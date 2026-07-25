Nezastaviteľná Zapletalová zabehla ďalší národný rekord: Na 200 m trati prekonala magickú hranicu

Emma Zapletalová počas behu na 200 metrov na 79. majstrovstvách Slovenska v atletike

Foto: TASR - Marek Mačica

Roland Brožkovič
TASR
Emma Zapletalová prekonáva slovenské rekordy s ľahkosťou.

Slovenská atlétka Emma Zapletalová získala titul majsterky Slovenska v behu na 200 m. V sobotňajších pretekoch na šampionáte v Banskej Bystrici triumfovala v novom národnom rekorde 22,67 s a splnila limit na augustové majstrovstvá Európy v Birminghame.

Slovenská rekordérka na hladkej aj prekážkovej štvorstovke obhájila titul z vlaňajška. Trať na 200 m zabehla pod 23 sekúnd ako prvá Slovenka vôbec a o 39 stotín prekonala doterajší rekord Lucie Ivanovej z roku 2003. Striebro získala Viktória Korbová v osobnom maxime 23,25 s, bronzová skončila Alexandra Segéňová (24,26 s).

Druhý rekord v priebehu pár dní

Emma Zapletalová pritom zažíva neuveriteľnú sezónu a prekonáva jeden rekord za druhým. Iba pred pár dňami triumfovala aj na domácom mítingu P-T-S, kde taktiež stanovila nový národný rekord na 400 metrovom behu s prekážkami, a to aj napriek chybe v úplnom závere. Jej čas bol 53,70 sekúnd.

Emma Zapletalová počas behu na 200 metrov na 79. majstrovstvách Slovenska v atletike
Foto: TASR – Marek Mačica

Líderka svetových tabuliek si po výbornom štarte do sezóny dala približne mesiac súťažnú pauzu, no na Štiavničkách ukázala, že jej forma neodišla. V pretekoch suverénne viedla, no zásluhou jednej chyby sa k svojim najlepším časom sezóny nepriblížila. Tri týždne pred štartom majstrovstiev Európy v Birminghame však potvrdila, že bude najväčšou nádejou slovenskej výpravy na zlato.

„Škoda tej zakopnutej prekážky, mala som to rozbehnuté dobre. Pri tej chybe som si už myslela, že letím na zem. Našťastie som to ustála. Prekvapilo ma, že som stále vpredu a môžem zvíťaziť, hoci som už stála na mieste a musela som sa znovu rozbiehať. Som rada, že som zvíťazila pred domácim publikom, atmosféra bola úžasná. Trošku ma štve, že som zakopla, ten čas mohol byť dobrý. Nič sa nedeje, ideme ďalej, budú ďalšie preteky,“ pripustila Zapletalová.

Sezóna snov

Slovenská atlétka pritom zažíva doslova sezónu snov. Už štyrikrát triumfovala v Diamantovej lige a to v priebehu len niekoľkých týždňov. Naposledy vyhrala v júni v katarskej Dauhe, kde v behu na 400 m prekážok zvíťazila časom 52,30 s, čím zlepšila svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord. Do cieľa dobehla na prvej priečke pred Jamajčankou Rushell Claytonovou a Kemi Adekoyaovou z Bahrajnu.

Slovenská atlétka Emma Zapletalová po víťazstve.
Foto: TASR/AP

Bronzová medailistka z vlaňajších MS v Tokiu už mala po víťaznom hetriku v Rabate, Ríme a Osle istotu účasti na finálovom mítingu Diamantovej ligy začiatkom septembra v Bruseli. Na štarte, rovnako ako pred deviatimi dňami v Nórsku, chýbali hviezdne Američanky Anna Cockrellová a Dalila Muhammadová.

Najväčšou konkurentkou 26-ročnej Zapletalovej bola v horúcich katarských podmienkach Rushell Claytonová. Tá mala z tohtosezónnych mítingov Diamantovej ligy na konte dve tretie a jedno druhé miesto. Ani v Katare, kde sa termín podujatia presunul z 8. mája pre vojenský konflikt na Blízkom východe, však 33-ročná Jamajčanka nestačila na držiteľku svetového výkonu roka. Zapletalová vedie v celkovom poradí disciplíny s plným počtom 32 bodov.

„Som veľmi šťastná zo svojho osobného maxima a národného rekordu. Som spokojná, že sme ho dosiahli tak, ako sme si to s trénerom naplánovali. Keď štartujem, vždy sa sústredím na seba a robím maximum. Viem, že nie je ľahké vyhrať preteky, pretože sú tu aj iné veľmi dobré bežkyne. Vždy sa sústredím na svoju prácu a keď ju robím kvalitne, môže to byť veľmi pekný výsledok,“ povedala po šiestom najlepšom čase histórie Zapletalová. V európskych tabuľkách jej patrí druhé miesto za fenomenálnou Femke Bolovou. Zapletalová si zároveň z Kataru odnesie prémiu 5000 dolárov za prekonanie rekordu mítingu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Muž sa celé hodiny pohyboval po košickom letisku bez povšimnutia: Vošiel aj do lietadla, našiel…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Úžasné lietadlá
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
Tip na výlet
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Anders Behring Breivik
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Slováci a Česi v zahraničí
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac