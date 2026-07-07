O prácu príde 4 800 ľudí. Obrovská firma robí škrty a masívne prepúšťa, financie tlačí do AI

Ilustračná foto: Atomic Taco, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Jakub Baláž
Zmeny v odvetví zasiahli aj gigantickú spoločnosť, ktorá pretvára svoju štruktúru, škrtá pracovné oddelenia a investuje do umelej inteligencie.

Svetový pracovný trh sa mení a na výzvy musia reagovať aj tie najväčšie spoločnosti. Každé odvetvie sa na novinky adaptuje po svojom, pričom vo svete veľkých technologických firiem sa najčastejšie skloňujú investície do umelej inteligencie, zefektívňovanie interných procesov a s ním súvisiace prepúšťanie. Podľa najnovších správ sa opätovne aj spoločnosti Microsoft.

Technologický gigant už v minulosti prepúšťal vo viacerých vlnách. Najnovšie škrty pracovných miest by sa mali dotknúť predovšetkým hernej divízie Xbox. Upozornili na to viaceré zahraničné médiá ako The Guardian či BBC.

Avizované kroky sa potvrdili

Prvé správy o prepúšťaní sa objavili zhruba pred týždňom. Ako na základe agentúry Reuters informovala TASR, škrtanie pracovných miest by malo zasiahnuť tisíce pozícií v oblasti predaja, poradenských služieb, ako aj práve v hernej divízii Xbox. Hovorilo sa o približne 2,5 % pracovnej sily, bližšie informácie ale neboli komunikované a Microsoft nekomentoval ani zverejnené správy.

Teraz už je zrejmé, že o prácu by malo prísť až 4 800 ľudí. To je o niečo menej, ako sa pôvodne predpokladalo. Okamžite by v divízii Xbox malo skončiť zhruba 1 600 pracovníkov, ostatní svoje miesta opustia najneskôr do budúceho kalendárneho roka.

Naše podnikanie sa mení, pretože sa mení svet okolo neho,“ napísala v memorande zamestnancom Amy Colemanová, výkonná viceprezidentka a riaditeľka pre ľudské zdroje spoločnosti Microsoft.

Ako dodala, ich miesta síce nebudú priamo nahradené umelou inteligenciou, no práve nevyhnutná automatizácia a investície do AI v spoločnosti roztočili kolotoč prepúšťaní.

Oznámenie prichádza v čase, keď Microsoft naďalej investuje desiatky miliárd dolárov do rozširovania infraštruktúry umelej inteligencie, cloudových kapacít a služieb AI novej generácie.

Postihnutý bude hlavne herný svet

Microsoft chce zvýšiť ziskovosť svojej hernej divízie Xbox a podľa kompetentných je v tomto smere nevyhnutná reštrukturalizácia. Okrem optimalizačných zmien by mal Xbox predať až päť herných štúdií.

Herný biznis čelí čoraz väčšiemu tlaku kvôli rastúcim nákladom na vývoj, meniacemu sa dopytu spotrebiteľov a silnejúcej konkurencii na trhu konzol a predplatných služieb. Uvedené zmeny majú priniesť reštart tejto divízie a umožniť Microsoftu presunúť investície do oblastí, od ktorých sa očakáva silnejšia dlhodobá návratnosť.

Nie je to pritom prvé veľké prepúšťanie v hernej divízii. V roku 2024 o prácu prišlo zhruba 2 000 ľudí – stalo sa tak pred obrovskou akvizíciou spoločnosti Activision-Blizzard, ktorá je medzi fanúšikmi známa napríklad vďaka vytvoreniu fenomenálnej série Call of Duty.

Prepúšťať bude aj iný gigant

Microsoft nie je ani zďaleka jedinou veľkou firmou, ktorá sa chystá na masívne prepúšťanie. Koncom júna sme vás informovali o tom, že podobné kroky zvažuje aj Oracle. Technologický gigant, ktorý je spájaný s jedným z najbohatších ľudí na planéte Larrym Ellisonom, by mal dokonca prepustiť až 21-tisíc ľudí.

Prázdna kancelária
Ilustračná foto: Unsplash

To v praxi predstavuje približne 13 % pracovnej sily. Reštrukturalizácia odráža stratégiu spoločnosti Oracle, ktorá presúva finančné zdroje smerom k službám zameraným na umelú inteligenciu a rozsiahlym investíciám do dátových centier. Firma sa zároveň pripravuje na získanie nového kapitálu vo výške až 50 miliárd dolárov na financovanie infraštruktúry umelej inteligencie.

Pochopiteľne, škrtanie zamestnaneckých miest súvisí aj s optimalizáciou nákladov, ktorá je v súčasnosti témou v mnohých veľkých svetových spoločnostiach. Dôvody sa rôznia a kým niektorí masívne investujú do umelej inteligencie, pri iných ide iba o pragmatické znižovanie zvyšujúcich sa nákladov na mzdy či už formou klasického prepúšťania, prípadne zlučovania tímov a odstraňovania stredného manažmentu.

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