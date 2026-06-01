Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €

Foto: osobný archív islandofilov

Klaudia Oselská
Slováci a Česi v zahraničí
„Najvýhodnejšie obdobie je tesne pred a po sezóne, konkrétne apríl, máj, koniec septembra a október,“ prezradili islandofili.

Kristína a Juraj žijú na Islande už niekoľko rokov. Za ten čas si vyskúšali rôzne štýly cestovania, vďaka čomu presne vedia, kde sa oplatí šetriť a kde, naopak, nie. O tieto praktické tipy sa s nami podelili a zároveň nám prezradili, ako môžete ušetriť desiatky eur.

S mladým slovenským párom, Kristínou a Jurajom, známymi na sociálnych sieťach ako islandofili, sme sa nedávno rozprávali o ich živote na ostrove sopiek, vodopádov, nádhernej prírody a polárnej žiary. Porozprávali nám, ako vyzerá ich život na Islande, v čom sa líši od toho na Slovensku, ako miestni vnímajú cudzincov, aké netradičné zvyky Islanďania majú a ako tu funguje zdravotníctvo a sociálny systém. Zároveň nám prezradili svoje obľúbené miesta, ktoré sú pre turistov skrytými pokladmi.

Island je cestovateľským snom mnohých Slovákov, preto sme sa islandofilov tentoraz pýtali, ako na dovolenku na Islande. Odhalili nám, ktoré obdobia roka sú najideálnejšie na návštevu, na aké turistické pasce si dať pozor, ako ušetriť peniaze, ale aj koľko zaplatíte v reštauráciách a kaviarňach.

„Island patrí medzi krajiny, kde sa rozpočet vie veľmi rýchlo vyšplhať vyššie, než človek čaká. Dobrá správa je, že sa to dá uchopiť rozumne, bez toho, aby ste sa museli pripravovať o tie najkrajšie zážitky,“ uviedli v úvode rozhovoru Kristína a Juraj.

Kedy je najideálnejšie obdobie na návštevu Islandu z hľadiska cien? Existuje na Islande niečo ako sezóna, keď je tam najviac turistov, a teda aj ceny sú vyššie?

Hlavná sezóna, a teda aj najdrahšie obdobie na Islande, je približne od júna do septembra. Vtedy je tu najviac turistov a tiež najlepšie počasie, no tomu zodpovedajú aj ceny, najmä ubytovanie a prenájom áut sú výrazne drahšie.

Mimo tmavej a chladnej zimy je najvýhodnejšie obdobie (pomer ceny a kvality zážitku) tesne pred a po sezóne, konkrétne apríl, máj, koniec septembra a október. Ceny sú citeľne nižšie a zároveň je tu menej ľudí.

Treba však počítať s tým, že počasie je v týchto mesiacoch premenlivejšie a nie všetky služby fungujú naplno. Je to taký kompromis medzi cenou a komfortom, ale podľa nás dáva toto obdobie najväčší zmysel.

Sú na Islande rozdiely v cenách v hlavnom meste a vo zvyšku krajiny?

Z pohľadu turistu nie sú tie rozdiely až také výrazné, ako by si možno človek myslel. V Reykjavíku je väčšia ponuka – viac ubytovaní, reštaurácií aj služieb, takže sa tam často dajú nájsť aj cenovo dostupnejšie možnosti.

Na juhu Islandu je síce ubytovaní celkovo veľa, no zároveň je tam aj najväčšia koncentrácia turistov. V praxi to znamená, že kapacity sa rýchlo zapĺňajú a ceny, najmä za ubytovanie, bývajú vyššie.

Celkovo je však Island drahší všade, takže rozdiely medzi regiónmi nie sú až také zásadné, skôr ide o dostupnosť a výber, než o úplne inú cenovú hladinu. Čo sa však týka niektorých suvenírov, tam sa už rozdiely dajú vidieť. Napríklad tradičný islandský vlnený sveter (lopapeysa) býva lacnejší v menších lokálnych obchodíkoch mimo Reykjavíku, najmä na severe alebo v odľahlejších oblastiach, než v hlavnom meste.

Aké tipy a rady by ste dali ľuďom, ktorí túžia ísť na dovolenku na Island?

Na úvod je dôležité odpovedať si na otázku, prečo vlastne chcete ísť na Island. Či je to kvôli polárnej žiare, puffinom, vnútrozemiu atď. Od toho sa potom odvíja ideálny termín aj plán celej cesty. Ak by sme mali odporučiť jedno obdobie, za nás je skvelá druhá polovica septembra. Krajina je ešte zelená, v horách sa už objavuje prvý sneh, je menej turistov, ubytovanie je dostupnejšie a zároveň už je šanca vidieť polárnu žiaru.

Ako sa dajú pri cestovaní po Islande ušetriť peniaze?

