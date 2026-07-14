Marika Gombitová išla na dobrodružnú cestu. Spravila rozhodnutie, ktoré by jej ani vo sne nenapadlo

Málokto by si ešte pred pár rokmi pomyslel, že práve Marika Gombitová sa raz vydá na dovolenku v obytnom aute. Speváčka, ktorá celý život prekonáva prekážky s obdivuhodnou odvahou, tentoraz ukázala svoju dobrodružnú stránku a rozhodla sa pre spôsob cestovania, ktorý je pre mnohých symbolom slobody, spontánnosti a objavovania nových miest.
Vydať sa na niekoľkotýždňovú cestu karavanom by pre mnohých ľudí na vozíku nebola ani len reálna predstava. Práve preto speváčka Marika Gombitová svojím rozhodnutím mnohých príjemne prekvapila. Dokázala, že ani zdravotné obmedzenia nemusia človeka pripraviť o túžbu objavovať svet, skúšať nové veci a zbierať nezabudnuteľné zážitky, a opäť potvrdila, koľko odvahy v sebe skrýva.
Podelila sa s fanúšikmi o netradičný zážitok
Speváčka sa odhodlala na dobrodružstvo, ktoré si vyžadovalo nielen dôkladnú prípravu, ale predovšetkým veľkú dávku odvahy, dôvery a chuti vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Na svojom Instagrame sa s fanúšikmi podelila o úprimné spomienky z cesty, ktorú pre ňu pripravili jej najbližší. Tí jej chceli dopriať nielen zaslúžený oddych, ale aj zážitok, pri ktorom sa samotná cesta stane rovnako krásnou ako cieľ.
A práve preto padla voľba na bezbariérový karavan – riešenie, ktoré sa síce hľadalo len veľmi ťažko, no napokon otvorilo dvere k nezabudnuteľným zážitkom.
„Milí priatelia, ako som vám sľúbila, rada by som sa s vami podelila o zopár spomienok a fotografií z mojej, pre mňa tak trochu dobrodružnej cesty,“ napísala spevácka diva na sociálnej sieti a pripojila sériu fotografií z nezvyčajného výletu. Následne uviedla, že to celé majú na svedomí jej spomínaní blízki.
Ako však sama naznačila, zohnať špeciálne obytné autá na Slovensku chce peknú dávku trpezlivosti, keďže u nás prakticky nie sú. Nakoniec však jeden taký našla vďaka jednému českému spolku.
„Trochu ma ku karavanom inšpiroval aj český producent Tomáš Ságl. Keď pred časom prišiel do Bratislavy na svojom obytnom aute aj s manželkou Martinkou a psími miláčikmi, so záujmom som si ho obzerala. Vtedy by mi však ani vo sne nenapadlo, že o niečo neskôr budem takto cestovať aj ja,“ pokračovala Marika Gombitová.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Na dovolenku s rešpektom
Hoci navonok to môže vyzerať tak, že to celé absolvovala bez najmenších problémov a zaváhania, opak bol pravdou. Zmocnili sa jej emócie a strach.
„Priznám sa, pred odchodom som mala veľké obavy. Vedela som však, že moji priatelia všetko dôkladne premysleli, a tak sme sa vydali na cestu. Samozrejme, aj s mojimi dvoma štvornohými spoločníkmi,“ poznamenala speváčka, ktorá si to namierila so svojimi kamarátmi do slovinského Bledu, kde ju očarilo nádherné jazero, tyrkysová voda rieky Sávy a Júlske Alpy. „Bývali sme v kempe, a práve tam som prvýkrát zažila skutočný život karavanistov,“ doplnila.
Zamilovala si atmosféru kempov aj talianske večery
Výlet si užila plnými dúškami. „Veľmi rada som sa prechádzala pomedzi karavany a len tak pozorovala život okolo seba. Mladí ľudia, rodiny s deťmi, seniori… Smiech, grilovačky, každý si tam žil ten svoj malý dovolenkový príbeh. Ľudia sa navzájom zdravili, hoci sa vôbec nepoznali… Taký zvláštny pocit slobody a spolupatričnosti. Na chvíľu som mala pocit, že som sa stala súčasťou sveta, ktorý som dovtedy poznala iba z rozprávania. A veľmi sa mi v ňom páčilo,“ uviedla nadšená umelkyňa.
Nechýbal ani povestný bledský krémeš, ktorý vyskúšali, a nasledovalo Marikino milované Taliansko, konkrétne región Marche.
„Bývali sme v malej vilke medzi vinicami, len pár minút od Jadranského mora. Pre mojich psíkov bola záhrada rajom,“ poznamenala. Pri čítaní opisu nezabudnuteľného výletu dostane snáď každý chuť na podobné dobrodružstvo. „Najradšej som mala naše večery. Vybrali sme sa k moru, prešli sa po promenáde, dali si niečo dobré na večeru, zmrzlinu alebo espresso,“ prezradila Marika Gombitová.
Veľká inšpirácia pre ľudí
Speváčka týmto svojím zážitkom pripomenula, že tie najcennejšie zážitky často vznikajú vtedy, keď sa odvážime vykročiť do neznáma. Jej dobrodružná cesta nebola len o kilometroch, ktoré prešla, ale najmä o radosti z objavovania, sile prekonávať vlastné obavy a vďačnosti za ľudí, ktorí stáli po jej boku.
Fanúšikom tak neukázala len nádherné miesta Slovinska a Talianska, ale aj to, že chuť žiť naplno, cestovať a plniť si sny nemá žiadne hranice.
Nahlásiť chybu v článku