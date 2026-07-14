Ján Jackuliak si počas nakrúcania siahol na dno: Skončil so zlomenou rukou aj vykĺbeným ramenom

Príprava na filmovú úlohu môže herca zaviesť ďaleko za hranice pohodlia, no v prípade Jána Jackuliaka išlo doslova o skúšku fyzickej aj psychickej odolnosti. Nakrúcanie filmu Bojovník mu prinieslo tvrdé tréningy, skutočný zápas, vyčerpanie aj bolestivé zranenia.
Herec Ján Jackuliak prezradil pre český magazín eXtra, že nakrúcanie snímky Bojovník patrilo medzi najnáročnejšie projekty jeho kariéry. V pripravovanom filme stvárnil zápornú postavu a pred kamerou sa objavil po boku Milana Ondríka. Aby bojové scény pôsobili dôveryhodne, nestačilo naučiť sa niekoľko pripravených pohybov. Jackuliak absolvoval dlhodobú fyzickú prípravu, počas ktorej trénoval so špičkovými športovcami a na vlastnej koži spoznal aj strach zo skutočného súboja.
Herci sa dostali na hranicu svojich síl
Film vznikal dlhšie ako jeden rok a od hercov si vyžadoval mimoriadne nasadenie. Jackuliak priznal, že náročnosť projektu pocítil nielen počas samotných bojových scén, ale aj počas mesiacov príprav, ktoré nakrúcaniu predchádzali.
„Nakrúcanie trvalo viac než rok a bolo to jedno z najnáročnejších nakrúcaní, aké som kedy v živote zažil. Bolo neuveriteľne fyzicky náročné,“ poznamenal Ján. „Teším sa na to a som rád, že premiéru má práve vo Varoch, tu doma v Českej republike,“ dodal herec s tým, že je veľmi šťastný, že film konečne prichádza do kín.
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Rok trénoval grécko-rímske zápasenie
Herec sa na rolu nepripravoval iba prostredníctvom choreografie vytvorenej pre film. Dlhé mesiace sa venoval tréningom, ktoré mali čo najviac pripomínať prípravu skutočných bojovníkov. Techniku grécko-rímskeho zápasenia sa učil pod vedením Jozefa Lohyňu, olympijského medailistu a majstra sveta.
„Pred nakrúcaním som trénoval grécko-rímske zápasenie s pánom Lohyňom, ktorý bol olympijským medailistom a majstrom sveta. Rok som k nemu chodil, hádzal so mnou, mlátil ma a ničil ma,“ prezradil Jackuliak. Tým sa však jeho príprava nekončila.
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Jackuliak trénoval aj box a rozhodol sa, že si atmosféru ozajstného súboja potrebuje vyskúšať bez filmových kamier a vopred dohodnutého scenára. „Potom som si dal férový zápas, aby som si to vyskúšal,“ priznal Ján, ktorý tak nastúpil do skutočného súboja.
Skutočný zápas mu mal ukázať strach
Jackuliak vo filme stvárnil nebezpečného a nevyspytateľného muža. Režisér Vojtěch Frič však nechcel, aby jeho postava pôsobila iba ako bezcitný protivník bez akejkoľvek slabosti. V jednom z momentov potreboval v jej správaní zachytiť autentický strach.
„Vojta Fric mi povedal: ‚Budeš tam hrať takú rolu. Je to strašný záporák, úplný blázon, ale ja chcem, aby na ňom bolo v jednej situácii vidieť strach.‘ Tak som išiel do zápasu, aby som si vyskúšal, čo je strach,“ prezradil herec.
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Nešlo teda len o zvládnutie úderov a zápasníckych chvatov. Jackuliak chcel pochopiť psychiku človeka, ktorý stojí proti súperovi a nevie, čo presne ho v ďalšej chvíli čaká. Skúsenosť zo skutočného zápasu následne využil pri budovaní svojej filmovej postavy.
S Milanom Ondríkom sa škrtili a hádzali o klietku
Veľkú časť fyzicky náročných scén absolvoval Jackuliak s Milanom Ondríkom. Boje pred kamerou boli pripravené tak, aby vyzerali čo najautentickejšie, čo si vyžadovalo presnosť, dôveru medzi hercami a ochotu ísť až na hranicu vlastných možností.
„Bolo to naozaj také náročné, že sme s Milanom niekedy nemali ani slov. Boli sme úplne vyčerpaní. Nemohol som sa nadýchnuť. Boli tam zábery a scény, počas ktorých sme sa naozaj škrtili a hádzali o klietku,“ opísal Jackuliak.
Film sa tak miestami dostával veľmi blízko k reálnemu zápasu. Hoci boli jednotlivé súboje choreograficky pripravené, prudké pády, fyzický kontakt a vyčerpanie herci skutočne cítili.
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Náročná príprava si vybrala svoju daň
Intenzívne tréningy a bojové scény sa napokon nezaobišli bez zranení. Jackuliak si z prípravy a nakrúcania odniesol zlomeninu ruky aj problémy s ramenom. „Zlomená ruka, vykĺbené rameno… Bol to zážitok,“ skonštatoval herec.
Napriek bolesti na projekt nespomína iba negatívne. Nakrúcanie vníma ako skúsenosť, ktorá sa výrazne odlišovala od všetkého, čo dovtedy počas svojej kariéry absolvoval. Náročnosť úlohy mu zároveň umožnila vyskúšať si spôsob prípravy, ktorý je bežnejší medzi profesionálnymi športovcami než medzi hercami.
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V posilňovni bojoval so zápasníkmi Oktagonu
Autenticitu filmu mali podporiť aj profesionálni MMA zápasníci. Jackuliak sa s nimi stretol počas scény odohrávajúcej sa v posilňovni. Spočiatku sa domnieval, že ide o skúsených kaskadérov, ktorí poznajú pravidlá filmového nakrúcania a dokážu hercovi pri súboji pomôcť.
„Vo filme mám scénu, v ktorej ich mlátim v posilňovni. Boli to skutoční chalani z Oktagonu,“ prezradil Jackuliak. Herec si pritom spočiatku myslel, že pôjde o kaskadérov. Práve tí sú zvyknutí prispôsobiť svoje pohyby potrebám kamery a zároveň dbať na bezpečnosť všetkých účastníkov scény.
„Hovoril som si, že je to super, pretože keď prídu na pľac kaskadéri, pomôžu vám. Lenže títo chalani v živote nenakrúcali film,“ uviedol Ján, ktorý si tak vyskúšal, aké je trénovať a zápasiť s profesionálmi.
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Zápasníci boli zvyknutí na skutočné súboje, no nie na presne načasované filmové pohyby. Aj preto vznikali situácie, ktoré boli pre Jackuliaka nepredvídateľné. „Dvaja ma chceli zmlátiť. Bol to jeden veľký zážitok, aký som dovtedy počas svojej hereckej kariéry nezažil. Myslím si, že je to splnený sen,“ uzavrel herec.
Prví diváci dali filmu 52 percent
Film Bojovník už videli prví diváci na festivale v Karlových Varoch. Film dosahoval pred kinopremiérou na ČSFD hodnotenie 52 percent, pričom vychádzalo iba z niekoľkých desiatok reakcií. Časť publika kritizovala podobnosť s americkými boxerskými filmami či výrazné prepojenie s organizáciou Oktagon, ďalší diváci však ocenili prostredie bojových športov a snahu tvorcov o autentickosť.
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Režisér Vojtěch Frič vysvetlil, že aj preto boli do filmu obsadení skutoční MMA zápasníci. Snímka tak môže po príchode do slovenských a českých kín rozdeliť publikum na ľudí, ktorých osloví drsné športové prostredie, a divákov, ktorí od príbehu očakávajú viac než pôsobivé súboje.
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