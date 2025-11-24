Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu

Máme pre vás skvelý tip na výlet na Slovensku.

Len pár minút od centra mesta, v srdci Veľkej Fatry, sa ukrýva čarovné miesto, kde si na svoje prídu nielen turisti a cyklisti, ale aj rodiny s deťmi, rekreanti a milovníci prírody i histórie. Do dediny, ktorú milujú nielen domáci, ale aj cudzinci, sme sa vybrali v nedeľu popoludní.

Tento historický poklad na Liptove je medzi turistami veľmi populárny počas celého roka. Patrí teda medzi jednu z najkrajších a turisticky najvyhľadávanejších obcí na Liptove.

V prvý novembrový víkend sme sa vybrali navštíviť nádhernú slovenskú obec Vlkolínec, ktorá sa nachádza v Ružomberku a leží v nadmorskej výške 718 metrov na južnom svahu Veľkej Fatry, pod ochranou majestátneho Sidorova. Už z diaľky sa nám naskytol pohľad na farebné drevenice roztrúsené pod strmými svahmi, pôsobiace ako rozprávková dedina v objatí hôr.

Táto podhorská dedina predstavuje výnimočný urbanistický celok ľudovej architektúry, navyše je národnou kultúrnou pamiatkou a podlieha prísnej pamiatkovej ochrane. Zároveň je súčasťou Národného parku Veľká Fatra. Dokonca obcou prechádza aj cyklistická trasa a majitelia viacerých dreveníc poskytujú možnosť ubytovania.

V lete sa tu odohráva niekoľko zaujímavých podujatí, ako napríklad „Nedeľa vo Vlkolínci“, ktorá sa koná vždy začiatkom augusta. Počas tejto nedele prebieha bohatý kultúrny program s vystúpeniami ľudových spevákov a súborov, s ukážkami remeselníkov a umelcov, ako aj s vystúpeniami rezbárov. Obec vtedy ožíva hudbou, smiechom, vôňou tradičných jedál a pocitom akoby sa svet vrátil o sto rokov späť.

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Vlkolínec je jediná slovenská obec, ktorá nebola narušená novou výstavbou a zachovala si pôvodnú vidiecku architektúru horského typu. Práve vďaka tomu bola v roku 1993 zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO ako mimoriadne zachovaný príklad tradičného osídlenia v Karpatskom regióne.

Obec navštevujú turisti z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia

