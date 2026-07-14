Na Slovensku potvrdili výskyt invazívneho druhu: Krasoň jaseňový patrí medzi najnebezpečnejšie škodce

Krasoň jaseňový (Agrilus planipennis), nebezpečný škodca jaseňov

Ilustračná foto: Flickr (Tom Murray)

Nina Malovcová
TASR
Napadnutý strom môže uhynúť už za dva roky.

Skôr než sa objavili prvé viditeľné škody, odborníci zachytili jeho prítomnosť vo feromónových lapačoch. Na Slovensku po prvý raz potvrdili výskyt krasoňa jaseňového, invázneho škodcu, ktorý dokáže v priebehu niekoľkých rokov zničiť celé jasene.

Úrady už začali zisťovať rozsah jeho výskytu a vyzývajú verejnosť, aby pri podozrivých príznakoch okamžite kontaktovala odborníkov.

Na východnom Slovensku objavili nebezpečného škodcu

Na Slovensku potvrdili výskyt krasoňa jaseňového (Agrilus planipennis), nebezpečného škodcu jaseňov. Informuje o tom Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) v Bratislave na svojom webe. Objavili ho v obci Streda nad Bodrogom v okrese Trebišov na východnom Slovensku počas pravidelného monitoringu.

Vo feromónovom lapači bolo zachytených 18 dospelých jedincov. ÚKSÚP v spolupráci s Národným lesníckym centrom začal vykonávať delimitačný prieskum. Jeho cieľom je zistiť a presne vymedziť rozsah nákazy v dotknutej oblasti.

Larvy dokážu strom zničiť za niekoľko rokov

Krasoň jaseňový je invázny hmyzí škodca napádajúci stromy rodu jaseň (Fraxinus). „Patrí medzi chrobáky z čeľade krasoňovitých a pochádza z východnej Ázie. V Európe predstavuje vážne riziko pre zdravie jaseňov, pričom najohrozenejším druhom je jaseň štíhly (Fraxinus excelsior),“ spresnil ÚKSÚP.

Dospelý chrobák je 8,5 – 15 milimetrov dlhý, má štíhle telo a charakteristické kovovo zelené sfarbenie. Škodca má spravidla jednu generáciu ročne. Dospelé jedince sa vyskytujú od mája do septembra, pričom po párení samičky kladú vajíčka do trhlín kôry jaseňov.

„Najväčšie škody spôsobujú larvy, ktoré sa vyvíjajú pod kôrou. Po vyliahnutí prenikajú do kambia a lyka, kde vytvárajú typické kľukaté chodbičky. Tým narúšajú transport vody a živín, čo vedie k postupnému chradnutiu stromu. Prvými príznakmi napadnutia sú rednutie koruny od jej vrcholu, odumieranie konárov a následne úhyn celého stromu, ku ktorému môže dôjsť už za dva až tri roky,“ priblížili z ústavu. Charakteristickým znakom výskytu škodcu sú výletové otvory v tvare písmena D na kmeni alebo hrubších konároch.

ÚKSÚP vyzýva verejnosť na spoluprácu

Krasoň jaseňový patrí medzi prioritných škodcov Európskej únie, teda organizmy s najvyšším potenciálom spôsobiť závažné hospodárske, environmentálne a spoločenské škody. Na Slovensku sa jeho výskyt každoročne monitoruje. Ak verejnosť spozoruje príznaky napadnutia jaseňov alebo nájde podozrivého chrobáka, kontaktovať má rastlinolekárskeho inšpektora ÚKSÚP podľa regionálnej príslušnosti alebo zaslať oznámenie mailom na [email protected]. Do oznámenia treba uviesť lokalitu nálezu, stručný opis príznakov a priložiť fotografie poškodenia alebo škodcu.

Minister Richard Takáč
Foto: TASR/Dano Veselský

Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) po pondelňajšom (13. 7.) zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo v Bruseli avizoval, že sa ešte čaká na potvrdenie výskytu krasoňa jaseňového na Slovensku. „Ak sa to potvrdí, tak potom sú tu prvé dve krajiny v EÚ, ktoré majú problém s týmto chrobákom. Maďarsko je už potvrdené, Slovensko čaká na potvrdenie,“ opísal ešte v pondelok situáciu minister.

Chrobák podľa jeho slov pravdepodobne prišiel z východu, teda cez Ukrajinu do Maďarska. Takáč podotkol, že Slovensko už realizuje kroky a bolo už aj zasadnutie o opatreniach. Úzko bude spolupracovať aj s Maďarskom. Očakáva pomoc aj Európskej komisie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ak vám príde SMS s pokutou za porušenie predpisov, neplaťte ju: Ministerstvo upozorňuje na podvod

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Tip na výlet
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
1 na 1
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Domáci miláčikovia
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac