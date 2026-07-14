Na Slovensku potvrdili výskyt invazívneho druhu: Krasoň jaseňový patrí medzi najnebezpečnejšie škodce

Skôr než sa objavili prvé viditeľné škody, odborníci zachytili jeho prítomnosť vo feromónových lapačoch. Na Slovensku po prvý raz potvrdili výskyt krasoňa jaseňového, invázneho škodcu, ktorý dokáže v priebehu niekoľkých rokov zničiť celé jasene.
Úrady už začali zisťovať rozsah jeho výskytu a vyzývajú verejnosť, aby pri podozrivých príznakoch okamžite kontaktovala odborníkov.
Na východnom Slovensku objavili nebezpečného škodcu
Na Slovensku potvrdili výskyt krasoňa jaseňového (Agrilus planipennis), nebezpečného škodcu jaseňov. Informuje o tom Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) v Bratislave na svojom webe. Objavili ho v obci Streda nad Bodrogom v okrese Trebišov na východnom Slovensku počas pravidelného monitoringu.
Vo feromónovom lapači bolo zachytených 18 dospelých jedincov. ÚKSÚP v spolupráci s Národným lesníckym centrom začal vykonávať delimitačný prieskum. Jeho cieľom je zistiť a presne vymedziť rozsah nákazy v dotknutej oblasti.
Larvy dokážu strom zničiť za niekoľko rokov
Krasoň jaseňový je invázny hmyzí škodca napádajúci stromy rodu jaseň (Fraxinus). „Patrí medzi chrobáky z čeľade krasoňovitých a pochádza z východnej Ázie. V Európe predstavuje vážne riziko pre zdravie jaseňov, pričom najohrozenejším druhom je jaseň štíhly (Fraxinus excelsior),“ spresnil ÚKSÚP.
Dospelý chrobák je 8,5 – 15 milimetrov dlhý, má štíhle telo a charakteristické kovovo zelené sfarbenie. Škodca má spravidla jednu generáciu ročne. Dospelé jedince sa vyskytujú od mája do septembra, pričom po párení samičky kladú vajíčka do trhlín kôry jaseňov.
„Najväčšie škody spôsobujú larvy, ktoré sa vyvíjajú pod kôrou. Po vyliahnutí prenikajú do kambia a lyka, kde vytvárajú typické kľukaté chodbičky. Tým narúšajú transport vody a živín, čo vedie k postupnému chradnutiu stromu. Prvými príznakmi napadnutia sú rednutie koruny od jej vrcholu, odumieranie konárov a následne úhyn celého stromu, ku ktorému môže dôjsť už za dva až tri roky,“ priblížili z ústavu. Charakteristickým znakom výskytu škodcu sú výletové otvory v tvare písmena D na kmeni alebo hrubších konároch.
ÚKSÚP vyzýva verejnosť na spoluprácu
Krasoň jaseňový patrí medzi prioritných škodcov Európskej únie, teda organizmy s najvyšším potenciálom spôsobiť závažné hospodárske, environmentálne a spoločenské škody. Na Slovensku sa jeho výskyt každoročne monitoruje. Ak verejnosť spozoruje príznaky napadnutia jaseňov alebo nájde podozrivého chrobáka, kontaktovať má rastlinolekárskeho inšpektora ÚKSÚP podľa regionálnej príslušnosti alebo zaslať oznámenie mailom na [email protected]. Do oznámenia treba uviesť lokalitu nálezu, stručný opis príznakov a priložiť fotografie poškodenia alebo škodcu.
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) po pondelňajšom (13. 7.) zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo v Bruseli avizoval, že sa ešte čaká na potvrdenie výskytu krasoňa jaseňového na Slovensku. „Ak sa to potvrdí, tak potom sú tu prvé dve krajiny v EÚ, ktoré majú problém s týmto chrobákom. Maďarsko je už potvrdené, Slovensko čaká na potvrdenie,“ opísal ešte v pondelok situáciu minister.
Chrobák podľa jeho slov pravdepodobne prišiel z východu, teda cez Ukrajinu do Maďarska. Takáč podotkol, že Slovensko už realizuje kroky a bolo už aj zasadnutie o opatreniach. Úzko bude spolupracovať aj s Maďarskom. Očakáva pomoc aj Európskej komisie.
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