Obrovská medvedica vystrašila lesných robotníkov: Muži tvrdia, že takú veľkú šelmu ešte nevideli

Medveď hnedý

Ilustračná foto: Flickr (gurizou)

Nina Malovcová
Medvede na Slovensku
Len pár dní po útoku v Liptove prišlo ďalšie stretnutie s medveďom.

Lesní robotníci pri Hozelci a Gánovciach zažili ráno chvíle, na ktoré len tak nezabudnú. Pri práci v lese ich prekvapil medveď, ktorý bol podľa miestnych nezvyčajne veľký. Muži nestrácali čas, nasadli do auta a z miesta odišli. Hoci sa krátko nato na sociálnych sieťach začali šíriť správy o útoku medveďa, ukázalo sa, že neboli pravdivé.

Ako píše TV Markíza, šelma sa objavila len niekoľko stoviek metrov od chatovej oblasti. Lesní robotníci na medveďa narazili počas práce a keď sa rozbehol ich smerom, rozhodli sa okamžite odísť. Predstaviteľ miestneho urbáru pre TV Markíza povedal, že muži sú na pohyb medveďov zvyknutí. Tentoraz ich však prekvapila jeho veľkosť. „Tí chlapi už medvede videli aj predtým, ale toto bol naozaj mega medveď. Bol to poriadny kus,“ opísal.

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Medvedica sa rozbehla aj za autom

Podľa jeho slov sa medvedica po vyrušení rozbehla smerom k robotníkom. Tí nastúpili do auta a odišli, šelma ich však ešte chvíľu nasledovala. „Bola drzá a vôbec sa nebála,“ povedal predstaviteľ urbáru s tým, že medvedica bežala aj za odchádzajúcim vozidlom.

Miestni preto vyzývajú ľudí, aby sa lesom v okolí Hozelca a Gánoviec radšej na istý čas vyhli. Po daždivých dňoch totiž v lesoch rastú huby, ktoré môžu medvede prilákať.

Po incidente sa na sociálnych sieťach objavili príspevky o tom, že medveď človeka napadol. Podľa doterajších informácií sa to však nestalo. Hoci lesní robotníci pred šelmou utekali, k priamemu kontaktu medzi nimi a medveďom nedošlo a nikto neutrpel zranenia.

Len pred pár dňami medveď napadol muža v Liptove

Nejde pritom o ojedinelý prípad. Len počas uplynulého víkendu došlo k útoku medveďa aj v liptovskej obci Závažná Poruba v okrese Liptovský Mikuláš. Šelma tam zaútočila na muža, ktorý večer pracoval pred svojím rodinným domom. Incident sa odohral priamo v zastavanej časti obce, približne 100 metrov od budovy obecného úradu.

Napadnutý muž sa podľa vlastných slov snažil brániť, počas zápasu ho však medveď viackrát pohrýzol do ruky. Útok sa skončil až po tom, čo ľudia v okolí začali trúbiť a kričať. Muž utrpel našťastie len povrchové poranenia. Záchranári ho ošetrili na mieste a následne previezli do nemocnice na ďalšie vyšetrenia.

Medveď hnedý v prírode
Foto: Karen Laubenstein, USFWS z Pixnio

Podľa starostu obce Vladimíra Mlynčeka boli členovia Zásahového tímu NAPANT na mieste už do dvoch minút od nahlásenia incidentu, keďže lokalitu pre zvýšený výskyt medveďov dlhodobo monitorujú. Štátna ochrana prírody SR po útoku vydala upozornenie pre obyvateľov aj návštevníkov a vyzvala ich na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v obci aj v okolitých lesoch. Starosta zároveň upozornil, že nejde o prvý prípad pohybu medveďa v obci.

„V tomto roku je to tretí prípad pohybu medveďa priamo v dedine, ale prvý, keď medveď napadol človeka,“ uviedol. Obyvateľom odporučil obmedziť pohyb v rizikových lokalitách a pri spozorovaní medveďa okamžite kontaktovať zásahový tím alebo tiesňovú linku.

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