Je to tu veľmi drahé, za pivo dáte 10 eur: Americký turista hodnotí Chorvátsko po 16-dňovej dovolenke

Pivo a Chorvátsko

Ilustračná foto: David Bailey, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons / interez.sk

Petra Sušaninová
Chorvátsko
Chorvátsko v poslednom čase rozdeľuje ľudí na dva tábory.

Nejeden turista mieri do Chorvátska okrem iného preto, lebo je pomerne ľahko dostupné a niet pochýb o tom, že je aj naozaj krásne. Avšak čoraz viac sa turistom nepozdávajú ceny. Tie v posledných rokoch poriadne vystrelili. Turista z Ameriky, ktorý v Chorvátsku strávil 16-dňovú dovolenku, sa podelil o svoje myšlienky.

Ako vidí Chorvátsko turista z Ameriky?

„Minulý mesiac som bol v Chorvátsku a strávil som tam 16 dní. Bol som v Splite, na ostrove Hvar a v Dubrovníku, pričom som podnikol niekoľko jednodňových výletov do Národného parku Plitvice, do Mostaru v Bosne a Hercegovine a potom do Kotoru v Čiernej Hore,“ začína svoje rozprávanie na Reddite turista s tým, že by sa rád podelil o niekoľko myšlienok a dojmov z výletu.

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Hneď na začiatok píše, že Chorvátsko je podľa neho poriadne drahé. Nemal vraj stanovený presný rozpočet a rátal s tým, že je to populárna turistická destinácia, no ceny ho napriek tomu nepríjemne zaskočili. Pustil sa do reči aj s miestnym taxikárom, ktorý skonštatoval, že pri takých cenách tam zarobí v priemere 15 000 eur ročne. Turista dodal, že ceny jedla a ubytovania sú približne rovnaké, ako keď cestuje v rámci Ameriky. Prekvapilo ho však pivo za 7 až 10 eur.

A few days in Croatia
by
u/Szimplacurt in
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Plitvice ho očarili

Vyzdvihol aj jednu z výhod krajiny, a to fakt, že je veľmi bezpečná. Podcenil však čas potrebný na presun medzi jednotlivými miestami. „Na cestovanie tu nie je žiadna skutočná železničná doprava, takže sa musíte spoliehať na autobusy alebo trajekty (alebo si môžete prenajať auto, ak chcete), čo môže byť o niečo pomalšie, ak ste zvyknutí na rýchlejšie cestovanie vlakom,“ myslí si.

Plitvice ho absolútne očarili a myslí si, že ak máte príležitosť, jednoznačne by ste ich mali navštíviť. Príspevok turistu si získal nemalú pozornosť. „Čím viac čítam o Chorvátsku, tým viac ho chcem navštíviť!“ priznáva jeden z komentujúcich.

Pridávajú sa ďalší, ktorí tu už boli a prírodu a atmosféru si nevedia vynachváliť. Iní sa divia, ako Chorváti dokážu vyžiť z 12- až 15-tisícových príjmov ročne pri takých cenách. O tom, ako na dovolenke v Chorvátsku ušetriť, sme sa rozprávali so Slovenkou, ktorá tam žije. Viac sa dozviete v našom článku.

Chorvátsko
Ilustračná foto: interez.sk

Niektorí sa sem už vrátiť nechcú

Hoci mnohí Chorvátsko milujú, vrátiť sa sem už nechcú. „Chorvátsko, milujeme ťa, ale už nikdy viac,“ napísal pred časom smutný turista.

„Neuveriteľné ceny jedla, nápojov a ubytovania. Úplne šialené. A to za jedlo, ktoré bolo síce dobré, ale v rebríčku by sa ľahko umiestnilo až na poslednom mieste za inými krajinami. Tanier cestovín stál dvakrát toľko, ako sme platili v Taliansku, ale ani zďaleka nebol taký dobrý. Ceny koktailov sú šialené, často presahujú 17 eur. Chcete k jedlu pohárik domáceho červeného? Deväť a niekedy až desať eur za maličký pohárik,“ hnevá sa.

Dodáva, že nerozumie, čo sa to deje. Je to podľa neho krásna krajina, no najlepšie na nej nie sú pláže ani jedlo, ale samotní ľudia. Chorváti sú podľa autora príspevku jednoducho skvelí. „A zdá sa, že aj oni sú nahnevaní a majú toho dosť. Jeden človek nám prezradil, že dokonca aj minister cestovného ruchu kritizoval, že sa situácia v sektore pohostinstva a stravovania vymkla spod kontroly,“ vysvetľuje.

Pozor si treba dať nielen na ceny v reštauráciách, ale aj v prípade, ak sa chcete odviezť taxíkom. Chorváti totiž upozorňujú na pascu, kedy si taxikár môže za 3-kilometrovú jazdu vypýtať aj 60 eur. V inom prípade si zas taxikár za 1,3 kilometra naúčtoval 115 eur. Osobu vraj zamkol v aute, vyhrážal sa jej a odmietal ju nechať odísť, kým nezaplatí.

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