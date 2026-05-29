Diváci ho označujú za adepta na film roka, vraj nič desivejšie nevideli. Nový horor za pár dní zarobil 80 miliónov eur

Klaudia Oselská
Tvrdia, že ostatné horory sú popri tomto len rozprávky.

Posadnutosť nastavuje zrkadlo toxickým vzťahom. Nový horor si získal divákov aj filmových kritikov z celého sveta. Má vysoké hodnotenie a obrovské množstvo pozitívnych recenzií. 

Láska sa zmení na posadnutosť

Včera do slovenských kín dorazil nový americký nadprirodzený horor s názvom Posadnutosť (Obsession). Scenára aj réžie sa ujal Carry Barker, o ktorom podľa divákov budeme ešte veľa počuť. Na ČSFD sme si všimli, že aktuálne pripravuje ďalšie horory – Čokoľvek okrem duchov Texaský masaker motorovou pílou.

Podľa divákov je príjemný a oddychový. Film uspel aj v slovenských kinách
Nová komédia je absolútnym hitom Netflixu. Diváci tvrdia, že sa schuti zasmiali
„Nezabudnuteľný film." Vyšiel pred 25 rokmi, mladým Slovákom možno ušiel
Horor sleduje obyčajného mladého chalana menom Bear, ktorý je zamilovaný do svojej kamarátky Nikki, ale hanbí sa ju pozvať na rande. Bear si preto v starožitníctve kúpi hračku, ktorá mu má podľa návodu splniť jedno želanie. Samozrejme, želá si, aby ho Nikki milovala. Tá sa však zamiluje vášnivo a priam až šialenie, čo Bearovi začne prekážať. Nikki sa správa ako absolútny blázon a z lásky je posadnutosť. Bear chce želanie reklamovať, ale má to jeden háčik. Dá sa to len jeho smrťou.

Diváci si ho nevedia vynachváliť

Na filmovom portáli ČSFD mu diváci udelili výborné hodnotenie – až 83 %, čo je na horor skutočne vysoké číslo. Ocenili ho aj filmoví kritici, podľa ktorých ide o jeden z najvýraznejších hororov roka. Navyše v amerických kinách mal mimoriadne úspešný otvárací víkend, počas ktorého konkuroval aktuálne najväčším hitom, ako sú Diabol nosí Pradu 2 a Michael. Len za pár dní jeho celosvetové tržby totiž dosiahli viac ako 80 miliónov eur.

Diváci vyzdvihli najmä herecký výkon Inde Navarrette, ktorá stvárnila postavu Nikki, uisťujú, že z nej urobila jednu z najdesivejších hororových postáv za posledných pár rokov. Celkovo tvrdia, že ide o jeden z najdesivejších hororov, aký kedy videli. Dokonca sú vraj ostatné horory popri tomto len rozprávky.

„Najhnusnejší psycho horor, aký som kedy videl.“

„Brutálny, surový masaker, kde to celé ťahá svojím (ne)uveriteľným výkonom herečka Inde Navarette. Znepokojivé scény, ktoré mi v hlave zostanú ešte veľmi dlho.“

„Tento horor je za mňa adept na film roka,“ chvália diváci.

Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €." Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars" a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali"
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe": Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
