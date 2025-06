Vedcom ovisla sánka: Prvýkrát pozorovali pri kosatkách správanie, ktorého by mali byť schopné len suchozemské tvory

Pred časom sme vás informovali o tom, že kosatky istý čas nosili na hlavách mŕtve lososy a nikto nevedel vysvetliť prečo. Zdalo sa, akoby to bol pre ne módny doplnok. Tentoraz vedci opäť zachytili správanie, ktoré ich absolútne prekvapilo.

Takéto správanie spozorovali prvýkrát

Ako informuje The Guardian, vedci prvýkrát zachytili kosatky, ako sa navzájom ošetrovali morskými riasami. Ide o prvý známy prípad morského živočícha, ktorý používa nástroje spôsobom, o ktorom sa predtým predpokladalo, že je doménou primátov, napríklad ľudí.

Kosatky odhryzli časť chaluhy a šúchali ju medzi svojimi telami, pravdepodobne aby sa zbavili parazitov alebo odumretej kože. Ide o prvý zdokumentovaný prípad takéhoto správania pod hladinou a odborníci ho popisujú v odbornej publikácii Current Biology.

Skupinka kosatiek, kde sa zvláštne správanie objavilo, pozostávala zo 73 jedincov pohybujúcich sa v Tichom oceáne. Vedci boli šokovaní, keď videli, ako kosatka odtrhla chaluhu, chvíľu ju podržala na nose, priplávala k inej kosatke a umiestnila chaluhu medzi ich telá. Spočiatku si mysleli, že je to len jednorazová záležitosť, no v skupine sa podobné správanie opakovalo častejšie.

Prečo to robia?

Podľa odborníkov je nesmierne vzrušujúce, že sa im podarilo zdokumentovať nové, doteraz nevidené správanie pri kosatkách. Už v minulosti si všimli, že kosatky mali cez telo chaluhu akoby prehodenú, toto je však iné, pretože ňou zámerne manipulujú, upravujú ju a používajú ju na špecifický účel.

Správanie bolo pozorované pri všetkých kosatkách v skupine, avšak najmä pri tých, ktoré si boli vekovo najbližšie a pri tých, ktoré mali na tele viac odumierajúcej kože. Podľa odborníkov nejde len o zbavovanie sa odumierajúcej kože a parazitov, ale aj o posilňovanie sociálnych väzieb medzi jedincami.

„U primátov vrátane ľudí dotyk zmierňuje stres a pomáha budovať vzťahy. Vieme, že kosatky často nadväzujú kontakt s ostatnými členmi svojej skupiny, dotýkajú sa ich telom a plutvami, ale používanie chalúh by mohlo tento zážitok posilniť,“ vysvetlil Darren Croft, výskumník z Exeterskej univerzity a výkonný riaditeľ Centra pre výskum veľrýb.

Stále o nich nevieme všetko, no sú v ohrození

O kosatkách je známe, že sú to inteligentné predátory vyskytujúce sa vo všetkých svetových oceánoch a pri love spolupracujú, no doteraz sa nevedelo, že používajú nástroje týmto spôsobom. Často je používanie nástrojov pozorované napríklad pri šimpanzoch, ale aj pri slonoch či vranách. Pri kosatkách je však toto správanie o to jedinečnejšie, že je obojstranne prospešné, nie je prospešné len pre jedného jedinca.

Zvláštne je, že sa ho podarilo spozorovať až nedávno, hoci kosatky patria medzi najviac monitorované živočíchy v oceánskych hlbinách. Je to jasná ukážka toho, ako veľa sa o nich ešte môžeme dozvedieť.

Žiaľ, správanie je špecifické pre zmieňovanú skupinu kosatiek. Tie sa ale nepária s jedincami z iných skupín, populácia sa tak pomaly zmenšuje. Ohrozuje ich aj nadmerný rybolov, ktorý ich pripravuje o potravu, ale aj otepľovanie oceánov.