Ukrajinci mali zničiť ruský dron Orion: Zelenskyj chce na zimu 300 rakiet Patriot, spojencov žiada o kľúčovú vec

Deväť európskych krajín spolu s Ukrajinou v pondelok oznámilo vytvorenie koalície zameranej na vývoj spoločných obranných kapacít proti balistickým raketám. Iniciatíva vznikla v reakcii na rastúce bezpečnostné hrozby v Európe a čoraz častejšie využívanie balistických rakiet v ozbrojených konfliktoch. Zelenskyj vyzval európske krajiny na vytvorenie nového európskeho systému protivzdušnej obrany počas 12 mesiacov, ktorý by dokázal odolávať ruským balistickým raketám.
Nemecko, Francúzsko a ďalších sedem krajín sa spojili s Ukrajinou v novej koalícii protivzdušnej obrany v reakcii na pokračujúce ruské útoky proti Ukrajine. „Vytvorením koalície protivzdušnej obrany posilňujeme schopnosti, ktoré Európa potrebuje,“ povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron po pondelkovom stretnutí tzv. koalície ochotných. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nový európsky systém protivzdušnej obrany
Koalícia protivzdušnej obrany je podskupinou širšej koalície ochotných, ktorá združuje takmer štyri desiatky krajín podporujúcich obranu Ukrajiny proti ruskej invázii. Na novej obrannej aliancii sa okrem Nemecka, Francúzska a Ukrajiny podieľajú aj Dánsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.
Jej cieľom je posilniť európsku priemyselnú spoluprácu v oblasti protiraketovej obrany a doplniť existujúce systémy protivzdušnej obrany. „Spájaním našej priemyselnej obrannej základne, výskumu a operačných skúseností je cieľom vybudovať pre Európu spoločnú obrannú schopnosť proti balistickým raketám a podporovať súvisiace aktivity,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval na vytvorenie nového európskeho systému protivzdušnej obrany počas 12 mesiacov, ktorý by dokázal odolávať ruským balistickým raketám. Na zasadnutí v Paríži uviedol, že Kyjev pracuje na vlastnom protibalistickom systéme s názvom Freyja, ktorý má byť lacnejšou a zároveň výkonnou alternatívou k americkému Patriotu.
Zelenskyj v tejto súvislosti povedal, že robí všetko pre získanie novej munície pre ukrajinské batérie protivzdušnej obrany Patriot od spojencov, lebo tieto sú najúčinnejšie proti ruským balistickým strelám.
Na nadchádzajúcu zimu preto požiadal o ďalšie dodávky. „Vypočítali sme, že tento balík by mal zahŕňať 100 rakiet Patriot mesačne – 300 rakiet na zimu,“ uviedol prezident podľa vyhlásenia. Dodal, že čím viac ochranných systémov bude mať Ukrajina, tým menej dôvodov bude mať Rusko predlžovať vojnu do zimy.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň na summite Severoatlantickej aliancie (NATO) v Ankare povedal, že Kyjevu vydajú licenciu na výrobu munície pre systémy Patriot. Ide však o dlhodobé riešenie.
Zelenskyj uviedol, že Spojené štáty v súčasnosti uprednostňujú dopĺňanie vlastných zásob a podporu spojencov v Perzskom zálive po iránskych útokoch.
Moskva zasadnutie koalície ochotných označila ako stretnutie lídrov, ktorí „nechcú mier“. „Je to koalícia vojnových štváčov,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Ukrajinci tvrdia, že pomocou záchytného bezpilotného lietadla zničili ruský dron Orion za 7 miliónov dolárov
Ukrajinské sily podľa 47. samostatnej mechanizovanej brigády Magura zničili ruský prieskumný a útočný dron Orion pomocou záchytného bezpilotného lietadla. Ako referuje web united24media.com, brigáda v nedeľu zverejnila zábery zo zásahu a uviedla, že operáciu vykonala jej jednotka protivzdušnej obrany Sky Wars.
Podľa vyhlásenia brigády operátori najprv sledovali letovú trasu ruského dronu, následne ho dostihli záchytným dronom a zničili počas letu. Brigáda tvrdí, že rýchlosť a letová výška Oriona bežne presahujú možnosti štandardných záchytných bezpilotných prostriedkov. „Jednotka protivzdušnej obrany Sky Wars zničila ‚zázrak ruského obranného priemyslu‘ – Orion, ruskú imitáciu tureckého Bayraktaru v hodnote sedem miliónov dolárov. Bežný záchytný dron ho nedokáže dobehnúť, ale pilotom Sky Wars sa to podarilo,“ uviedla brigáda.
Air defense operators from Ukraine’s Sky Wars unit shot down a rare Russian Orion strike reconnaissance drone
The brigade says the Orion costs roughly $7 million and can carry guided KAB-20 and KAB-50 bombs and Russia’s new „Banderol“ cruise missile
📹 47th Separate Mechanized… pic.twitter.com/iWc0z3c8Ai
— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 12, 2026
Orion, ktorý vyvinula ruská spoločnosť Kronštadt, je bezpilotné lietadlo určené na prieskumné aj úderné misie. Podľa ukrajinskej brigády môže niesť navádzané bomby KAB-20 a KAB-50, rakety Ch-50, samovražednú muníciu aj novú ruskú riadenú strelu S8000 Banderol. Ukrajinská armáda zároveň označila Orion za pomerne vzácny prostriedok vo výzbroji Ruska.
Brigáda pripomenula, že ukrajinské sily bezpilotných systémov už 23. júna oznámili zničenie troch dronov Orion na letisku na okupovanom Kryme. Portál Defense Express uviedol, že Orion je v súčasnosti jediným potvrdeným nosičom riadenej strely S8000 Banderol, čo z neho robí jedno z hodnotnejších bezpilotných lietadiel ruského arzenálu.
Veliteľ ukrajinských Síl bezpilotných systémov Robert „Maďar“ Brovdi v nedeľu zároveň oznámil, že jeho jednotky za uplynulých 24 hodín zničili alebo poškodili 1 725 ruských cieľov.
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