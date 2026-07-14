Navštívili sme Harmaneckú jaskyňu: Za vstup zaplatíte 10 eur. Čakalo nás niekoľko prekvapení

Harmanecká jaskyňa

Foto: interez.sk

Petra Sušaninová
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Slovensko núka mnoho prírodných krás vrátane viacerých jaskýň. My sme sa tentoraz vybrali preskúmať Harmaneckú jaskyňu. S akými pocitmi sme odchádzali?

Pripravte sa na kratšiu túru

Ako informuje web Správy slovenských jaskýň, Harmanecká jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške 821 metrov na svahu vrchu Kotolnica. Kým pri návšteve iných jaskýň zaparkujete pred budovou a pohodlne idete na prehliadku, tu vás čaká prekvapenie. Po tom, ako auto odstavíte na parkovisku (za parkovanie zaplatíte 2 eurá), musíte šliapať do kopca asi 45 minút.

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Prekonáte pritom výškový rozdiel 260 metrov. Ide však o peknú lesnú túru po náučnom chodníku, na ktorom sme stretli aj rodiny s malými deťmi. Keď už sa úspešne dostanete nahor, čakajú vás výhľady vyrážajúce dych. Kúsok od budovy, kde si môžete kúpiť lístky, sa nachádza malá vyhliadková plošina, ktorú by ste nemali vynechať.

Okolie Harmaneckej jaskyne
Foto: interez.sk

Niečo pod zub si môžete kúpiť v bufete, ale aj v automate na jedlo a nápoje. Za vstup do jaskyne sme zaplatili 10 eur na osobu, pričom lístky sa dajú kúpiť až 10 minút pred samotným vstupom. Študenti a seniori nad 60 rokov zaplatia 9 eur, za deti od 5 do 14 rokov sa platí 5 eur.

Prekvapilo nás množstvo ľudí

Cestou nahor sme nestretli nikoho, kto by práve odchádzal z predchádzajúcej prehliadky. Mysleli sme si preto, že možno na nej ani nikto nebol a o vstup do jaskyne nebude mať záujem veľa ľudí. Nemohli sme sa ale viac mýliť. Niekoľko minút pred začiatkom prehliadky (začína sa každú hodinu od deviatej ráno do štvrtej poobede) sa do budovy pred vstupom nahrnulo obrovské množstvo ľudí s deťmi vari každej vekovej kategórie.

Vo vstupnej hale nás bolo toľko, že nás sprievodcovia museli rozdeliť do dvoch skupín. My sme sa ocitli v tej neskoršej, ktorá napokon začala prehliadku o 15 minút neskôr. Už samotný vstup do jaskyne je iný než ostatné, ktoré sme v priebehu rokov navštívili. Pôsobí ako vystrihnutý z filmu.

Vchod do Harmaneckej jaskyne
Foto: interez.sk

Pochopiteľne, ako v iných jaskyniach, aj tu vládne chlad. Teplota kolíše, no pohybuje sa na úrovni okolo 5 až 6 °C. To môže byť trochu nepríjemné, keď ste sa chvíľku predtým spotili na 45-minútovej túre, no nie je to nič, čo by sa nedalo zvládnuť.

Neodradila nás ani drobná porucha

Hoci mala prehliadka pôvodne trvať približne 60 minút, my sme v jaskyni pobudli takmer dve hodiny. Ide o vskutku krásne a fascinujúce miesto, nečudo, že si ho všetci chceli dobre poobzerať, odfotiť a klásť sprievodcovi otázky. Ten neustále sypal ako z rukáva rôzne zaujímavosti a legendy a dokázal zaujať každého z nemalej skupiny výletníkov.

Nezľakol sa dokonca ani toho, keď sa v istom úseku jaskyne pokazili svetlá a prestali svietiť. Kým predošlá skupina sa rozhodla otočiť, prehliadku predčasne ukončiť a vrátiť sa von, naša skupina súhlasila, že si na cestu všetci posvietime mobilmi a prehliadku zvládneme až do konca.

Harmanecká jaskyňa
Foto: interez.sk

Príroda je tým najlepším architektom

Jaskyňu obývajú aj netopiere, na tie sme ale tentoraz šťastie nemali – nevideli sme žiadne. Videli sme však to najkrajšie, čoho je príroda schopná: stalagmity, stalaktity, jazierka i pozostatky prehistorických zemetrasení.

V jednotlivých miestnostiach, v ktorých sme sa zastavovali, sme sa čo-to dozvedeli o histórii jaskyne, ale každý mohol naplno zapojiť aj svoju fantáziu. V jaskynných útvaroch sme hľadali legendárneho psa Falca z Nekonečného príbehu, ale aj čarodejnice, torty či ryby. Ako v každej turistickej skupine, aj tu sa našiel niekto, kto porušoval pravidlá, napríklad zákaz dotýkať sa jaskynných útvarov, niekto, na koho bolo treba vždy čakať, no aj niekto, kto ostatných rozosmieval humornými postrehmi.

Keďže prehliadka napokon trvala o niečo dlhšie, z Harmaneckej jaskyne sme vychádzali trochu skrehnutí, ale spokojní. Ak hľadáte inšpiráciu, kam toto leto v rámci Slovenska vyraziť, tento slovenský poklad by ste celkom iste nemali vynechať.

Nezabudnite si pozrieť aj našu reportáž z Dobšinskej ľadovej jaskyne. Zistite tiež, kde sme v lese natrafili na tajomné kruhy.

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