Fanúšikovia Stevena Spielberga majú sviatok. Do kín prichádza jeho nový film

Fanúšikovia ikony Stevena Spielberga, ktorý sa považuje za jedného z najslávnejších režisérov všetkých čias, odrátavajú dni. Do kín prichádza jeho nový film s názvom Deň odhalenia, v ktorom sa vracia k svojmu obľúbenému žánru.
Čeľuste, Schindlerov zoznam, Jurský park a takto by sme mohli pokračovať snáď donekonečna. To, čo tieto preslávené filmy spája, je práve meno režiséra Stevena Spielberga. A na jeho fanúšikov teraz čaká malý sviatok.
Čo vieme o filme Deň odhalenia?
Deň odhalenia má byť dňom, keď sa ľudstvo konečne dozvie pravdu. O čom? To zatiaľ tuší len hŕstka vyvolených vrátane dátového analytika Daniela (Josh O’Connor), ktorý drží v rukách kľúč k jej zverejneniu. Do cesty sa mu však stavia elitný tím s jasným cieľom: zabrániť úniku informácií za každú cenu. Ich motívy sú rôzne, no ten najzásadnejší je mrazivý – pravda by mohla definitívne rozvrátiť svetový poriadok.
Okrem Daniela sa do hľadáčika prenasledovateľov pod vedením Noaha Scanlona (Colin Firth) dostane aj Margaret (Emily Blunt), moderátorka počasia z malej lokálnej televízie. To, čo diváci pôvodne považovali za nervové zrútenie v priamom prenose, je však v skutočnosti… Nie, viac prezradiť nemôžeme. Deň odhalenia ešte nenastal.
Opäť si položíme otázku, či sme vo vesmíre sami
Otázka, či sme vo vesmíre sami, patrí k tým, ktoré kariéru režiséra Stevena Spielberga zásadne formovali. Tvorca filmov ako E. T. – Mimozemšťan, Vojna svetov či Blízke stretnutia tretieho druhu sa preto k tejto téme vracia aj v snímke Deň odhalenia, avizuje tlačová správa.
S príbehom od samotného Spielberga a scenárom, ktorý napísal s Davidom Koeppom, film Deň odhalenia kladie provokatívne otázky o tajomstvách ľudskej existencie – a o cene, ktorú platí ľudstvo za to, keď sa odpovede na tieto tajomstvá držia v tajnosti – vo forme rýchleho, nápadito koncipovaného akčného filmu.
Film predstavuje najnovší prejav Spielbergovho zaujatia tým, čo nazýva „veľkými neznámymi vesmíru“, ktoré siaha až do detstva a k otcovi, ktorý ho zoznámil s vedeckou fantastikou aj s exaktnou vedou astronómie.
Spielberga inšpiroval moment s otcom
„Spomínam si na jedno leto, keď ma otec vzal von pozrieť sa na každoročný meteorický roj Perzeidy, keď sme bývali v New Jersey,“ hovorí Spielberg. „Zo dňa na deň vo mne vzplanula zvedavosť, čo sa vlastne deje tam hore medzi hviezdami, na nejakej planéte obiehajúcej v niektorej z nespočetných slnečných sústav a či by na niektorej z nich mohla existovať civilizácia, ktorá by bola dostatočne vyspelá na to, aby cestovala vesmírom.“
Táto zvedavosť voči nadpozemským možnostiam bola hnacou silou na začiatku Spielbergovej filmárskej kariéry a vedie ho v podstate dodnes, až k aktuálnemu filmu Deň odhalenia. Ten začal písať – podobne ako film Blízke stretnutia – odzadu, teda od poslednej filmovej scény: „Začal som poslednou scénou a potom som sa vrátil späť a premýšľal, ako k tomuto záveru dospieť.“
Zaujímavosťou je, že tento film je v poradí 21. spoluprácou medzi Stevenom Spielbergom a poľským kameramanom Januszom Kaminskim, ktorý bol 7-krát nominovaný na Oscara a dvakrát ho získal. Na hudbe spolupracoval John Williams, ktorý bol na ceny Akadémie nominovaný neuveriteľných 54-krát a vzácnu sošku získal 5-krát. S ním Spielberg spolupracoval na už 30 filmoch, pričom autor hudby nedávno oslávil svojich 94 rokov.
Sci-fi thriller Deň odhalenia prinesie do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 11. júna.
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