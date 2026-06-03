Navštívili sme pokojnú dolinu. Má skvelú lokalitu. Musíte sa sem vybrať aj vy

Trlenská dolina sa ukrýva na severe Slovenska, konkrétne na dolnom Liptove vo výbornej lokalite. Hneď odtiaľto sa môžete vybrať na niekoľko ďalších výletov, ako napríklad do osady Jazierce či do Vlkolínca. Nestretli sme tu ani živú dušu, len nádherné kone a nedotknutú prírodu.
Má skvelú lokalitu
Trlenskú dolinu nájdete kúsok od Ružomberka na východnej strane Veľkej Fatry. Vedie ňou asfaltová cesta z osady Jazierce až do Vlkolínca.
Jazierce aj Vlkolínec sme už v minulosti navštívili a z oboch miest sme boli unesení. Ako popisujeme v našej reportáži, Jazierce sú jedným z našich najobľúbenejších miest, kam chodíme veľmi často na prechádzky so psom.
Nájdete tu dve jazierka s priezračnou vodou a travertínové masívy. Okrem toho sa tu dá ubytovať v komfortných chatách či penzióne s wellness, pričom poskytujú všetko potrebné pre dokonalý relax v lone prírody. Toto miesto určite odporúčame ako víkendový pobyt, pretože ponúka veľa možností na skvelé zážitky a je tu naozaj očarujúca príroda.
O dedine Vlkolínec, ktorá patrí medzi jednu z najkrajších a turisticky najvyhľadávanejších obcí na Liptove, ste už pravdepodobne počuli. My sme sa sem vybrali ešte v jeseni, keď boli jej scenérie nádherne sfarbené všetkými možnými farbami.
Táto podhorská dedina predstavuje výnimočný urbanistický celok ľudovej architektúry, navyše je národnou kultúrnou pamiatkou, podlieha prísnej pamiatkovej ochrane, je súčasťou Národného parku Veľká Fatra a od roku 1993 je zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Dokonca obcou prechádza aj cyklistická trasa, majitelia viacerých dreveníc poskytujú možnosť ubytovania, tiež tu nájdete cukráreň s kaviarňou, tradičnú reštauráciu a v lete sa tu odohráva niekoľko zaujímavých podujatí, kedy obec ožije hudbou.
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