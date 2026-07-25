Nezastaviteľná Zapletalová zabehla ďalší národný rekord: Na 200 m trati prekonala magickú hranicu

Slovenská atlétka Emma Zapletalová získala titul majsterky Slovenska v behu na 200 m. V sobotňajších pretekoch na šampionáte v Banskej Bystrici triumfovala v novom národnom rekorde 22,67 s a splnila limit na augustové majstrovstvá Európy v Birminghame.
Slovenská rekordérka na hladkej aj prekážkovej štvorstovke obhájila titul z vlaňajška. Trať na 200 m zabehla pod 23 sekúnd ako prvá Slovenka vôbec a o 39 stotín prekonala doterajší rekord Lucie Ivanovej z roku 2003. Striebro získala Viktória Korbová v osobnom maxime 23,25 s, bronzová skončila Alexandra Segéňová (24,26 s).
Druhý rekord v priebehu pár dní
Emma Zapletalová pritom zažíva neuveriteľnú sezónu a prekonáva jeden rekord za druhým. Iba pred pár dňami triumfovala aj na domácom mítingu P-T-S, kde taktiež stanovila nový národný rekord na 400 metrovom behu s prekážkami, a to aj napriek chybe v úplnom závere. Jej čas bol 53,70 sekúnd.
Líderka svetových tabuliek si po výbornom štarte do sezóny dala približne mesiac súťažnú pauzu, no na Štiavničkách ukázala, že jej forma neodišla. V pretekoch suverénne viedla, no zásluhou jednej chyby sa k svojim najlepším časom sezóny nepriblížila. Tri týždne pred štartom majstrovstiev Európy v Birminghame však potvrdila, že bude najväčšou nádejou slovenskej výpravy na zlato.
„Škoda tej zakopnutej prekážky, mala som to rozbehnuté dobre. Pri tej chybe som si už myslela, že letím na zem. Našťastie som to ustála. Prekvapilo ma, že som stále vpredu a môžem zvíťaziť, hoci som už stála na mieste a musela som sa znovu rozbiehať. Som rada, že som zvíťazila pred domácim publikom, atmosféra bola úžasná. Trošku ma štve, že som zakopla, ten čas mohol byť dobrý. Nič sa nedeje, ideme ďalej, budú ďalšie preteky,“ pripustila Zapletalová.
Sezóna snov
Slovenská atlétka pritom zažíva doslova sezónu snov. Už štyrikrát triumfovala v Diamantovej lige a to v priebehu len niekoľkých týždňov. Naposledy vyhrala v júni v katarskej Dauhe, kde v behu na 400 m prekážok zvíťazila časom 52,30 s, čím zlepšila svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord. Do cieľa dobehla na prvej priečke pred Jamajčankou Rushell Claytonovou a Kemi Adekoyaovou z Bahrajnu.
Bronzová medailistka z vlaňajších MS v Tokiu už mala po víťaznom hetriku v Rabate, Ríme a Osle istotu účasti na finálovom mítingu Diamantovej ligy začiatkom septembra v Bruseli. Na štarte, rovnako ako pred deviatimi dňami v Nórsku, chýbali hviezdne Američanky Anna Cockrellová a Dalila Muhammadová.
Najväčšou konkurentkou 26-ročnej Zapletalovej bola v horúcich katarských podmienkach Rushell Claytonová. Tá mala z tohtosezónnych mítingov Diamantovej ligy na konte dve tretie a jedno druhé miesto. Ani v Katare, kde sa termín podujatia presunul z 8. mája pre vojenský konflikt na Blízkom východe, však 33-ročná Jamajčanka nestačila na držiteľku svetového výkonu roka. Zapletalová vedie v celkovom poradí disciplíny s plným počtom 32 bodov.
„Som veľmi šťastná zo svojho osobného maxima a národného rekordu. Som spokojná, že sme ho dosiahli tak, ako sme si to s trénerom naplánovali. Keď štartujem, vždy sa sústredím na seba a robím maximum. Viem, že nie je ľahké vyhrať preteky, pretože sú tu aj iné veľmi dobré bežkyne. Vždy sa sústredím na svoju prácu a keď ju robím kvalitne, môže to byť veľmi pekný výsledok,“ povedala po šiestom najlepšom čase histórie Zapletalová. V európskych tabuľkách jej patrí druhé miesto za fenomenálnou Femke Bolovou. Zapletalová si zároveň z Kataru odnesie prémiu 5000 dolárov za prekonanie rekordu mítingu.
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