Štefan Skrúcaný prezradil, že chce svojej dcére splniť veľký sen. Ella túži po zaujímavom zážitku

Hoci ho diváci poznajú predovšetkým ako herca, moderátora a zabávača, doma plní Štefan Skrúcaný úplne inú rolu a stáva sa z neho manžel a otec. Jeho dcérka Ella rastie ako z vody a onedlho rodinu čaká veľký životný miľník, kvôli ktorému budú musieť prispôsobiť svoje plány.
Hoci je leto už v plnom prúde, zabávač sa nezastavil a podobne ani jeho manželka Erika Judínyová, ktorá má práce nad hlavu. Preto je pre nich skĺbenie pracovných povinností a dovolenky celkom výzvou. “Tým, že Erika je v hrozných fofroch a ja to tiež nemám oveľa ľahšie, tak to vyzerá na last minute,” prezradil Štefan Skrúcaný pre Topky rodinné plány na najbližšie týždne.
Kam sa chystajú?
Ako ďalej zdôraznil, na dovolenku sa však rodinka nevyberie lietadlom. “Keď je leto v celej Európe, chodievame väčšinou autom. Ale určite by sme chceli ísť do Talianska, lebo máme abstinenčný syndróm, keď nie sme v Taliansku,” pousmial sa herec, ktorý sa blysol v seriáli Sľub.
Zároveň doplnil, že by chcel dcérke splniť sen. “Radi by sme a sľúbili sme to Elle už pár rokov, pričom tento rok to chceme dodržať, prebehli nejaké slovenské hrady a zámky, lebo Ella sa o to veľmi zaujíma,” odtajnil zabávač, ktorý predpokladá, že pôjdu do jeho rodného Trenčína a taktiež navštívia Bojnice a Oravský zámok.
Malé dievčatko však očividne túži hlavne po jednom. “Takže možno nejaké hrady a zámky dáme, a keď bude dobre, tak Elle splním ešte jeden sen, že bude aspoň na jednu noc niekde stanovať,” prezradil Štefan Skrúcaný o svojej dcére, ktorá už v septembri ide do školy.
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Rozmýšľa aj nad Španielskom a Disneylandom
Keď sa spomenuli rodinné plány a dovolenky v letnom období, nezaznelo len Taliansko. “Rozmýšľame aj nad Španielskom, lebo máme tam rodinu. Erikina sesternica sa tam vydala, ale to neviem, či nám časovo vyjde. Ja by som rád Ellu zobral aj do Disneylandu, ale kedysi som tam bol cez prázdniny a mám taký pocit, že zobrať deti cez prázdniny do Disneylandu, keď je tam asi pol milióna ľudí, tak to je za trest,” dodal herec so smiechom.
Nová etapa v živote rodiny
Ako bolo spomenuté, blíži sa zároveň nové obdobie pre rodinu, čo však znamená, že to budú mať s dovolenkami ťažšie. “Takže budeme musieť na to využiť vianočné prázdniny, ale nejako to určite zvládneme. Je tam aj Veľká noc. Verím, že ak jej škola pôjde bez problémov, nejaký predĺžený víkend nám aj v škole umožnia,” dúfa umelec.
Spolu s Erikou vybrali pre Ellu zjavne výnimočnú školu. Hoci to viac nekonkretizoval, ide o školu, ktorá je celá v angličtine. Na druhej strane chce, aby Ella vedela aj dobre svoj rodný jazyk. “Som rád, že je tam aj slovenčina. Budem rád, keď bude vedieť krásne slovensky čítať, keď mi povie nejakú slovenskú básničku, zaspieva slovenskú pesničku… všetko ostatné bude v angličtine, ale na slovenčine trvám,” ozrejmil.
Podľa jeho slov má škola viacero výhod. “Teším sa, že je to kúsok odtiaľ, kde bývame. Viem, že sú tam veľmi kvalitní pedagógovia a sme plní očakávania, ako sa to bude Elle páčiť. Samozrejme, do ničoho ju nútiť nebudeme. Asi by to tak malo byť, že by si deti mali ten svoj životný smer vybrať samy,” poznamenal Štefan Skrúcaný.
Hoci sa Ella teší do školy, predsa len má mierne obavy. “Lebo úplne presne nevie, čo ju tam čaká, ale má takú istotu, že tam idú dve či tri spolužiačky zo škôlky, takže tie prvé dni sa dievčatá budú spoliehať jedna na druhú a potom už pevne verím, že si nájde svoju cestu životom,” pokračoval.
Nový domov si nevie vynachváliť
Nie je to tak dávno, čo sa trojčlenná rodinka presťahovala do domu. Štefan Skrúcaný si to nesmierne pochvaľuje a užíva si hlavne chvíle, keď môže byť sám.
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“Býva sa nám výborne. Hlavne preto, že máme svoj okruh samoty. Pri všetkej úcte, ja milujem ľudí. Každý druhý večer som s päťsto alebo tisíc ľuďmi, ale práve preto si potrebujem oddýchnuť. Prísť niekde, kde sa zavrie brána a som tam sám, alebo dvaja či traja. Je to vlastne taká oáza, kde čerpáme energiu, aby sme to ďalej fyzicky a hlavne psychicky zvládli,” povedal nadšený zabávač.
Zdá sa, že toto leto bude pre rodinu Štefana Skrúcaného plné nových dobrodružstiev, spoločných chvíľ aj spomienok, na ktoré budú ešte dlho spomínať. Zároveň sa blíži veľká životná zmena v podobe nástupu Elly do školy.
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