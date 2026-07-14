V lacnom Actione nakúpia ďalší Slováci. Prvú predajňu otvoria v ďalšom meste, hľadajú aj zamestnancov

Action

Foto: Action

Nina Malovcová
Reťazec Action
Nakúpite v nej tisíce produktov, väčšina stojí menej ako 2 €.

Spoločnosť Action pokračuje v rozširovaní svojej siete na Slovensku. Už 15. júla otvorí svoju vôbec prvú predajňu v Komárne. Pôjde zároveň o 52. predajňu tejto obchodnej siete na slovenskom trhu. Informovala o tom spoločnosť v tlačovej správe.

Nová predajňa vznikla na Svätojánskej ulici a zákazníkom ponúkne široký sortiment nepotravinového tovaru. Okrem potrieb do domácnosti či dekorácií v nej nájdete aj hračky, produkty pre domácich majstrov, záhradné vybavenie alebo trvanlivé potraviny. Obchod bude otvorený každý deň od 09:00 do 20:00.

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Väčšina produktov stojí menej ako 2 €

Action je známy tým, že pravidelne obmieňa svoju ponuku. V predajniach má približne 6 000 produktov rozdelených do 14 kategórií, pričom každý týždeň pribudne približne 150 noviniek. Spoločnosť zároveň uvádza, že viac ako dve tretiny sortimentu stoja menej ako 2 €. Otvorenie novej predajne podľa spoločnosti prichádza tri roky po vstupe značky na slovenský trh.

Action
Foto: Action

„Sme veľmi radi, že môžeme otvoriť našu prvú predajňu v Komárne, len tri roky po tom, čo spoločnosť Action vstúpila na slovenský trh. Zákazníci nás prijali s otvorenou náručou, a preto nás teší, že môžeme našu ponuku sprístupniť ešte širšiemu publiku. Náš úspech stojí na silnom koncepte a odhodlaní našich tímov, na ktoré sme veľmi hrdí. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí nás podporujú, našim zákazníkom, kolegom, dodávateľom a partnerom,“ uviedol Jan Štěpánek, generálny riaditeľ spoločnosti Action pre Slovensko.

Nová predajňa vytvorí 25 pracovných miest

Nová pobočka bude mať rozlohu 763 m² a prácu v nej nájde 25 zamestnancov. Po otvorení sa Komárno zaradí medzi slovenské mestá, v ktorých má Action svoje zastúpenie. Spoločnosť zároveň pokračuje v aktivitách zameraných na udržateľnosť. Vo svojich predajniach využíva LED osvetlenie a deklaruje znižovanie emisií skleníkových plynov.

Pri produktoch vlastných značiek využíva bavlnu z programu Better Cotton alebo organickú bavlnu, drevo pochádza z lesov s certifikáciou FSC alebo PEFC a kakao vo výrobkoch značky Action má certifikáciu Fairtrade.Action pôsobí v 15 európskych krajinách, prevádzkuje viac ako 3 300 predajní a každý týždeň privíta viac ako 22 miliónov zákazníkov. Slovenský trh je pre spoločnosť jedným z rastúcich regiónov, čo potvrdzuje aj pokračujúce rozširovanie siete predajní.

Action konštantne rastie

Holandský reťazec Action vstúpil na Slovensko v marci 2023 a okamžite si vyslúžil pozornosť nielen médií, ale aj zákazníkov. V nasledujúcich mesiacoch rozbehla značka dynamickú expanziu naprieč mnohými tuzemskými regiónmi. Action má aktuálne pod Tatrami už viac ako 50 otvorených predajní so zastúpením ako v krajských mestách, tak aj na južnom či strednom Slovensku.Spoločnosť zatiaľ chýba v regiónoch ako Kysuce, Orava či na krajnom severovýchode krajiny. S ambíciami, ktoré Holanďania viackrát prezentovali, to je však zrejme iba otázka času.

Action
Foto: Action

Po produktoch, ktoré diskont ponúka, je zjavne dopyt, čo dokazujú aj hospodárske výsledky tunajšej eseročky. Tá už počas prvého nekompletného roka dokázala vygenerovať tržby viac ako 26 miliónov eur. Čo sa týka minulého roka, v tom firma Action Slovakia vyrástla na 123 miliónov eur, čo symbolizuje medziročný nárast v tržbách o 64 %. Rástol aj zisk, ktorý vlani predstavoval 4,66 milióna eur – oproti roku 2024 bol teda vyšší o úctyhodných 99 %.

Ak opomenieme od zajtra otvorené Komárno, Action naposledy otvoril nový obchod v Chorvátskom Grobe. Bratislavský satelit sa tak stal lokalitou s poradovým číslom 51, pričom expanzia by mala pokračovať aj naďalej.

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