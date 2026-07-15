Tom Cruise má v novom filme sivé riedke vlasy a pupok. Ľudia ho nespoznávajú, získa Oscara?

zábery z traileru k filmu Digger

Zábery z filmu Digger, foto: Screen Warner Bros.

Zuzana Veslíková
Zo zákulisia filmov
Fanúšikovia tvrdia, že Toma Cruisa uvidíme v jeho životnej role. Jeho najnebezpečnejším kúskom v tomto filme bude nefiltrované herectvo, myslia si.

Herectvo je náročná profesia a pri sledovaní filmov si často možno ani neuvedomujeme, čo všetko museli herci spraviť, aby sa im podarilo stvárniť ich postavu. V mnohých prípadoch sa s rolou musia doslova vžiť a ožíva nielen na obrazovkách a strieborných plátnach, ale aj v reálnom živote. Najnovšie prešiel priam chameleónskou premenou Tom Cruise, ktorý v pripravovanej novinke vyzerá na nepoznanie. Doslova, niektorí diváci po pozretí traileru priznali, že najprv nevedeli, že je to on. 

Pred niekoľkými hodinami uzrel svetlo sveta nový trailer k pripravovanému filmu s názvom Digger, ktorý pochádza z dielne režisérskej ikony Alejandra G. Iñárritu.

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Režisér snímok ako 21 gramov, Babel alebo Revenant Zmŕtvychvstanie do hlavnej úlohy svojho najnovšieho počinu obsadil Toma Cruisa, hviezdu akčných „peciek“ Mission: Impossible alebo Top Gun. No ak by ste o tom nevedeli, možno by ste ho v ukážke prehliadli. Tom Cruise totiž vyzerá ako úplne iný človek.

V novom filme je na nespoznanie

Tom Cruise s rednúcimi sivými vlasmi a pupkom – umelo prirobeným bruchom, stvárňuje postavu najmocnejšieho muža sveta, ktorý je presvedčený o tom, že práve on dokáže zachrániť ľudstvo. Katastrofa, ktorú spôsobil on sám, môže zničiť všetko naokolo, a preto hodinky tikajú a musí sa poponáhľať.

Fanúšikovia sú z Cruisovej premeny nadšení a niektorí si dokonca myslia, že toto je tá rola, za ktorú by mohol získať zlatú sošku Oscara, ktorú si za svoje výkony nepochybne zaslúži.

„Konečne je tu film, v ktorom najnebezpečnejším kúskom Toma Cruisea je surové, nefiltrované herectvo,“ podotkol jeden z divákov trailera. „Dajte Cruiseovi Oscara!“ odkázal americkej Akadémii filmových umení a vied ďalší.

Našli sa aj takí, ktorí nešetrili humorom a podotkli, že ide o prvú úlohu Toma Cruisa, v ktorej vyzerá na svoj vek. Viacerí priznali, že sa filmu už nevedia dočkať a ocenili, akým spôsobom tvorcovia naservírovali trailer, ktorý dokáže vyvolať zvedavosť a zároveň neprezradiť podstatu filmu.

„Úprimne, neuvedomil som si, že je to Tom, kým sa nepovedalo, že je to Tom,“ priznal divák, ktorý Toma Cruisa nespoznal a pochválil tím, ktorý stojí za kostýmami.

Premiéra filmu Digger je v slovenských kinách naplánovaná na 1. októbra a už teraz je jasné, že kombinácia Tom Cruise a Alejandro G. Iñárritu pritiahne do sál množstvo divákov.

Herca si v najbližších rokoch poriadne užijeme. Vracia sa Top Gun a objaví sa aj vo vojnovej snímke

64-ročný Tom Cruise aktuálne pracuje aj na treťom pokračovaní filmovej série Top Gun, ktorá sa vo filmovom svete absolútnou klasikou. Prvý Top Gun mal premiéru ešte v roku 1986 a druhé pokračovanie s názvom Top Gun: Maverick, o ktorom sme ani len netušili, že príde, sme dostali v roku 2022, teda po dlhých 36 rokoch. Nestratilo však na svojej akčnej atmosfére a nechýbala v ňom ani romantická zložka. Top Gun 3 by mal uzrieť svetlo sveta v roku 2028, šialených 42 rokov od svojej premiéry.

film Top Gun: Maverick
Záber z filmu Top Gun: Maverick, foto: MovieStillsDB

Zatiaľ si okrem snímky Digger vychutnáme aj vojnový film Broadsword, ktorý má vyjsť budúci rok. Fanúšikov Toma Cruisa čaká poriadne vzrušujúce obdobie a vyzerá to tak, že sa je na čo tešiť a vysoké očakávania sú namieste.

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