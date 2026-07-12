Poštípali ma ploštice v hotelovej izbe. Ako ich odhaliť a nepriniesť si ich z dovolenky domov?

Jednou z vecí, ktoré môžu pokaziť našu vysnívanú dovolenku, je ubytovanie, ktoré nezodpovedá očakávaniam a tomu, čo sľubovalo pri rezervácii. V hotelovej izbe či na apartmáne na nás číha aj „neviditeľné“ nebezpečenstvo, ktorému by sme mali prikladať možno ešte väčšiu váhu než izbe, ktorá je menšia ako na fotkách alebo nábytku, ktorý si už niečím prešiel. Preto vždy, keď sa ubytujete na novom mieste, skontrolujte, či sa v izbe nenachádzajú ploštice. Okrem nepríjemných štípancov si môžete nechcene domov priniesť aj veľký problém. Ako ich rozoznať a čo robiť, ak ste strávili noc na mieste, kde boli ploštice?
V hoteli ma poštípali ploštice
Na dovolenke sme sa ubytovali v hoteli a nič nenasvedčovalo tomu, že by niečo nemalo byť v poriadku. Bol ovešaný zlatými lustrami, nechýbala veľká vstupná hala, fitko ani bazén. Nepríjemné prekvapenie nastalo po noci strávenej na tomto mieste, kedy som na svojom tele spozorovala červené štípance v skupinkách. Našla som si ich pozdĺž rúk a taktiež na nohách. Niektoré z nich začali postupne svrbieť. Vydesilo ma, že nové sa objavovali aj na ďalší deň. Rozhodla som sa teda pátrať po príčine.
Rýchlo som zistila, že ide o štípance od ploštíc. Po odsťahovaní sa z izby začali postupne miznúť, no keďže som mala ruksak položený pri posteli, obávala som sa, aby som si ich nepriniesla domov. Ak sa tomu chcete vyhnúť, po príchode na hotelovú izbu urobte niekoľko opatrení.
Spozorovať môžete škvrny hrdzavej či tmavohnedej farby
Ako prvé skontrolujte matrac. Nadvihnite ho a pozrite sa aj do jeho švov a lemovania. Nezabudnite aj na plachtu. Na týchto miestach sa môžu vyskytovať malé škvrny hrdzavej či tmavohnedej farby, ktoré predstavujú zaschnutú krv alebo exkrementy, vysvetľuje postup Bargoose Home Textiles. Prípadne môžete spozorovať aj samotný hmyz. Ak sa v miestnosti odlupuje tapeta, skontrolujte aj tú a tiež sa pozrite do zásuviek.
Kufor neukladajte na posteľ ani na koberec
Nezabudnite chrániť ani svoju batožinu. Ak je to možné, neukladajte ju na posteľ, gauč a ani na koberec. Namiesto toho si svoj kufor umiestnite na pevný povrch, ideálne do kúpeľne, a tam ho otvorte. Ak si ploštice prinesiete domov, môžete si spôsobiť problém, ktorého vyriešenie zaberie veľa času a nervov. V prípade, že ste strávili noc v izbe s plošticami, po príchode domov urobte bezpečnostné opatrenia.
Čo urobiť po príchode domov, aby ste ochránili svoj byt alebo dom?
Svoj kufor si vybaľte napríklad na balkóne, v garáži alebo vo vani. Oblečenie v žiadnom prípade neodkladajte hneď do skrine, ale vyperte ho aspoň na 60 °C a ideálne aj vysušte v sušičke.
Batožinu vyčistite, povysávajte a na nejaký čas ju uzavrite do plastového vreca. Ploštice môžu byť ukryté nielen v jej záhyboch, ale aj v zipse, no neprežijú večne, preto táto izolácia môže pomôcť zbaviť sa ich. Môže to však trvať až dlhé mesiace.
Ak si myslíte, že sa tomuto problému vyhnete tým, že si zaplatíte „lepší“ hotel, nemusí to byť pravidlom. Môžu sa vyskytovať všade, kde sa premelú ľudia, a preto je opatrnosť vždy na mieste. Rovnako, ak sa ubytujete v hosteli aj v 5-hviezdičkovom hoteli.
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