Prvá predpoveď na zimu 2026/2027: Európa môže zažiť poriadne mrazy, vedci už sledujú tri dôležité signály

Slovensko aj veľkú časť Európy sužujú horúčavy a ľudia hľadajú spôsoby, ako sa ochladiť. Kým obyčajní smrteľníci plánujú víkend pri vode a sledujú predpoveď na najbližšie dni, meteorológovia sa už pozerajú oveľa ďalej. Prvé dlhodobé modely totiž naznačujú, že zima 2026/2027 by mohla byť výrazne odlišná od tých predchádzajúcich. Ak sa naplní scenár, ktorý sa momentálne črtá, studený arktický vzduch by mohol častejšie zasiahnuť aj Európu vrátane Slovenska.
O možnom vývoji informoval portál Severe Weather Europe, ktorý analyzoval aktuálne sezónne meteorologické modely aj výsledky viacerých vedeckých štúdií. Meteorológovia zároveň zdôrazňujú, že nejde o klasickú predpoveď zimy. Hovoria iba o faktoroch, ktoré môžu zvýšiť pravdepodobnosť chladnejšieho priebehu počasia v druhej polovici zimy. To, či sa tento scenár naplní, ukážu až nasledujúce mesiace.
Všetko sa začína nad severným pólom
Jedným z najdôležitejších hráčov zimného počasia je polárny vír. Ide o rozsiahlu cirkuláciu vzduchu vysoko nad severným pólom, ktorá počas zimy drží najchladnejší arktický vzduch na severe. Pokiaľ je polárny vír silný a stabilný, studený vzduch zostáva tam, kde má.
Keď však zoslabne alebo sa naruší, jeho prirodzená bariéra sa otvorí a časť arktického vzduchu sa môže presunúť južnejšie. Práve vtedy rastie šanca, že mrazy či sneženie zasiahnu väčšiu časť Európy. Podľa najnovšej analýzy momentálne existujú tri faktory, ktoré by mohli takýto scenár podporiť.
Polárny vír pritom neovplyvňuje počasie iba na niekoľko dní. Ak dôjde k jeho výraznejšiemu narušeniu, následky sa môžu prejavovať aj niekoľko týždňov. Práve preto meteorológovia venujú jeho vývoju takú pozornosť už počas leta a jesene, keď sa začínajú objavovať prvé náznaky toho, ako by mohla vyzerať nadchádzajúca zima.
Mimoriadne silné El Niño môže výrazne zamiešať kartami
Prvým z nich je vývoj klimatického javu El Niño v Tichom oceáne. Modely momentálne naznačujú, že by mohlo ísť o jednu z najsilnejších epizód za posledné desaťročia, takzvané super El Niño. Práve počas silných epizód El Niño sa podľa historických údajov častejšie objavuje náhle stratosférické oteplenie. Ide o jav, ktorý dokáže oslabiť alebo narušiť polárny vír.
Sezónne modely zároveň naznačujú, že najvýraznejšie oslabenie by mohlo prísť počas januára 2027. Aj v tomto prípade však meteorológovia zdôrazňujú, že ide o dlhodobý výhľad, ktorý sa bude ešte spresňovať.
Silné El Niño pritom neovplyvňuje iba zimné počasie. Tento jav pravidelne mení rozloženie zrážok aj teplôt vo viacerých častiach sveta a býva spojený s častejšími extrémami počasia. Práve preto patrí medzi najdôležitejšie klimatické faktory, ktoré meteorológovia sledujú pri tvorbe sezónnych výhľadov.
Významnú úlohu zohrávajú aj vetry vysoko nad Zemou
Druhým sledovaným faktorom je takzvaná kvázidvojročná oscilácia, známa pod skratkou QBO. Ide o pravidelné zmeny smeru vetra vo vysokej vrstve atmosféry nad rovníkom. Sama osebe ešte neznamená, že polárny vír zoslabne. V kombinácii so silným El Niño však môže podľa odborníkov vytvoriť podmienky, ktoré narušenie víru podporia, najmä v druhej polovici zimy.
Tretím faktorom je množstvo morského ľadu v Arktíde. Výskumy ukazujú, že keď je v oblasti Barentsovho a Karského mora menej ľadu než zvyčajne, polárny vír býva častejšie slabší. Presne takýto vývoj naznačujú aj aktuálne údaje. Ak sa potvrdí aj počas jesene, môže podľa autorov analýzy zvýšiť pravdepodobnosť, že zimná cirkulácia nad severnou pologuľou bude menej stabilná.
Čo z toho vyplýva pre Slovensko
Pre Slovensko to zatiaľ neznamená, že nás určite čaká tuhá zima. Ani oslabený polárny vír totiž automaticky neprinesie mrazy do každej časti Európy. Zvyšuje však pravdepodobnosť, že sa počas zimy objavia výraznejšie vpády studeného arktického vzduchu. Tie môžu priniesť chladnejšie obdobia, viac sneženia aj väčšie výkyvy počasia.
O tom, ako bude zima napokon vyzerať, rozhodnú udalosti v atmosfére počas nasledujúcich mesiacov. Meteorológovia preto budú vývoj polárneho víru, El Niño aj stav arktického ľadu naďalej podrobne sledovať.
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