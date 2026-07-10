V púštnej krajine sa stavia najvyšší mrakodrap sveta. Bude vysoký 1 kilometer, o pár týždňov dosiahne míľnik

Zlaté časy Burj Khalify sa pomaly, ale isto blížia ku koncu. Alebo aspoň taká je vízia Saudskej Arábie. Ak sa jej plány naplnia, najvyššia budova sveta v Dubaji príde o svoj titul. Krajina Stredného východu má totiž vo výstavbe projekt Jeddah Tower, ktorý sa stane najvyšším mrakodrapom sveta. Inžinier, ktorý za ním stojí, prezradil, že sa blíži k dôležitému míľniku.
Burj Khalifa je najvyššou budovou sveta. Nachádza sa v Dubaji a meria úctyhodných 828 metrov. Má na svojom konte viacero rekordov – okrem toho, že je najvyšším mrakodrapom sveta s najväčším počtom poschodí, má ich viac ako 160, nachádza sa tu reštaurácia so salónikom At.mosphere, ktorá drží rekord ako najvyššia reštaurácia sveta z úrovne od podlažia. V minulosti sme ju dokonca navštívili, vychutnali si tu fine dining a svoje dojmy zhrnuli v reportáži. A vyzerá to tak, že Burj Khalifa môže o svoju unikátnosť prísť.
Prvá budova sveta, ktorá bude merať 1 kilometer
Saudská Arábia pracuje na ambicióznej stavbe s názvom Jeddah Tower, ktorá má dosiahnuť výšku neuveriteľných 1000 metrov, informuje Newsweek. Burj Khalife tak ukradne prvenstvo a vôbec nie o málo, rozdiel medzi týmito dvoma budovami bude predstavovať až 172 metrov. Jeddah Tower sa tiež stane prvou budovou sveta s výškou jedného kilometra.
Za návrhom Jeddah Tower stojí dvojica architektov, Adrian Smith a Gordon Gill, ktorí sú spoluzakladateľmi vlastnej firmy. Jej realizácia bola odhalená už v roku 2011, no čelila viacerým problémom, dokonca bola pozastavená. Minulý rok však začala opäť šľapať.
Rastie ďalej a o pár týždňov dosiahne veľký míľnik
Jej inžinierom a projektovým manažérom je John Peronto, ktorý sa podelil so svetom o zaujímavé novinky z realizácie Jeddah Tower. Tvrdí, že je asi 60 týždňov od dosiahnutia významného míľnika, ktorým je dokončenie vyhliadky – „nebeskej terasy“ na približne 160. poschodí.
Aktuálne výška stavby už presiahla 400 metrov a každý týždeň narastie približne o 4 metre. No sú dôvody, prečo kilometer vysoká stavba na našej planéte ešte neexistuje a aj tu sa autori projektu stretávajú s problémami. Arabian Business spomenul tri konkrétne prekážky, ktoré sú pri realizácii výzvou.
Inžinieri museli vziať do úvahy horúčavy aj vietor
Prvou z nich je, že stavba vzniká na nehostinnom teréne. Nachádza sa v Džidde, ktorá je najväčším prístavným mestom na pobreží Červeného mora. Podklad tohto povrchu sa skladá z koralového vápenca a mäkších aluviálnych nánosov. Inžinieri teda museli vytvoriť špecifické základy, vďaka ktorým dôjde k jej rovnomernému usadeniu.
Druhou výzvou sú púštne horúčavy, pri ktorých betón tvrdne rýchlejšie a čím je veža vyššia, tým je práca s ním náročnejšia.
No a do tretice hrá svoju rolu vietor. Vo výške jedného kilometra môže spôsobovať pohyb budovy, preto inžinieri museli vymyslieť konštrukciu, ktorá tento pohyb minimalizuje.
Jeddah Tower podľa najnovších fotografií nielen rastie do výšky, ale sa aj postupne zužuje a naberá reálne kontúry. Zostáva tak už iba čakať, či všetko pôjde podľa plánov, alebo sa jej plánované dokončenie ešte oddiali.
Podľa aktuálnych zámerov by sa tak malo stať v roku 2028, uvádza portál Dezeen. V interiéri by sa mali nachádzať byty, kancelárie a aj hotel.
Ak sa teraz vyberiete do Saudskej Arábie, môžete obdivovať ikonický mrakodrap v Rijáde s názvom Kingdom Centre, ktorý je architektonicky tiež zaujímavou stavbou. Na prvý pohľad vyzerá ako otvárač na fľaše a na jej vrchole sa nachádza unikátny presklený most.
Nahlásiť chybu v článku