Asteroid, ktorý vyhubil dinosaury, bol zvláštny a ešte viac „vražedný“, než sme si mysleli. Jaštery nemali šancu

Vyhynutie dinosaurov

Ilu: ABelov2014 (https://abelov2014.deviantart.com/), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons/Public domain

Matej Mensatoris
To, že asteroid, ktorý ukončil éru dinosaurov, nebol úplne typickým, tušíme asi všetci. No ani vedci netušili, že bol až tak "špeciálny".

Zem pred 66 miliónmi rokov sa z hľadiska zastúpenia živočíchov len veľmi málo podobala súčasnosti. Vládli tu neohrozene praveké plazy, dinosaury, ktoré na tejto planéte nemali premožiteľa. Ten prišiel až z vesmíru v podobe niekoľkokilometrového asteroidu, ktorý po náraze do oblasti dnešného mexického Yucatánu započal koniec ich éry. 

Pre niekoho to mohla byť iba gigantická vesmírna skala. Avšak pre vedcov je mimoriadne fascinujúcim, a teraz zistili o ničivom asteroide nové a vzrušujúce poznatky.

Vedci pod záštitou univerzity v Britskej Kolumbii publikovali štúdiu v časopise Science Advances. Výskumníci sa pozreli na tenké vrstvy ílu po celej Zemi, ktoré vznikli v dôsledku dopadu 10-kilometrového asteroidu. Ten sa totiž pri dopade doslova vyparil, pričom vytvoril veľký kráter známy ako Chicxulub. Vedci v štúdii analyzovali materiál z piatich lokalít v Dánsku, Španielsku a Taliansku. Následne ho porovnali so vzorkami z jedenástich rôznych uhlíkatých chondritov.

Analyzovaná vrstva tmavá časť na fotografii. Foto: Dr. Philippe Claeys

Asteroid nebol úplne obyčajným

Ak opomenieme veľkosť, tak asteroid bol jedinečný aj svojím zložením. Išlo totiž o mimoriadne vzácny kus horniny, ktorý patrí do podskupiny uhlíkatých chondritov typu Ornans (označované ako CO).

Uhlíkaté chondrity tvoria len necelých päť percent všetkých meteoritov nájdených na Zemi, pričom trieda CO z nich predstavuje iba nepatrný zlomok. Podľa hosťujúceho profesora na Philippa Claeysa zásah takýmto zriedkavým a vzdialeným telesom podčiarkuje, akú mali dinosaury smolu.

Tento druh meteoritu obsahuje oveľa menej prchavých látok, ako je napríklad síra. Práve to ovplyvňuje vedeckú teóriu o spôsobe vymierania dinosaurov. Jedným z faktorov totiž bolo, že po dopade asteroidu pred 66 miliónmi rokov sa z neho uvoľnilo veľké množstvo síry, ktorá „otrávila“ planétu. Spôsobila kyslé dažde a kontaminovala vodu. Nové zistenia tak znižujú pravdepodobnosť, že by síra v asteroide bola hlavnou príčinou vymierania.

Hlavným dôvodom vymierania sú tak jemné úlomky a prach, ktorý bol vyvrhnutý do atmosféry, čím blokoval slnečné lúče, spôsobil ochladenie, vymieranie rastlín a následne aj živočíchov.

Dopad asterodu
Umelecké stvárnenei dopadu asteroidu. Ilu: Public domain

Sled náhod, ktoré spôsobili katastrofu

Náraz a následné zatemnenie atmosféry tak boli ešte ničivejšie, než si vedci mysleli. Dinosaury tak mali smolu v mnohých ohľadoch. Ako pripomína vedecký portál Science Alert, do hry vstúpilo množstvo faktorov. V prvom rade náš veľký vesmírny ochranca – planéta Jupiter svojou gravitáciou stiahne väčšie objekty, čím odvracia podobné riziká. Tento ale nezachytil. Nedávna štúdia z roku 2024 pritom zistila, že ničivý asteroid pochádzal z vonkajších oblastí našej slnečnej sústavy a jeho pôvod bol až tak za Jupiterom. Asteroid tak musel prelietať okolo Jupitera v takom čase a uhle, že sa vyhol tomu, aby ho planéta k sebe pritiahla.

Aj napriek tomu, že mu unikol, tak existuje predpoklad, že ak by asteroid dopadol na iné miesto na Zemi, devastácia by nemusela byť taká zdrvujúca. A ďalším faktom bol tiež uhol, pod ktorým meteorit dopadol. Dokonca svoju rolu zohralo aj ročné obdobie, a tým, že bola jar, a aj to znížilo schopnosť druhov zotaviť sa z nárazu.

Súhra všetkých týchto udalostí ale spôsobila, že pred 66 miliónmi rokov sa začalo veľké vymieranie. To započalo dopadom a uvoľnenou energiou a následne pokračovalo zatemnením oblohy, čo spôsobilo blokovanie slnečných lúčov, ochladenie planéty a postupné vymieranie.

Dinosaurus
lustračná foto: Rawpixel

To, že prišlo k tejto ničivej katastrofe, malo ale pre nás pozitívny efekt. Plazy prestali byť na planéte Zem dominantné a postupom času sa začala rozvíjať viac trieda cicavcov, z ktorých sa postupom miliónov rokov vyvinul aj Homo sapiens. Môžeme tak nadnesene tvrdiť, že nebyť veľkej globálnej katastrofy pred 66 miliónmi rokov, tak dnes by sme tu na Zemi ako ľudstvo ani nemuseli byť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Najväčšia kostra Tyrannosaura rexa sa predala. Za 43,81 milióna eur si ju kúpil súkromný zberateľ

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Úžasné lietadlá
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
Tip na výlet
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Anders Behring Breivik
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Slováci a Česi v zahraničí
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac