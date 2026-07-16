Nový slovenský film z prostredia SNP priblíži život Jána Goliana. Nechýba Juraj Bača či Ondřej Brzobohatý

Záber z filmu Generál Golian, foto: CinemArt SK

Zuzana Veslíková
Tip na film
Uvidíme ho už o pár týždňov.

Slovenskí tvorcovia nám čoskoro naservírujú filmovú novinku, ktorá nás vráti do obdobia Slovenského národného povstania. Zverejnili prvé ukážky k snímke s názvom Generál Golian. Ukáže osobné boje Jána Goliana, ktorý musel čeliť rozhodnutiu, či bude veliť slovenskej povstaleckej armáde, ktorá sa rozhodla postaviť nacistickému Nemecku, alebo si zvolí bezpečný život po boku vytúženej rodiny. A to len krátko po narodení vytúženého dieťaťa. 

Slovenské národné povstanie poznáme z učebníc dejepisu ako sled historických dátumov a vojenských operácií. Tvorcovia pripravovanej historickej drámy Generál Golian sa to však rozhodli zmeniť. Zverejnené prvé ukážky naznačujú, že divákov nečaká chladný heroický epos, ale hlboká ľudská dráma o cene za slobodu a rodinnom šťastí na pozadí dramatických historických udalostí, avizuje tlačová správa.

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Ján Golian sa musí rozhodnúť medzi velením slovenskej povstaleckej armády a vytúženou rodinou

Film Generál Golian neprináša iba svedectvo o Slovenskom národnom povstaní. Prináša príbeh, ktorý ide oveľa ďalej ako samotné vojnové dianie. Príbeh človeka, ľudského osudu, príbeh pevného a pritom mimoriadne krehkého vzťahu, ktorý bol medzi veliteľom Slovenského národného povstania Jánom Golianom a jeho manželkou Jarmilou.

Film Generál Golian
Záber z filmu Generál Golian, foto: CinemArt SK

Avšak práve v čase zúriacej 2. svetovej vojny a iba 3 týždne po narodení ich vytúženého syna Ivana je Ján Golian postavený pred životnú skúšku a rozhodnutie, ktoré zmení jeho život a osud nielen jeho rodiny, ale celej krajiny. Pred rozhodnutie, či bude veliť slovenskej povstaleckej armáde, ktorá sa rozhodla postaviť nacistickému Nemecku, alebo si zvolí bezpečný život po boku vytúženej rodiny.

Golian sa napriek vážnej dobe na fotografiách usmieval

Hoci sú veľkolepé bojové scény súčasťou filmu a kopírujú históriu povstania, v ktorom bojovalo až 30 národov, jadro snímky leží inde. Je ním intímny pohľad do vnútra rodiny.

„Najväčšou výzvou pre mňa bolo navnímať ich vzťah a to, čím si Ján Golian a jeho manželka Jarmila prešli,“ prezrádza herec Ondrej Hraška. Pre stvárnenie generála bola kľúčová nielen jeho výrazná fyzická podobnosť, ale najmä psychologický rozmer postavy.

Miernu povahu generála vyzdvihuje aj režisér, scenárista a producent Juraj Štepka: „Ján Golian je jedným z mála dôstojníkov, ktorí sa na dobových fotografiách napriek vážnej dobe stále usmievajú. Presne túto jeho človečinu sme chceli zachytiť. Netočili sme žiaden chladný heroický epos. Predstavujeme ho ako povstaleckého veliteľa, no zároveň ako milujúceho otca.“

Nechceli obsadiť opozerané televízne tváre

Casting bol postavený na uveriteľnosti – vizuálnu podobnosť s historickými predlohami nepoprú obaja hlavní predstavitelia, ani Ondrej Hraška, ani Anna Prášilová Fialová v úlohe Jarmily. Tvorcovia sa pri obsadzovaní
zámerne vyhli klišé. „Od začiatku sme vedeli, že nechceme, aby divák po piatich minútach povedal: ‚Aha, to je ten herec z tamtoho seriálu.‘ Chceli sme, aby ľudia na plátne videli skutočné historické postavy, nie opozerané televízne tváre,“ vysvetľuje Štepka.

V silnej medzinárodnej hereckej zostave sa predstavia aj Milan Mikulčík, Ondřej Brzobohatý, Juraj Bača, Dominika Morávková, ale aj Robert Ritter, Rainer Wöss, Zoe Straub a ďalší. Multikultúrny rozmer SNP podčiarkne aj fakt, že vo filme zaznie až šesť jazykov: slovenčina, čeština, nemčina, ruština, francúzština a angličtina.

Historickú drámu Generál Golian si môžete pozrieť v našich kinách od 8. októbra.

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