 miliónov eur. Úspech získal aj medzi divákmi na filmovom portáli ČSFD, kde mu aktuálne svieti slušných 74 %.
