Ak vám príde SMS s pokutou za porušenie predpisov, neplaťte ju: Ministerstvo upozorňuje na podvod

Človek s mobilom v ruke

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Správa je posielaná pod hlavičkou rezortu vnútra.

Ministerstvo vnútra (MV) SR upozorňuje na ďalší SMS podvod, ktorý sa týka porušení dopravných predpisov, pričom je treba kliknúť na link. Správa je posielaná pod hlavičkou rezortu vnútra. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie MV a upozornil, že rezort na delikty takto nikdy neupozorňuje.

„Ide o zneužitie celosvetovej telekomunikačnej technológie, tzv. SMS spoofing. Útočníci nepoužívajú bežné SIM karty. Využívajú zahraničné internetové brány a slabiny v medzinárodných komunikačných protokoloch, ktoré im umožňujú manuálne prepísať textové meno odosielateľa (tzv. Sender ID) na akékoľvek slovo – napríklad názov ministerstva vnútra,“ vysvetlil odbor komunikácie.

Operátor tomu nevie zabrániť

Tvrdí, že mobilný operátor v momente prijatia takejto správy zo zahraničnej siete nedokáže technicky overiť, či reálny odosielateľ má právo toto meno použiť. Správu spracuje a doručí automaticky. Operátori podľa MV tomuto fenoménu nedokážu na úrovni súčasnej globálnej siete stopercentne zabrániť.

Polícia meria rýchlosť
Ilustračná foto: TASR – František Iván

„Ministerstvo vnútra nemá zákonné ani technologické páky na ovplyvnenie tohto typu podvodu. Situáciu konzultujeme s teleoperátormi. V tejto chvíli môžeme len upozorňovať na podvod a apelovať na obozretnosť v elektronickej komunikácii, ktorá by mala byť pre každého používateľa samozrejmosťou,“ povedal generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR Martin Hrachala.

Rezort opakovane upozorňuje, že informácie o priestupkoch či o pokutách nikdy nerozosiela formou SMS Textové správy využíva len na informatívne účely, napríklad keď občanom dáva na vedomie, že majú hotový občiansky preukaz, pas a podobne. „Teda ich využívame v situáciách, do ktorých je konkrétny občan zainteresovaný a reakciu očakáva,“ dodal.

Počet podvodov rastie

V sektore ubytovacích a stravovacích služieb, turizmu a cestovného ruchu sa objem kybernetických útokov za tri roky zdvojnásobil. Ďalšími cieľmi sú dovolenkári a cestovatelia, ktorí hľadajú výhodné ponuky alebo už majú rezervácie a využívajú online servis a komunikáciu. Vyplýva to zo zistení spoločnosti Check Point Software Technologies.

Človek používajúci notebook
Ilustračná foto: Profimedia

Zatiaľ čo medziročný rast kybernetických útokov vo všetkých sektoroch bol dve percentá, v cestovnom ruchu sa zvýšil počet o štvrtinu a predstavuje to takmer 2300 útokov týždenne na jednu organizáciu. Kybernetický zločin sa intenzívne zameriava na odvetvie, ktoré spracováva obrovské objemy citlivých osobných a finančných údajov. Navyše v čase, keď ľudia v snahe zabezpečiť si výhodnú dovolenku konajú rýchlejšie, reagujú emotívnejšie a sú menej opatrní.

Kyberzločinci sa pripravujú na dovolenkovú sezónu vopred, no zároveň dokážu rýchlo reagovať na trendy a dopyt. Sezónne kyberkampane sa plánujú dlho vopred a nástroje umelej inteligencie (AI) umožňujú kvalitné lokálne mutácie. Útočníci vytvárajú presvedčivé webové stránky, e-maily a správy, ktoré zodpovedajú jazyku, lokalite a záujmom konkrétneho používateľa.

„Schopnosť používateľov odhaliť podvod na prvý pohľad postupne klesá. Bezpečnostné nástroje, ktoré dokážu automaticky odhaliť a blokovať hrozby, sa stávajú čoraz dôležitejšími,“ upozornil Tomáš Valenta z Check Point Software Technologies.

Preklepy a gramatické chyby v mailoch a správach môžu byť varovným signálom, že ide o kybernetický podvod, ale ich absencia nie je zárukou dôveryhodnosti. AI nástroje umožňujú vytvárať veľmi presvedčivé podvody bez chýb. Varovaním môže byť autoritatívny tón správ alebo naliehavosť, ktoré vás nútia rýchlo sa rozhodovať. Kyberzločinci sa spoliehajú na to, že ľudia pod tlakom nevenujú čas detailom. Správy si preto dôkladne preverujte, najmä ak sa snažia donútiť vás obnoviť si prihlasovacie údaje.

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