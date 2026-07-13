Slovák zomrel na pláži pri Bibione: Po neúspešnej resuscitácii dostala jeho manželka infarkt

Mimoriadne tragická udalosť na talianskej pláži. Dovolenka páru zo Slovenska sa skončila úmrtím. Pri pláži v Bibione skolaboval muž, neskôr dostala infarkt jeho manželka.
Na pláži v talianskom letovisku Bibione zomrel po infarkte 76-ročný slovenský turista. Jeho manželka po tom, čo videla neúspešnú resuscitáciu svojho manžela, skolabovala a utrpela vážny infarkt. Zdravotné problémy postihli aj ďalšieho člena alebo blízkeho priateľa rodiny, informoval denník Corriere del Veneto, píše TASR.
Skolaboval aj ďalší muž
K tragédii došlo v sobotu okolo poludnia na pláži, kde počas kúpenia v mori skolaboval 76-ročný Slovák. Plavčíci ho vytiahli na breh a spolu so zdravotníkmi sa ho dlhší čas snažili oživiť, no bez úspechu.
Keď jeho manželka zistila, že muž, ktorého na pláži resuscitujú, je jej manžel, utrpela infarkt – pravdepodobne vyvolaný silným psychickým šokom. Stratila vedomie a vo veľmi vážnom stave ju vrtuľníkom previezli do nemocnice v Trevise, doplnili talianske médiá.
Krátko nato na pláži skolaboval aj ďalší muž, ktorý bol podľa prvých informácií príbuzným alebo rodinným priateľom manželského páru. Ide tiež o Slováka vo veku nad 70 rokov. Záchranári ho previezli do nemocnice.
Talianske médiá pripomínajú, že na pobreží regiónu Benátsko od začiatku letnej sezóny zaznamenali viacero zdravotných kolapsov a úmrtí súvisiacich s vysokými teplotami a náhlymi zmenami teploty, ktoré predstavujú zvýšené riziko najmä pre starších ľudí.
Pozor na vysoké teploty
Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že medzi rizikové skupiny pri vysokých teplotách obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.
„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
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