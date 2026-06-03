Navštívili sme pokojnú dolinu. Má skvelú lokalitu. Musíte sa sem vybrať aj vy

Trlenská dolina, foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Máme pre vás skvelý tip na malý výlet na Slovensku.

Trlenská dolina sa ukrýva na severe Slovenska, konkrétne na dolnom Liptove vo výbornej lokalite. Hneď odtiaľto sa môžete vybrať na niekoľko ďalších výletov, ako napríklad do osady Jazierce či do Vlkolínca. Nestretli sme tu ani živú dušu, len nádherné kone a nedotknutú prírodu. 

Pravidelne vám prinášame tipy na výlety po Slovensku, pričom naposledy sme vám v našej reportáži zhrnuli dojmy z návštevy „slovenského Marsu“, tentoraz vám však ponúkame tip na kratší výlet. Vyberte sa spolu s nami na malú chvíľu do Trlenskej doliny.

Má skvelú lokalitu

Trlenskú dolinu nájdete kúsok od Ružomberka na východnej strane Veľkej Fatry. Vedie ňou asfaltová cesta z osady Jazierce až do Vlkolínca.

Viac z témy Tip na výlet:
1.
Príďte sa sem okúpať: Známe kúpele otvárajú sezónu, lakajú na pestrý program
2.
Slovenská obec patrí medzi najkrajšie miesta v krajine: Vyrazte sem na výlet
3.
Krásne slovenské pláže otvárajú letnú sezónu: Už za 4 € sa tu okúpete pod holým nebom
Zobraziť všetky články (139)
Trlenská dolina, foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Jazierce aj Vlkolínec sme už v minulosti navštívili a z oboch miest sme boli unesení. Ako popisujeme v našej reportáži, Jazierce sú jedným z našich najobľúbenejších miest, kam chodíme veľmi často na prechádzky so psom.

Nájdete tu dve jazierka s priezračnou vodou a travertínové masívy. Okrem toho sa tu dá ubytovať v komfortných chatách či penzióne s wellness, pričom poskytujú všetko potrebné pre dokonalý relax v lone prírody. Toto miesto určite odporúčame ako víkendový pobyt, pretože ponúka veľa možností na skvelé zážitky a je tu naozaj očarujúca príroda.

O dedine Vlkolínec, ktorá patrí medzi jednu z najkrajších turisticky najvyhľadávanejších obcí na Liptove, ste už pravdepodobne počuli. My sme sa sem vybrali ešte v jeseni, keď boli jej scenérie nádherne sfarbené všetkými možnými farbami.

Táto podhorská dedina predstavuje výnimočný urbanistický celok ľudovej architektúry, navyše je národnou kultúrnou pamiatkou, podlieha prísnej pamiatkovej ochrane, je súčasťou Národného parku Veľká Fatra a od roku 1993 je zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Dokonca obcou prechádza aj cyklistická trasa, majitelia viacerých dreveníc poskytujú možnosť ubytovania, tiež tu nájdete cukráreň s kaviarňou, tradičnú reštauráciu a v lete sa tu odohráva niekoľko zaujímavých podujatí, kedy obec ožije hudbou.

Dolinu sme mali len sami pre seba

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
1 na 1
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac