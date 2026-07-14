Kto nakoniec vyhrá MS vo futbale? Overený superpočítač v tom má jasno, mnohí budú sklamaní

Záber na Lionela Messiho a Kyliana Mbappého

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Technika dáva najväčšie šance na celkové víťazstvo jednoznačne Francúzom.

Svet má za sebou už viac ako mesiac futbalových majstrovstiev sveta a celý turnaj sa blíži do finále. Zostávajú už len posledné štyri tímy a rovnaký počet zápasov, keďže sa hrá aj o tretie miesto. Kto však vyhrá? Superpočítač priniesol svoje predpovede.

V dnešnom semifinále sa stretnú Francúzsko a Španielsko, zatiaľ čo zajtra si zmerajú sily Anglicko a Argentína. V prvom zápase je podľa stávkových kancelárií miernym favoritom Francúzsko a v druhom Anglicko. Kurzy sú však v oboch zápasoch pomerne vyrovnané.

Jediným poriadne neprevereným tímom z tejto štvorice však zostáva Argentína, ktorá doteraz na turnaji ešte v podstate nestretla žiadneho silnejšieho súpera a Anglicko bude pre tím okolo Lionela Messiho prvou naozaj náročnou skúškou. Predpovedať celkového víťaza je však náročné a môže ním byť hociktorý z týchto tímov. Známy superpočítač Opta však podľa simulácií vyrátal šance jednotlivých mužstiev a dostali sme naozaj zaujímavé čísla.

Ten dáva najväčšie šance na celkové víťazstvo jednoznačne Francúzom, a to až 34 percent. Šanca, že sa „Les Bleus“ dostanú do finále, je 57,7 percenta. Druhým najväčším favoritom je Španielsko. Šanca na celkové víťazstvo tímu z Pyrenejského polostrova je podľa Opty 23,4 percenta a na postup zas 42,3 percenta.

Harry Kane a reprezentácia Anglicka
Foto: SITA/AP

Šanca Anglicka na celkové víťazstvo je podľa výpočtov 21,9 percenta a na postup do finále 50,9 percenta. Najväčším outsiderom z poslednej štvorice je podľa Opty obhajca titulu z Argentíny. Messi a jeho partia majú podľa superpočítača šancu na celkové víťazstvo len 20,6 percenta, no postup do finále cez Anglicko je vraj celkom reálny, s pravdepodobnosťou 49,1 percenta.

Súboj o kráľa strelcov pokračuje

Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappé a hviezdny Argentínčan Lionel Messi sú po štvrťfinálových zápasoch najlepšími strelcami majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. V doterajšom priebehu šampionátu strelili po osem gólov. Za dvojicou je so siedmimi zásahmi nórsky kanonier Erling Haaland, pre ktorého sa turnaj vo štvrťfinále skončil. Po šesť presných zásahov majú na konte Angličania Harry Kane a Jude Bellingham.

Argentína, ktorá je v pozícii obhajcu, je tímom s najlepšou ofenzívou, keďže jej hráči vsietili dovedna 17 gólov. Nasledujú Francúzi v pozícii vicemajstrov so 16 presnými zásahmi a Belgicko (14), ktoré už z turnaja vypadlo. V štatistike gólových prihrávok vedie Francúz Michael Olise, ktorý asistoval pri piatich presných zásahoch svojho tímu.

Až 64 tímov?

Turnaj sa pritom ešte ani neskončil, no FIFA už rozmýšľa nad ďalším kontroverzným rozhodnutím. Po skončení MS vraj preskúma možnosť ďalšieho rozšírenia svetového šampionátu. Prezident FIFA Gianni Infantino v rozhovore pre švajčiarsky portál Bluewin uviedol, že príslušné orgány federácie budú diskutovať o zvýšení počtu účastníkov zo súčasných 48 na 64 tímov už na MS 2030.

Pohľad na Lamina Yamala
Foto: SITA/AP

„Určite je to téma, ktorú budú po týchto MS skúmať a prerokovávať príslušné komisie. Keď organizujete majstrovstvá sveta, je dôležité organizovať ich pre celý svet, nielen pre Európu a Južnú Ameriku, ale skutočne pre celý svet,“ vysvetlil Infantino. Podľa neho by každá krajina mala mať možnosť snívať o účasti na svetovom šampionáte. „Kvalita tímov je mimoriadne vysoká a neustále rastie na celom svete. Ak menším krajinám nedáte šancu zúčastniť sa na MS, nebudú mať motiváciu ďalej sa zlepšovať,“ dodal.

Tohtoročný šampionát je prvý v histórii so 48 účastníkmi, pričom predchádzajúcich sedem turnajov v rokoch 1998 až 2022 hralo 32 reprezentácií. Infantino označil nový formát za „veľký úspech“. „Každý tím hral na vysokej úrovni. Reprezentácie zo všetkých kontinentov strelili góly a získali aspoň bod. Deväť z desiatich afrických tímov postúpilo do vyraďovacej fázy. Na predchádzajúcich majstrovstvách sveta ich bolo iba päť. To ukazuje, aké dôležité je dať príležitosť všetkým krajinám,“ tvrdí.

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