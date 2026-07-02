Z Bratislavy poletíte do troch nových miest: Wizz Air rozširuje sieť liniek o Hurgadu, Baku a Agadiru

Záber na letisko v Bratislave a lietadlo Wizz Air

Ilustračné foto: interez.sk/Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Wizz Air v súčasnosti prevádzkuje zo Slovenska lety do 35 destinácií v 15 krajinách.

Letecká spoločnosť Wizz Air rozširuje svoju sieť pravidelných liniek z Bratislavy o tri nové destinácie. Od októbra 2026 budú môcť cestujúci zo slovenskej metropoly lietať aj do marockého Agadiru, egyptskej Hurgady a hlavného mesta Azerbajdžanu Baku. Dopravca to vo štvrtok potvrdil s tým, že v súčasnosti prevádzkuje zo Slovenska lety do 35 destinácií v 15 krajinách.

„Spoločnosť Wizz Air plánuje uskutočniť prvé lety z Bratislavy do nových destinácií od 25. októbra, pričom lety do všetkých troch miest budú premávať dvakrát týždenne,“ informoval dopravca. Do Agadiru bude lietať celoročne v utorok a sobotu, do Hurgady v pondelok a piatok.

„V prípade Baku sa letový poriadok bude líšiť v zimnej a letnej sezóne. Počas chladnejších mesiacov budú lety prevádzkované v stredu a v sobotu. V lete budú lety prevádzkované v utorok a sobotu,“ priblížil Wizz Air. Agadir leží pri Atlantickom oceáne, má pieskové pláže a pobrežnú promenádu. V meste je napríklad trh Souk El Had aj vyhliadka v Kasbah Agadir Oufella. Neďaleké mestečko Taghazout je známe surfovaním.

Lietadlo Wizz Air na letisku v Bratislave
Ilustračná foto: interez.sk/Jakub Baláž

Hurgada je jedným z najobľúbenejších letovísk pri Červenom mori, najmä pre stabilné počasie, mnoho hotelov či šnorchlovanie a potápanie. Okrem pláže ponúka aj výlety do Saharskej púšte, jazdu na štvorkolkách, návštevy beduínskych táborov alebo večerné programy v prístave a starej štvrti El Dahar.

Baku spája historické jadro Icherisheher, zapísané na zozname UNESCO, s modernou architektúrou, promenádou pozdĺž Kaspického mora a kultúrou, ktorú ovplyvnili Hodvábna cesta, Perzia, Kaukaz a postsovietsky priestor. Navštíviť tam možno Dievčenskú vežu, palác Širvanšáhov, Plamenné veže alebo futuristické Centrum Hejdara Alijeva.

Letisku sa darí

Prevádzkové výsledky Letiska M. R. Štefánika v Bratislave rastú trojciferným tempom každý mesiac od začiatku roka. V máji dosiahlo letisko opäť historický rekord, a to 398 639 cestujúcich odbavených na príletoch a odletoch, čo je najvyšší počet odbavených cestujúcich za jediný mesiac od vzniku letiska a zároveň rast o 131 % v porovnaní s májom 2025. V piatok o tom informovala hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.

„Vďaka každomesačnému trojcifernému percentuálnemu rastu je Letisko Bratislava v súčasnosti letiskom s najvyšším rastom medzi letiskami v Európe v kategórii stredne veľkých letísk. Za enormný úspech aktuálne vďačíme najmä rastu pravidelných leteckých spojení po otvorení základne dopravcu Wizz Air v Bratislave či zvýšeniu frekvencií letov u ďalších dopravcov,“ spresnil generálny riaditeľ letiska Dušan Novota.

Záber na letisko v Bratislave
Foto: interez.sk

Počet cestujúcich na bratislavskom letisku rástol v medziročnom porovnaní trojciferným rastom už od januára, a to o 127 %, vo februári pribudlo 151 %, v marci až 163 % a v apríli 145 % cestujúcich. Od začiatku roka do konca mája už letisko odbavilo celkovo 1,438 milióna cestujúcich, čo je medziročný nárast o 142 %.

Počet cestujúcich na letiskách v Európe pritom po konflikte na Blízkom východe stagnuje a podľa štatistík Medzinárodného združenia letísk ACI Europe dokonca prvý raz od pandémie COVID-19 dosiahol negatívne čísla, keď letiská v Európe zaznamenali v apríli priemerný pokles o 0,7 percenta.

Najvyužívanejšie lety na letisku v Bratislave ostali v máji nemenné. Najviac cestujúcich odlietalo či prilietalo do/z destinácií Londýn, Rím, Barcelona, Košice, Malaga a Varšava. V máji sa uskutočnilo na letisku 3797 letov, od začiatku roka už 14 093 letov.

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