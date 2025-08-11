Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu priezračné jazerá, travertíny a nedotknutú prírodu

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Máme pre vás skvelý tip na výlet na Slovensku.

Dolina uprostred hôr, krištáľovočisté jazierka a ticho prírody. Ak plánujete výlet na Liptov, toto miesto určite nesmiete vynechať. Nájdete tu nedotknutú prírodu, travertíny, dve jazierka, turistické aj cyklistické trasy pre horské bicykle a ubytovanie s wellness. 

V pokojné letné nedeľné ráno sme sa vydali na jedno z našich obľúbených miest na Liptove, kam chodíme veľmi často na prechádzky so psom, ktorý to tu miluje rovnako ako aj my. Ako vždy, aj tentoraz sme neboli sklamaní. Táto lokalita sa nachádza za Ružomberkom, smerom na Banskú Bystricu. Pred obcou Podsuchá, pri Kolibe pod Vlkolíncom, odbočte doľava, prejdite rovno cez most a opäť odbočte doľava.

Nestretli sme ani živú dušu

Jazierce, ktoré sú súčasťou Demänovského krasu a zároveň chránenej prírodnej pamiatky, majú jedinečný krasový charakter. Travertínové masívy pri ústí doliny sú nielen nádhernou prírodnou dekoráciou, ale aj domovom zaujímavej vegetácie, ktorá na tomto podloží rastie. Vyvieračky, ponory a jazierka dodávajú celému miestu osobitý ráz, vďaka čomu je bohatou zásobárňou pitnej vody.

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Na miesto sme dorazili okolo deviatej hodiny ráno, zaparkovali sme bez problémov a úplne bezplatne. Počas celej našej prechádzky v doline sme nestretli ani živú dušu, mohli sme si tak naplno užívať zvuky prírody. Šuchot lístia, šum vody a spev vtákov.

Travertíny a jazierka nájdete hneď na začiatku dolinu, stačí na prvom rázcestí na asfaltovej ceste odbočiť doprava. Jazierka, ktoré vznikli stekaním vody po travertínoch, sú skutočne krásne, majú čistú priezračnú vodu, ktorá je úplne ako zrkadlo. V blízkosti travertínov sa nachádza ohnisko, takže si tu môžete opekať. Celé miesto je obkolesené majestátnymi horami, ideálne na letný piknik a prechádzku tými najzelenšími lesmi.

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Z tejto doliny sa môžete vydať aj na niekoľko nádherných túr do okolia Veľkej Fatry. Medzi obľúbené patrí výstup k Vlkolíncu, unikátnej drevenej architektúre, ktorá je zapísaná v zozname UNESCO. Skúsenejší turisti sa zasa môžu vydať smerom na Chatu pod Suchým, ktorá ponúka nádherné výhľady na okolitú prírodu, alebo na prechod cez hrebeň Veľkej Fatry s panorámami, ktoré berú dych.

Okrem toho sa tu dá ubytovať v komfortných chatách či penzióne s wellness, ktoré ponúkajú všetko potrebné pre dokonalý relax v lone prírody. Toto miesto určite odporúčame ako víkendový pobyt, pretože ponúka veľa možností na skvelé zážitky a je tu naozaj očarujúca príroda.

