V púštnej krajine sa stavia najvyšší mrakodrap sveta. Bude vysoký 1 kilometer, o pár týždňov dosiahne míľnik

Stavba Jeddah Tower

Výstavba Jeddah Tower, foto: Alejandro vn, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Ukradne Saudská Arábia prvenstvo Dubaju? To zistíme už čoskoro.

Zlaté časy Burj Khalify sa pomaly, ale isto blížia ku koncu. Alebo aspoň taká je vízia Saudskej Arábie. Ak sa jej plány naplnia, najvyššia budova sveta v Dubaji príde o svoj titul. Krajina Stredného východu má totiž vo výstavbe projekt Jeddah Tower, ktorý sa stane najvyšším mrakodrapom sveta. Inžinier, ktorý za ním stojí, prezradil, že sa blíži k dôležitému míľniku. 

Burj Khalifa je najvyššou budovou sveta. Nachádza sa v Dubaji a meria úctyhodných 828 metrov. Má na svojom konte viacero rekordov – okrem toho, že je najvyšším mrakodrapom sveta s najväčším počtom poschodí, má ich viac ako 160, nachádza sa tu reštaurácia so salónikom At.mosphere, ktorá drží rekord ako najvyššia reštaurácia sveta z úrovne od podlažia. V minulosti sme ju dokonca navštívili, vychutnali si tu fine dining a svoje dojmy zhrnuli v reportáži. A vyzerá to tak, že Burj Khalifa môže o svoju unikátnosť prísť.

Prvá budova sveta, ktorá bude merať 1 kilometer

Saudská Arábia pracuje na ambicióznej stavbe s názvom Jeddah Tower, ktorá má dosiahnuť výšku neuveriteľných 1000 metrov, informuje Newsweek. Burj Khalife tak ukradne prvenstvo a vôbec nie o málo, rozdiel medzi týmito dvoma budovami bude predstavovať až 172 metrov. Jeddah Tower sa tiež stane prvou budovou sveta s výškou jedného kilometra.

Jeddah Tower v Saudskej Arábii
Výstavba Jeddah Tower, foto: Alejandro vn, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Za návrhom Jeddah Tower stojí dvojica architektov, Adrian Smith a Gordon Gill, ktorí sú spoluzakladateľmi vlastnej firmy. Jej realizácia bola odhalená už v roku 2011, no čelila viacerým problémom, dokonca bola pozastavená. Minulý rok však začala opäť šľapať.

Rastie ďalej a o pár týždňov dosiahne veľký míľnik

Jej inžinierom a projektovým manažérom je John Peronto, ktorý sa podelil so svetom o zaujímavé novinky z realizácie Jeddah Tower. Tvrdí, že je asi 60 týždňov od dosiahnutia významného míľnika, ktorým je dokončenie vyhliadky – „nebeskej terasy“ na približne 160. poschodí.

Jeddah Tower v roku 2025 a v roku 2026
Stavba Jeddah Tower v roku 2025 v porovnaní s rokom 2026, foto: Alejandro vn, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons / Omarnizar05, CC0, via Wikimedia Commons

Aktuálne výška stavby už presiahla 400 metrov a každý týždeň narastie približne o 4 metre. No sú dôvody, prečo kilometer vysoká stavba na našej planéte ešte neexistuje a aj tu sa autori projektu stretávajú s problémami. Arabian Business spomenul tri konkrétne prekážky, ktoré sú pri realizácii výzvou.

Inžinieri museli vziať do úvahy horúčavy aj vietor

Prvou z nich je, že stavba vzniká na nehostinnom teréne. Nachádza sa v Džidde, ktorá je najväčším prístavným mestom na pobreží Červeného mora. Podklad tohto povrchu sa skladá z koralového vápenca a mäkších aluviálnych nánosov. Inžinieri teda museli vytvoriť špecifické základy, vďaka ktorým dôjde k jej rovnomernému usadeniu.

Druhou výzvou sú púštne horúčavy, pri ktorých betón tvrdne rýchlejšie a čím je veža vyššia, tým je práca s ním náročnejšia.

No a do tretice hrá svoju rolu vietor. Vo výške jedného kilometra môže spôsobovať pohyb budovy, preto inžinieri museli vymyslieť konštrukciu, ktorá tento pohyb minimalizuje.

Jeddah Tower podľa najnovších fotografií nielen rastie do výšky, ale sa aj postupne zužuje a naberá reálne kontúry. Zostáva tak už iba čakať, či všetko pôjde podľa plánov, alebo sa jej plánované dokončenie ešte oddiali.

Podľa aktuálnych zámerov by sa tak malo stať v roku 2028, uvádza portál Dezeen. V interiéri by sa mali nachádzať byty, kancelárie a aj hotel.

Ak sa teraz vyberiete do Saudskej Arábie, môžete obdivovať ikonický mrakodrap v Rijáde s názvom Kingdom Centre, ktorý je architektonicky tiež zaujímavou stavbou. Na prvý pohľad vyzerá ako otvárač na fľaše a na jej vrchole sa nachádza unikátny presklený most.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Žena ukázala pravý Vietnam: Plat je 290 €. Žije na okraji spoločnosti, nájom ju vyjde…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Tip na výlet
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
1 na 1
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Domáci miláčikovia
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Slováci a Česi v zahraničí
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tip na seriál
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac