„Smialo sa celé kino“: Boli sme v kine na Diabol nosí Pradu 2. Návrat kultu sa vydaril

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Zo zákulisia filmov
Po 20 rokoch sme sa dočkali.

Pred pár dňami vstúpilo do kín očakávané, po 20 rokoch prichádzajúce pokračovanie romantickej komédie. Pre mnohých fanúšikov je snímka Diabol nosí Pradu 2 dokonca jednou z najočakávanejších v tomto roku. Kultová komédia oživuje obľúbené postavy – Mirandu Priestly a Andy Sachs, ktoré stvárňujú herecké ikony Meryl Streep Anne Hathaway. Do svojich pôvodných úloh sa vrátili aj scenáristka Aline Brosh McKenna a režisér David Frankel. Do kina sme sa vybrali aj my, aby sme vám vedeli povedať, či to stojí za to.

Pôvodná snímka Diabol nosí Pradu z roku 2006, ktorá vznikla ako adaptácia úspešného románu od Lauren Weisberger s rovnomenným názvom, sa stala kultovým filmom, na ktorom vyrástli viaceré generácie. Druhá časť bola údajne napísaná pár rokov po premiére prvého dielu, no kým sme sa dočkali jej filmového spracovania, mnohí fanúšikovia buď stihli dospieť alebo zostarnúť.

Má hodnotenie 67 %

Ako sme vás už informovali, prvé reakcie divákov, ktorí už stihli film vidieť, sa delia do dvoch kategórií. Niektorí sú z toho, že sa ich obľúbený film vrátil, nadšení a udeľujú mu suverénne 5 hviezdičiek z 5, pre ďalších však novinka nie je dostatočne uspokojivá.

Foto: MovieStillsDB

Na filmovom portáli ČSFD má zatiaľ hodnotenie 67 %, čo je pomerne slušné a na IMDb rating 6.9/10. Tieto čísla sa ale s pribúdajúcimi hodnoteniami môžu stále meniť, no na oboch platformách sú aktuálne o čosi nižšie ako tie, ktoré po rokoch svietia pri jednotke.

My sa však rozhodne prikláňame k tej spokojnej skupine divákov. Dokonca by sme filmu dali oveľa vyššie hodnotenie, ako mu svieti na ČSFD. Za nás by dostal minimálne 80 %.

Druhú časť hodnotíme rovnako na výbornú ako tú prvú

Pred návštevou kina sme mali trochu obavy, či nebudeme sklamaní, keďže veľakrát sa stáva, že pokračovania obľúbených filmov či seriálov po rokoch sú prepadákmi, no toto za nás určite nebol krok vedľa. Práve naopak. Druhú časť hodnotíme rovnako na výbornú ako tú prvú.

Treba však priznať, že snímka je určená skôr ženskému publiku, čo sme pocítili aj priamo v kine – toľko žien na jednom mieste sme hádam ešte ani nezažili. Atmosféra bola skvelá, diváčky v sále neskrývali svoje nadšenie z filmu, vtipné scény nahlas komentovali a niekoľkokrát sa smialo celé kino, a to teda poriadne.

Foto: MovieStillsDB

Nebudeme zachádzať do detailov ani vám prezrádzať žiadne spoilery, aby sme vám nepokazili zážitok z filmu. No druhá časť ponúka sarkastické zrkadlo dnešnej doby, pričom nechýba množstvo inteligentných a výstižných vtipov, na ktorých sme sa schuti zasmiali a opakovali sme si ich aj po odchode z kina.

Samozrejme, herecké výkony sú skvelé, najmä trio Meryl Streep, Anne Hathaway a Emily Blunt, ktoré si svoje postavy očividne opäť užili, no tiež aj Stanley Tucci v úlohe Nigela. Miranda je rovnako diabolská, Andrea rovnako namotivovaná, Emily rovnako bláznivá a Nigel rovnako sympatický. Oceniť by sme však chceli aj Justina Therouxa, ktorému sa rola bláznivého milionára a milenca Emily veľmi hodila a zvládol ju na jednotku.

Celkovo tak ide o príjemné prekvapenie, ktoré ukazuje, že aj po dvoch dekádach môže mať návrat kultovej značky zmysel, ak sa uchopí správne. Na záver by sme teda mohli zhodnotiť, že my sme si film skutočne užili, zasmiali sme sa, oddýchli si a takúto „babskú jazdu“ odporúčame aj vám.

