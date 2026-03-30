„Chodia tam iba sedláci“: Slováci reagujú na otázku, či sa chystajú do Chorvátska

Foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Chorvátsko
Mnohí na dovolenku pri Jadrane nedajú dopustiť.

Chorvátsko už nejaký čas rozdeľuje Slovákov na dva tábory. Kým niektorí sa tam radi užijú dovolenku pravidelne, iní si nájdu milión dôvodov, prečo sa mu vyhnúť. Ako to vidia tento rok?

Do Chorvátska sa vždy radi vrátia

Slováci reagovali na anketu s otázkou, či sa tento rok chystajú na dovolenku do Chorvátska. „Áno, prečo nie?“ zhodujú sa viacerí. Mnohí sa stotožňujú v názoroch, že majú Chorvátsko radi a radi tam zájdu aj s malými deťmi, keď zatiaľ nemajú odvahu ísť na dovolenku letecky. Niektorí tam dokonca majú aj vlastné bývanie a trávia pri Jadrane aj niekoľko mesiacov v roku.

Iní dodávajú, že Chorvátsko je jedna z najčistejších destinácií, v akej kedy boli. Nájdu sa takí, ktorí idú na dovolenku niekoľkokrát do roka, no aspoň raz ročne sa už roky vracajú aj do Chorvátska.

„My máme precestovaný skoro celý svet, a napriek tomu sme si urobili druhý domov práve v Chorvátsku,“ dozvedáme sa. Jedna z komentujúcich dodáva, že Chorvátsko treba spoznať z každej strany, zájsť sem na turistiku do prírody a nájsť si pláže takpovediac mimo „vyšľapaných chodníčkov“. Krajinu sa jednoznačne oplatí vidieť a zažiť aj mimo letnej turistickej sezóny.

Foto: Unsplash

Jedna z odpovedí Slovákov nahnevala

„Určite nie, do Chorvátska chodia iba sedláci. My máme v pláne Maldivy,“ pobúrila Slovákov jedna z odpovedí. Poukazujú na to, že k Jadranu chodia aj celebrity zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Je hlúpe nazývať ľudí sedlákmi, nech sa rozhodnú tráviť dovolenku kdekoľvek. „Ak je niekto sedlák, nepomôže mu ani to, že je na Maldivách,“ dodávajú ľudia nahnevane.

Niektorým Slovákom ale prekážajú betónové pláže plné kamienkov, studená voda či stúpajúce ceny služieb, ktorých kvalita ale príliš nenarastá. „Nechodím do Chorvátska. Pre mňa nemá žiadnu pridanú hodnotu. Bola som veľakrát v minulosti, nikdy ma Chorvátsko neohúrilo,“ vysvetľuje jedna z komentujúcich.

Žiaľ, nejednu slovenskú rodinu potrápili všetky doterajšie konsolidácie. „Mala som v pláne, ale finančne by sme to tento rok nedali. Kvôli moru sa nejdem zadlžiť,“ píše sa v jednej z odpovedí.

Ak chcete vedieť, čo si o dovolenke v Chorvátsku myslia naši českí susedia, prečítajte si náš článok tu.

