Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly

Kým začiatok tohto týždňa sa niesol v znamení extrémnych horúčav, v približne jeho polovici na väčšine územia dorazili búrky s nimi aspoň zmiernenie extrémneho tepla. Avšak aj búrky potrápili nejedného Slováka. Ak ste bez väčších následkov prežili tieto extrémy, možno je na čase si trochu oddýchnuť a začítať sa do PREMIUM článkov portálu interez, ktoré prinášajú vždy oddych, poznanie, ale aj poučenie. Čo si redaktori pre vás pripravili tento týždeň?
Či už sú to exkluzívne reportáže, pútavé rozhovory, tipy na nezvyčajné dovolenky alebo prehľady filmov a seriálov, ktoré musíš vidieť, v našom prémiovom obsahu nájdeš všetko možné. S predplatným Premium nemáš problém dočítať do konca, pretože články máš odomknuté. Za to, že si naším predplatiteľom, ti ale dávame darček. Nový vernostný program plný benefitov, vďaka ktorým dostaneš ešte viac.
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Viktória o živote v Dánsku
Študijný sen zavial Viktóriu do Dánska, kde sa napokon rozhodla usadiť a vybudovať si kariéru. Hoci si mimoriadne pochvaľuje dokonale fungujúci štát, ktorý je orientovaný na uľahčenie života bežných ľudí, otvorene priznáva, že začleniť sa medzi domácich nie je vôbec prechádzka ružovou záhradou. Dáni si podľa jej skúseností potrpia na striktné plánovanie, spontánnosť im je pomerne cudzia a nálepky cudzinca sa tam človek len tak ľahko nezbaví.
Jej rozprávanie je fascinujúcim pohľadom na to, aké je to budovať si domov v spoločnosti, ktorá vás síce bez problémov prijme, no zároveň si od vás drží hmatateľný odstup.
Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Čo sa to deje s počasím?
Extrémne horúčavy siahajúce až k 41 stupňom Celzia už nie sú len sci-fi, ale našou novou realitou. Meteorológ Miroslav Šinger vysvetľuje, že za poslednú vlnu horúčav mohol postupný vývoj horúcej rozsiahlej blokujúcej anticyklóny. Pretrvávajúcim prílevom horúceho vzduchu zo severozápadnej Afriky nad juhozápadnú a západnú Európu vznikla tzv. „tepelná kupola”, ktorá zablokovala štandardnú západnú cirkuláciu.
Posledná vlna horúčav však podľa neho nemusí nutne byť dôkazom klimatickej zmeny. Viacero výskumov však poukázalo na to, že globálne oteplenie násobne zvyšuje pravdepodobnosť takýchto vĺn a zvyšuje ich intenzitu o 2 až 4 °C oproti predindustriálnej klíme.
Detailné vysvetlenie tohto fenoménu nájdete v rozhovore: Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Štefan Skrúcaný v 1 na 1
Nedávny verbálny útok premiéra na redaktorku verejnoprávnej televízie a následné niekoľkodňové mlčanie jej vlastného vedenia otvárajú dôležitú celospoločenskú otázku. Kde sú hranice toho, čo sme ako spoločnosť ešte ochotní tolerovať?
Karolína Piliarová sa Štefana Skrúcaného v rozhovore pýtala, že keď sa ani verejnoprávna inštitúcia nedokáže jasne postaviť za vlastnú redaktorku po útoku premiéra, akú zmenu spoločnosti vlastne očakávame? Zhodli sa, že nestačí len kritizovať politikov. Problém je aj v nás a v spoločnosti, že verbálne útoky na novinárov tolerujeme.
Pozrite si reláciu 1 na 1 s moderátorkou Karolínou Piliarovou a jej hosťom Štefanom Skrúcaným: Štefan Skrúcaný v 1 na 1: Ak opozícia prešvihne šancu, je možné, že Slovensko už nebude
Najlepšie filmy v prvom polroku
Prvá polovica roka priniesla na strieborné plátna a do obývačiek obrovské množstvo vizuálnych zážitkov, od napínavých historických drám cez hudobné biografie až po desivé trilery. Zostavili sme preto exkluzívny rebríček toho najlepšieho, čo nám filmový svet za uplynulé mesiace ponúkol. Kým mnohí očakávali, že na vrchole sa ocitnú drahé hity s hviezdnym obsadením, prvú priečku si prekvapivo uchmatol horor s názvom Posadnutosť.
Snímka divákom servíruje desivý pohľad na to, aké fatálne následky to môže mať, keď sa jedno nevinné prianie o láske zmení na zvrátenú a smrteľnú pascu.
Kompletný zoznam filmov nájdete tu: Zostavili sme rebríček najlepších filmov v prvom polroku 2026. Prvú priečku obsadil horor Posadnutosť
Koniec lacných nákupov z Číny
Zlaté časy bezstarostného hromadenia lacných drobností z ázijských e-shopov sa s príchodom leta definitívne končia. Európska únia totiž zavádza nové paušálne clo, ktoré sa nebude viazať na celú objednávku, ale priamo na každú jednu kategóriu tovaru v doručenom balíku. V praxi to znamená, že napohľad neškodný nákup za pár eur sa môže kvôli poplatkom predražiť aj na viac ako dvojnásobok.
Toto rázne opatrenie má nielen odbremeniť kolabujúce colné úrady, ale najmä donútiť spotrebiteľov zamyslieť sa nad nezmyselným konzumom a devastačnými ekologickými dopadmi rýchlej módy.
Zisťovali sme, ako to bude po novom fungovať: Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou
Boj o zákazníka medzi nákupnými centrami v Bratislave neustále naberá na obrátkach a prežitie si vyžaduje mimoriadne jasnú víziu. Odborník Martin Šmigura v rozhovore odhaľuje zákulisie rozsiahlej transformácie ikonického Polusu, ktorý sa pod ich taktovkou postupne mení na praktické lokálne centrum pre každodenný život a rýchle vybavenie povinností.
Zároveň vysvetľuje úplne odlišnú stratégiu prémiového Auparku, ktorý ťaží zo svojej výnimočnej polohy a prepája retail s kvalitnou gastronómiou a oddychom v priľahlom parku. Moderné nákupné centrá už jednoducho nemôžu byť len o obchodoch, musia fungovať ako živý komunitný priestor.
Rozhovor nájdete tu: Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Giulia žije v Arktíde
„Čo sa týka ľadových medveďov, je dobré si zapamätať, že môžu byť na Špicbergoch úplne všade. Objaviť sa môžu aj v meste.”
Predstavte si život na odľahlom mieste, kde slnko nevyjde dlhé štyri mesiace a pri každom odchode z mesta si so sebou musíte pre istotu zobrať aj strelnú zbraň. Presne takto vyzerá bežná realita Talianky Giulie, ktorú osud zavial na nehostinné Špicbergy. V drsnom, no magickom prostredí Arktídy žije extrémne drahý, no zároveň veľmi pokojný a pomalý život, ktorý však rozhodne nevyhovuje každému. Giulii však áno: „Toto je moje miesto. Môj domov. Opakujem to preto, že som toto rozhodnutie neoľutovala ani raz vo svojom živote. Myslím, že ak sa niekde cítiš takto, potom vieš, že si našla práve to svoje miesto.”
Viac o extrémnom živote si prečítate tu: Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Budú na sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody?
Vládne zmeny v usporiadaní štátnych sviatkov priniesli do dlhodobo zaužívaných zvyklostí Slovákov nemalý zmätok. Po rokoch, kedy sme si počas Sviatku svätého Cyrila a Metoda nakúpiť nemohli, prichádza tentoraz zásadný obrat a zákaz predaja padol. Priamo u veľkých obchodných reťazcov sme zisťovali, ako sa k tejto novinke postavia a či ich dvere ostanú 5. júla naozaj otvorené dokorán.
Celá táto téma opätovne rozprúdila širšiu diskusiu o tom, aký reálny dopad majú legislatívne zmeny a obmedzenia sviatkov nielen na bežný život ľudí, ale najmä na komplikovanú situáciu samotných zamestnancov a firiem.
Viac informácií sa dozviete v článku: Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Populárne slovenské kúpalisko čelí kritike
Prípravy na aktuálnu letnú sezónu na obľúbenom plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici sprevádza nevídaná vlna nevôle a ostrej výmeny názorov. Kým mestskí kontrolóri rázne poukazujú na pretrvávajúce vážne technické nedostatky, provizórne riešenia a pochybnú estetickú kvalitu vody v miestnom jazere, prevádzkovateľ tieto obvinenia doradu odmieta. Bráni sa tým, že rozsiahle areálové investície by automaticky viedli k radikálnemu zdražovaniu vstupného pre bežných ľudí.
Tento vyhrotený spor je ukážkovým príkladom toho, aké zložité je udržiavať verejnoprospešné areály v kondícii, najmä ak ich chod zväzujú dlhoročné a nevýhodné nájomné zmluvy.
Viac sa dočítate tu: Populárne slovenské kúpalisko čelí veľkej kritike. Prevádzkovateľ report z kontroly odmieta
Tunguská záhada dodnes fascinuje
V roku 1908 otriasla neobývanou časťou Sibíri nepredstaviteľná explózia, ktorá svojou deštrukčnou silou hravo prekonala aj tie najničivejšie atómové zbrane a na obrovskej ploche zvalila desiatky miliónov stromov. Hoci si táto ohromujúca udalosť oficiálne nevyžiadala obete, ani po viac ako storočí nedokážu poprední vedci s istotou určiť, čo ju vlastne spôsobilo.
Záhada je o to väčšia, že po masívnom výbuchu nezostal žiadny impaktný kráter. Celý príbeh Tunguského incidentu, vrátane sprievodných nočných svetelných úkazov až nad Európou, je mrazivou pripomienkou toho, aká je naša planéta zraniteľná voči kozmickým hrozbám.
Článok nájdete tu: Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
10 najlepších zahraničných seriálov v prvom polroku 2026
Ak hľadáte skvelé tipy na kvalitné večerné sledovanie, náš najnovší seriálový prehľad je ušitý presne pre vás. Uplynulý polrok priniesol na rôzne streamovacie platformy poriadnu nálož vynikajúcich počinov a my sme z nich precízne vyselektovali to absolútne najlepšie. Výberu kraľuje oceňovaná komediálna dráma Shrinking o smútiacom terapeutovi bez rešpektu k etickým hraniciam, no na zozname nechýbajú ani mrazivé mystery kúsky so seniormi či mrazivé dramatizácie skutočných jadrových katastrof.
Ponorte sa tak do majstrovských príbehov, ktoré vás donútia premýšľať ešte dlho po nabehnutí záverečných titulkov.
Celý zoznam nájdete tu: Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Katka žije v Maroku
Kým pre väčšinu cestovateľov je Maroko len exotickým výletom, Katka v ňom našla svoj trvalý domov. Táto skúsená sprievodkyňa si v krajine plnej farieb vybudovala zázemie, našla si manžela z inej kultúry a dnes sa podieľa na sprostredkovaní autentických zážitkov pre turistov.
V pútavom rozhovore otvorene búra mnohé predsudky o moslimských rodinách, približuje radikálne odlišnosti v miestnej komunikácii a radí, ako z tejto luxusnej destinácie vyťažiť maximum. Upozorňuje však, že bez dôslednej prípravy vás tunajší prefíkaní obchodníci veľmi rýchlo a hravo dobehnú.
Rozhovor s Katkou nájdete tu: Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
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