Muž sa celé hodiny pohyboval po košickom letisku bez povšimnutia: Vošiel aj do lietadla, našiel ho až kapitán

Na košickom medzinárodnom letisku sa odohral mimoriadne nezvyčajný bezpečnostný incident. Muž sa v noci dostal do prísne stráženého priestoru, pohyboval sa po letiskovej ploche a napokon vošiel aj do lietadla spoločnosti Austrian Airlines. Posádka ho objavila až krátko pred odletom do Viedne, ktorý sa pre incident oneskoril približne o dve hodiny.
Na prípad upozornil Denník N, ktorý získal informácie od zdrojov z prostredia košického letiska. Tie mali prístup ku kamerovým záznamom zachytávajúcim pohyb muža počas celej noci. Letisko Košice následne potvrdilo, že vo štvrtok ráno došlo k narušeniu vyhradeného bezpečnostného priestoru neoprávnenou osobou slovenskej národnosti.
Najskôr si pripravil kávu a najedol sa
Podľa informácií denníka sa približne 50-ročný muž pohyboval po letiskovej hale krátko po jednej hodine ráno. Vošiel do zatvoreného baru, pripravil si kávu a následne sa obslúžil aj v ďalšej prevádzke, kde sa najedol. Po sebe zanechal neporiadok, no nikto ho pri tom nezastavil.
Bary boli v tom čase zatvorené, no vstupy boli zabezpečené len stolmi a stoličkami. Muž sa tak bez väčších problémov dostal dovnútra. Zo záberov podľa zdrojov nevyplýva, že by bol pod vplyvom alkoholu. Neskôr oslovil jednu zo zamestnankýň letiska a pýtal sa na letecké spojenie z Košíc. Keď mu poradila, aby počkal na otvorenie predaja leteniek, odpovedal jej nelogickou vetou, v ktorej spomenul 50 tisíc eur. Zamestnanci sa následne domnievali, že letisko opustil.
Namiesto odchodu preliezol plot
Až po incidente bezpečnostné zložky podrobne analyzovali kamerové záznamy. Práve tie ukázali, že muž z letiska vôbec neodišiel. Presunul sa k oploteniu vo väčšej vzdialenosti od terminálu, plot preliezol a dostal sa do vyhradeného bezpečnostného priestoru.
Po letiskovej ploche sa podľa záznamov pohyboval približne hodinu. V tom čase tam stálo aj lietadlo spoločnosti Austrian Airlines, ktoré po večernom prílete čakalo na ranný odlet do Viedne. Schody zostali pristavené pri lietadle a dvere neboli zamknuté, keďže stroj mal o niekoľko hodín opäť odletieť.
Muž vyšiel po schodoch, vošiel do lietadla a usadil sa v priestore pre cestujúcich. Nikto si jeho prítomnosť nevšimol až do chvíle, keď na palubu prišiel kapitán spolu s posádkou pripravovať ranný let. Podľa informácií Denníka sa mal prekvapeného pilota opýtať: „Už letíme?“
Vyšetrovanie pokračuje
Kapitán po náleze neznámeho muža požiadal o bezpečnostnú kontrolu lietadla. Na miesto preto prišla polícia, pyrotechnik aj psovod so služobným psom na vyhľadávanie výbušnín. Cieľom bolo overiť, či sa na palube nenachádza nebezpečný predmet. Prehliadka nič podozrivé neodhalila a lietadlo napokon odletelo do Viedne približne s dvojhodinovým meškaním. Muža medzičasom zaistila polícia.
Najväčšie otázky smerujú k tomu, ako sa muž mohol celé hodiny pohybovať po letisku bez zásahu bezpečnostných zložiek. Letisko na otázky týkajúce sa možného zlyhania bezpečnostného systému neodpovedalo. Uviedlo len, že bezprostredne po incidente prijalo všetky potrebné opatrenia a do odvolania zaviedlo zvýšený bezpečnostný režim.
Prezídium Policajného zboru potvrdilo, že na žiadosť kapitána bola vykonaná pyrotechnická prehliadka lietadla. Zatiaľ však neuviedlo, či bolo v prípade začaté trestné stíhanie ani to, či vyšetrovanie preveruje aj možné pochybenia pri zabezpečení letiska.
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