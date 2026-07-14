V nedotknutej krajine vzniká luxusný projekt. Vyzerá ako Maldivy v púšti, poznáme cenu za noc

Projekt The Red Sea v Saudskej Arábii

Foto: Ali Lajami, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
O dovolenke na takomto mieste sa mnohým z nás ani len nesníva. No má ambície do roku 2030 vítať milión turistov ročne.

Turizmus sa snaží reagovať na nároky cestovateľov, ktoré sú stále vyššie a vyššie. Cestovanie má v dnešnej dobe množstvo podôb a kým niektorí vyhľadávajú dobrodružstvo, ďalší sa snažia v nových destináciách spoznávať autentický život. A potom sú tu tí, ktorí si chcú na dovolenke dopriať luxus a všetko, čo k tomu patrí. Ich požiadavkám sa rozhodla vyhovieť Saudská Arábia, ktorá prišla s unikátnym projektom pripomínajúcim Maldivy. Pri pobreží Červeného mora buduje a rozširuje luxusnú destináciu, ktorá nemá na svete obdoby. 

Projekt The Red Sea môže na prvý pohľad pripomínať palmový ostrov Palm Jumeirah v Dubaji alebo už spomínané Maldivy, s ktorými má spoločnú krištáľovočistú tyrkysovú vodu, biele piesočnaté pláže, malé ostrovčeky a luxusné rezorty s vilami. V mnohom sa však odlišuje.

Luxusná destinácia, ktorá sa stále rozvíja, má rozlohu 28-tisíc kilometrov štvorcových. Vznikla na súostroví, ktoré tvorí cez 90 ostrovov, a výstavba bude prebiehať celkovo na 22 z nich, informuje Euronews. Stephen Cheesebrough zo spoločnosti Red Sea Global, ktorá za ambicióznym projektom stojí, priznal, že aj keď vie o jeho porovnávaní s Maldivami, svojim návštevníkom má ponúknuť predsa len iný zážitok.

Ponúka aj hory, sopky a púšte

„Je pravdou, že ostrovy môžu krištáľovočistou vodou a bielymi piesočnatými plážami pripomínať Maldivy. Ale tým sa všetky podobnosti končia,“ prezradil pre portál s tým, že Saudská Arábia je oveľa rozmanitejšia a ponúka aj hory, sopky a púšte. Z turistického hľadiska je teda mimoriadne zaujímavá a pre mnohých zostáva neobjavenou destináciou.

The Red Sea ukrýva súkromné vily s bazénom a jeho architektúra vyzerá ako z iného, futuristického sveta. Ako spomína The Sun, projekt je stále vo výstavbe, no už otvoril 11 svojich rezortov, ktoré môžu dovolenkári navštíviť. Prvý otvoril svoje brány už v roku 2023 a celkovo má v luxusnom letovisku vzniknúť až 50 hotelov. Navyše má ambiciózny plán, a to do roku 2030 hostiť až milión turistov ročne.

Ubytujete sa tu už teraz, našli sme ponuku od 2-tisíc eur na noc

Aktuálne, ak by ste si chceli zarezervovať noc v púštnom rezorte, pripravte si rozpočet od necelých 2-tisíc eur na noc pre štyri osoby. Za to dostanete vilu s jednou spálňou, so súkromným bazénom a s nádherným výhľadom na púštnu krajinu.

Letenka do Saudskej Arábie aj pod 100 eur

Zaujímavé je, že dostať sa sem je pre Slovákov jednoduchšie než vycestovať na Maldivy. Z Bratislavy si môžete zaletieť napríklad nízkonákladovkou Wizz Air do mesta Džidda. Takýto let trvá s jedným prestupom v Ríme 8 hodín a 20 minút a letenky na jeseň aktuálne štartujú na 86 eurách.

Možností je však viac, vycestovať môžete aj do Rijádu (hlavného mesta), pričom jednosmerné letenky začínajú pod cenovkou 200 eur.

Buduje aj nový najvyšší mrakodrap sveta

Saudská Arábia ukrýva ešte viac zaujímavých projektov. Vo výstavbe je aktuálne napríklad mrakodrap Jeddah Tower, ktorý „má ambíciu“ stať sa najvyšším na svete a ukradnúť prvenstvo dubajskej Burj Khalife. Jeddah Tower má dosiahnuť výšku neuveriteľných 1000 metrov, pričom sa stane prvou budovou sveta s výškou jedného kilometra.

Jeddah Tower v roku 2025 a v roku 2026
Stavba Jeddah Tower v roku 2025 v porovnaní s rokom 2026, foto: Alejandro vn, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons/Omarnizar05, CC0, via Wikimedia Commons

Výška stavby už presiahla 400 metrov a každý týždeň narastie približne o 4 metre. Jeddah Tower podľa najnovších fotografií rastie nielen do výšky, ale sa aj postupne zužuje a naberá reálne kontúry. Zostáva tak už len čakať, či všetko pôjde podľa plánov, alebo sa dokončenie budovy ešte oddiali. Podľa aktuálnych zámerov by sa tak malo stať v roku 2028.

Projekt je vo výstavbe už od roku 2011 a stretol sa s problémami pri realizácii. Tá však teraz pokračuje a podľa inžiniera Johna Peronta je asi 60 týždňov od dosiahnutia významného míľnika, ktorým je dokončenie vyhliadky – „nebeskej terasy“ na približne 160. poschodí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V púštnej krajine sa stavia najvyšší mrakodrap sveta. Bude vysoký 1 kilometer, o pár týždňov…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Tip na výlet
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
1 na 1
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Domáci miláčikovia
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac