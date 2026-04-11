Chorvátsko to nie je: Slováci prezradili, kam chodia na najlepšiu dovolenku za dobrú cenu

Jar síce konečne dorazila, no na nejednom mieste hrejú slnečné lúče ešte poslabšie. Možno preto aj vy snívate o dovolenke pri mori a túžite po pláži s osviežujúcim drinkom v ruke. Slováci prezradili, kam sa podľa nich oplatí ísť na dovolenku najviac a za najlepšiu sumu.
Ľuďom sa páči Turecko či Omán
Pre nejedného Slováka je synonymom dovolenky Chorvátsko. Nedávno ľudia reagovali na anketu, či sa tam chystajú aj tento rok. Hoci niektorí sa vyberú radšej inde, mnohí nedajú na Jadran dopustiť.
Viacerým sa ale prestalo pozdávať, do akej miery stúpajú v Chorvátsku ceny. Myslia si, že za sumu, za akú pobudnú týždeň v Chorvátsku, môžu ísť na dlhšiu dovolenku na krajšie a lepšie miesto, kde sa okrem iného nebudú musieť pobiť o miesto na osušku s ďalšími Slovákmi či Čechmi.
Na privysoké ceny a priveľa ľudí sa posťažovali aj naši českí susedia. Ceny vraj nezodpovedajú kvalite ponúkaných služieb a ak pôjdu na dovolenku, tak radšej niekam inam. Zmieňujú napríklad Turecko alebo Španielsko, kde je podľa niektorých nielen lacnejšie, ale aj chutnejšie jedlo.
Je to individuálne
Práve o Turecku padla zmienka aj v ankete s otázkou, kam by Slováci šli na kvalitnú dovolenku za dobrú cenu. „Thajsko alebo Kambodža. Ak chceš rezort, tak aj Vietnam alebo Zanzibar. Stojí to ako Turecko,“ odporúča jeden z komentujúcich.
„Je to veľmi individuálne. Za mňa to bol donedávna Omán. Blízko, lacné, teplo… Už nie,“ dozvedáme sa. Ďalší komentujúci si myslí, že Omán stále stojí za to, no tá cesta tam a späť dokáže preveriť trpezlivosť človeka.
Treba len hľadať
„Najlepšia dovolenka a aj cenovo výhodná je tá, čo si nájdeš sama. Každý má predsa niečo tak trochu vysnívané,“ myslí si jeden z komentujúcich. Niekto túži ísť k moru, niekto do hôr a každý má limit toho, čo považuje za dobrú cenu, nastavený inak. Niekto môže minúť 500 eur, iný 1 500 alebo 5 000 eur.
Alfou a omegou je vraj nájsť ten správny dátum, nespoliehať sa na cestovné kancelárie, ale takpovediac si dovolenku vyskladať samostatne. „Veľmi záleží na čase. Mimo sezóny vieš nájsť dovolenku kdekoľvek pri troche šťastia za parádne ceny. Čo, samozrejme, v hlavnej dovolenkovej sezóne väčšinou neplatí. Stačí tomu len venovať čas a hľadať,“ dodáva.
