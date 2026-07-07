Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek

Nezávislé kontrolné inštitúcie ukazujú, kde štát prichádza o miliardy eur, kde zlyháva v boji proti korupcii a kde sa verejné financie míňajú nehospodárne. Namiesto toho, aby sa politici zaoberali ich zisteniami, čelia nezávislé kontrolné inštitúcie čoraz častejším útokom, spochybňovaniu ich práce, trestným oznámeniam či náhubkovým žalobám. Karolína Piliarová sa so svojím hosťom rozprávala o tom, čo to hovorí o stave krajiny, ak je väčším problémom ten, kto na plytvanie upozorní než samotné plytvanie a prečo sa vláda dlhodobo nerozpráva s inštitúciou, ktorá upozorňuje na miliardové úniky verejných financií.
Ako uviedol šéf NKÚ, dlhodobo vyzýva premiéra Roberta Fica na stretnutie. K stretnutiu medzi premiérom a šéfom NKÚ k téme zdravotníctva či snahám o skrytú privatizáciu vody na východnom Slovensku zatiaľ nedošlo. Podľa Andrassyho sme svedkami nízkeho rešpektu súčasných politikov voči nezávislým kontrolným inštitúciám. Andrassy sa v rozhovore ohradil nielen voči útokom na NKÚ, ale taktiež aj voči útokom na Národný bezpečnostný úrad či Protimonopolný úrad. Podľa neho k tomu dochádza kvôli tomu, že ich závery nezapadajú do biznisových aktivít niektorých členov vlády.
V rozhovore uviedol, že štát by mal mať najvyšší záujem o dozor nad strategickou surovinou – vodou. Problém vidí práve na východnom Slovensku, kde verejný sektor postupne stráca kontrolu nad strategickou infraštruktúrou a stráca aj ekonomické výhody z jej vlastníctva. Upozorňuje v tejto súvislosti na negatívne dopady práve na obyvateľov východného Slovenska, ktorí si už teraz oproti zvyšku Slovenska platia najvyššie vodné a stočné. Predpokladá, že do budúcna sa poplatky za vodu budú navyšovať.
Moderátorka diskutovala so svojím hosťom aj na tému zdravotníctva. Upozorňuje, že v systéme sa nachádza 10,5 miliardy eur, ktoré sa vyzbierajú na povinných zdravotných odvodoch, pričom pacient je v celom systéme na poslednom mieste. Pacienti podľa neho platia odvody a netušia, za čo vlastne platia. Dodal, že legislatíva by mala určiť, akú zdravotnú starostlivosť má mať občan garantovanú zo zdravotného poistenia. Zopakoval, že rezort zdravotníctva je ovládaný lobistickými záujmami finančných skupín.
V rozhovore otvorili aj tému podvodov s eurofondami či problémov s digitalizáciou. Andrassy už dlhodobo označuje Slovensko ako digitálne smetisko Európy.
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