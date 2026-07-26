Pozerali ste ich aj vy: Organizácia upozorňuje na filmy a seriály, v ktorých sú normalizované toxické vzťahy

S pribúdajúcimi rokmi sa menia nielen technológie, ale aj postoje ľudí. Žarty, na ktorých sme sa kedysi poriadne nasmiali, nám dnes už vtipné neprídu. Viac si všímame aj vzťahy, a to, ako sú na televíznych obrazovkách reprezentované.
Otvára dôležité témy
Organizácia My Voice My Choice sa na Instagrame definuje ako „najväčšie feministické hnutie bojujúce za ochranu a presadzovanie reprodukčných práv v Európskej únii“. Na sociálnych sieťach poukazuje na dôležité témy, ako sú činy Jeffreyho Epsteina či bratov Tateovcov.
Poukazuje na nedostatky v zákonoch a na to, čo všetko by sa malo zmeniť, no miestami je to boj s veternými mlynmi. Organizácia napríklad informovala o prípade ženy menom Andrea Prudente, ktorá na Malte takmer zomrela pre zákon týkajúci sa interrupcie.
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Keď dieťa v jej vnútri v 16. týždni tehotenstva zomrelo, lekári odmietli vykonať prerušenie tehotenstva. Aby jej lekári po smrti dieťatka zachránili život, musela letieť do Španielska a Maltu sa rozhodla zažalovať. Súd ale rozhodol, že žena bola len zneužitá aktivistami.
Zabávame sa na toxických vzťahoch
Organizácia však upozorňuje aj na to, ako vnímajú ľudia neprávosti vykonávané nielen na ženách v každodennom živote. Zamysleli ste sa napríklad nad tým, že sú neraz bežnou súčasťou filmov a seriálov, ktoré pozeráme a ku ktorým sa mnohí radi vracajú aj opakovane?
Podľa My Voice My Choice je potrebné otvorene hovoriť o tom, že vzťahy vyobrazované v populárnych filmoch či v seriáloch nie sú v poriadku, hoci sa na nich ľudia zabávajú a považujú ich za sexy či romantické. Ukážkou sú napríklad Upírske denníky (The Vampire Diaries), ktoré v čase najväčšej slávy mali milióny fanúšikov po celom svete.
V prvej sérii Damon opakovane využíval svoje schopnosti na to, aby neplnoletú Caroline prinútil konať podľa jeho vôle. Sexuálne ju zneužil a následne ju prinútil, aby stopy zneužitia zakrývala. Damon bol vykreslený ako svojská a komplikovaná postava a násilie na Caroline ako niečo vzrušujúce. Z nebezpečného predátora sa stala romantická predstava.
Vzťahy medzi študentmi a učiteľmi
V seriáli Roztomilé mrchy (Pretty Little Liars) zas vidíme učiteľa Ezru, ktorý má vzťah so svojou 16-ročnou študentkou Ariou. Robí všetko pre to, aby to ukryl nielen pred jej rodičmi, ale aj pred zákonom. Nie je to však zakázaná láska, ale zneužitie pozície a moci.
Organizácia si posvietila aj na Zúfalé manželky (Desperate Housewives). Dospelá a vydatá Gabrielle Solis je manželovi neverná so svojím 16-ročným záhradníkom Johnom. Využíva ho na to, aby manipulovala svojím manželom. Mnoho ľudí nad týmto „vzťahom“ prižmurovalo oči a zabávalo sa, pretože milencom bol vypracovaný mladík. Je však dôležité poukázať na to, že aj muži sa môžu stať obeťou zneužívania.
Na nevhodný vzťah medzi učiteľom a študentom poukazuje organizácia aj v seriáli Glee. Seriál ich vzťah vyobrazuje ako dramatický, chaotický, v skutočnosti však nejde o vzťah, ale o zneužitie. Ani v jednom z prípadov nemožno hovoriť len o neškodnom humore. Podobné vzťahy v seriáloch stierajú hranicu medzi romantikou a zneužívaním, pričom cieľom je neraz mladé dievčenské publikum.
Aký ponúkajú odkaz?
V komentároch pod príspevkom sa pridávajú ľudia s ďalšími seriálmi, medzi nimi napríklad Gossip Girl, v ktorom Chuck vymenil svoju priateľku Blair za hotel. Príslušníkovi rodiny bez jej súhlasu prisľúbil noc s Blaire výmenou za to, že sa stane majiteľom hotela.
Ďalší zas poukazujú za absolútne nezdravé vzťahy v ságe Twilight. Edwarda označujú za manipulátora a nepáči sa im Bella, ktorá bola vykreslená ako posadnuté dievča, ktoré bez neho neprežije a absolútne sa vymyká spod kontroly, keď od nej Edward odíde. Pochopiteľne, nie je nič zlé na nostalgii a na tom, ak sa radi vraciate k starým seriálom. Je však dôležité všímať si, aký odkaz týkajúci sa vzťahov v skutočnosti vysielajú.
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