USA ovládli Hormuzský prieliv a vyberajú poplatky: Trump tvrdí, že Irán prišiel o takmer celé námorníctvo

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Irán po amerických útokoch pokračuje v odvete.

Blízky východ čelí ďalšiemu nebezpečnému vyostreniu situácie. Po nových amerických útokoch na vojenské ciele v Iráne prišla rýchla odveta Teheránu a napätie sa presunulo aj do strategicky kľúčového Hormuzského prielivu.

Donald Trump medzitým tvrdí, že Spojené štáty nad touto dôležitou námornou trasou preberajú kontrolu a Irán podľa neho utrpel rozsiahle vojenské straty.

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Armáda Spojených štátov oznámila ukončenie útokov

Armáda Spojených štátov oznámila, že ukončila svoju najnovšiu sériu útokov na Irán. „Centrálne velenie Ozbrojených síl USA (CENTCOM) ukončilo najnovšiu vlnu útokov na Irán… Počas päťhodinovej operácie americké sily úspešne zasiahli vojenské ciele na viacerých miestach v Iráne,“ uviedlo CENTCOM na sociálnej sieti X, informuje TASR.

Velenie uviedlo, že americké jednotky použili presne navádzanú muníciu proti iránskym pobrežným obranným systémom, raketovým a dronovým základniam, ako aj námorným kapacitám. Tvrdí, že zasiahlo ciele v oblastiach miest Búšehr, Čáhbahár, Džask, Konarak, ostrova Abú Músá a Bandar Abbásu. CENTCOM tiež dodalo, že v oblasti Blízkeho východu je v súčasnosti rozmiestnených viac ako 50 000 príslušníkov ozbrojených síl USA.

Irán odpovedal útokmi na Bahrajn a tankery

Irán reagoval útokmi zameranými na Bahrajn a dva ropné tankery Spojených arabských emirátov (SAE), ktoré sa plavili cez Hormuzský prieliv. Pri útokoch zahynul jeden člen posádky a ďalších osem utrpelo zranenia. SAE pohrozili odvetou, čo by mohlo túto krajinu opäť zatiahnuť do bojov s Iránom.

Záber z amerických útokov na Irán
Foto: SITA/AP

Iránske Revolučné gardy (IRGC) najnovšie uviedli, že zaútočili na „viaceré sklady zbraní, centrum satelitnej komunikácie a budovu, v ktorej sú umiestnené americké sily“ na základni USA v Bahrajne. Raketové a dronové útoky boli súčasťou druhej fázy ich „odvetnej operácie“.

Trump tvrdí, že Irán prišiel o väčšinu vojenských kapacít

Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre televíziu Newsmax hovoril o vojenskej operácii proti Iránu. „Stále im niečo zostalo, ale vo veľkej miere o to prišli. Napríklad ich námorníctvo malo 159 lodí, všetkých 159 lodí je na dne mora,“ vyhlásil. Ďalej tvrdil, že Irán prišiel aj o svoje letectvo. „Mali 200 lietadiel, všetky ich lietadlá sú preč. Ich radary sú zničené, protivzdušná obrana je zničená, ich schopnosť vyrábať zbrane je z veľkej časti zničená – asi na 84 percent,“ povedal.

USA chcú prevziať kontrolu nad Hormuzským prielivom

Prezident hovorí, že Irán je dnes „úplne inou krajinou“, než akou bol pred štyrmi mesiacmi. „Za štyri mesiace sme ich do veľkej miery vrátili do doby kamennej,“ vyhlásil. Zároveň dodal, že Teheránu stále zostali nejaké rakety a obmedzené vojenské schopnosti. Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty preberajú kontrolu nad Hormuzským prielivom. USA podľa neho budú „strážcom“ tejto kľúčovej vodnej cesty a za ochranu prielivu dostanú zaplatené. Šéf Bieleho domu sa tak vyjadril v rozhovore pre televíziu Fox News.

„Preberáme kontrolu nad prielivom. Nemajú nič. Nemajú vôbec nič,“ vyhlásil Trump, podľa ktorého si USA prieliv ponechajú a pravdepodobne ho budú spravovať. „Staneme sa strážcami prielivu. Možno to nazveme strážnym anjelom prielivu a za to by sme mali dostať odmenu,“ podotkol.

Hormuzský prieliv
Ilustračná foto: SITA/AP

Za ochranu Hormuzského prielivu podľa amerického prezidenta zaplatia bohaté štáty. „Za jeho ochranu nám zaplatia. Veľa peňazí, ale my chceme len náhradu za to, že to všetko robíme, že vystavujeme našich ľudí nebezpečenstvu,“ uviedol šéf Bieleho domu.

Trump sa tak vyjadril krátko po tom, čo iránske Islamské revolučné gardy po pondelkových amerických útokoch opätovne deklarovali, že Hormuzský prieliv je pod iránskou kontrolou a že nedovolia žiadnej krajine, aby „tam naďalej nezákonne zasahovala“. Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) medzičasom deklarovalo, že po sérii amerických útokov Teherán Hormuzský prieliv nekontroluje.

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