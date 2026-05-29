Chorvátsko môžete vypustiť z hlavy: Pozrite sa, kam sa naozaj oplatí vyraziť na dovolenku

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Tip na výlet
Kde za svoje peniaze dostanete najviac?

Teplé dni lákajú niekam vyraziť. Nejeden Slovák si však uťahuje opasok a zvažuje, či a kam ísť, aby to nestálo celý majetok. Prezradíme vám, kde po Európe sa oplatí cestovať najviac.

Veľa muziky za menej peňazí

Ako informuje BBC, nejeden kút Európy trápia masívne davy turistov, ale aj dvíhajúce sa ceny. Nie div, že ľudia čoraz viac vyhľadávajú skôr menšie európske mestá. Štatistiky Rome2Rio ukazujú, že záujem o ne globálne vzrástol o 35 %. Ľudí už menej lákajú veľké mestá, kam chodievajú aj všetci ostatní. Stále chcú vidieť Taliansko či Francúzsko, avšak bez tlačenice.

Dobrým príkladom je aj Chorvátsko. Ľudia stále chcú Jadran, avšak Dubrovník ich láka už pomenej a vyberú sa napríklad radšej na ostrov Korčula, kde je to menej hektické. Čo sa týka cien, veľkým lákadlom sú napríklad Albánsko, Litva či Lotyšsko, kde sa stále viete ubytovať za prijateľné ceny. Aj ceny jedla, vstupeniek do múzeí a turistických poplatkov sú tu zvyčajne nižšie ako v letných turistických centrách v západnejších častiach Európy.

Objavte čaro Slovinska

Ukážkou je aj Slovinsko, kde sa v 4-hviezdičkovom hoteli ubytujete v priemere za 120 až 160 eur na noc. Za večeru pre dvoch dáte približne 50 eur. Vstupenky do múzeí vychádzajú v priemere na 8 až 13 eur. Navyše, mnoho zaujímavostí je od seba vzdialených len niekoľko hodín cesty autom. Počas jedného výletu si tak môžete užiť kúpanie v jazere, túlanie po horách, ale aj ochutnávky dobrých vín.

Cestovná kancelária Unforgettable Travel zaznamenala medziročný nárast rezervácií do Slovinska o 286 %, a to najmä čo sa týka aktívnych cestovateľov. Ľudia prišli na to, že je to pomerne lacné, no krásne a bezpečné miesto, ktoré stojí za to navštíviť.

Zaraďte na svoj zoznam aj Čiernu horu

Litva zas núka bohatú kultúru, ale aj trochu chladnejšie podnebie. Štvorhviezdičkové ubytovanie tu nájdete od 70 eur na noc a za dobrú večeru pre dvoch dáte okolo 50 eur. Mnohí vychvaľujú Rigu. Prechádzka v jej uliciach vás vraj prenesie do rozprávkového sveta, avšak bez davov ľudí.

Ak túžite po pláži, zamierte do Čiernej Hory. Viac o tom, prečo naozaj stojí za to, nám prezradil Igor, ktorý sa sem presťahoval a sprevádza turistov. Čistá voda, skvelé jedlo a priateľské ceny jednoznačne lákajú ľudí, no nebudete sa tu byť o ležadlo ako na nejednom mieste v Grécku či v Taliansku.

Za zmienku stojí aj Albánsko s krásnymi piesočnatými plážami. Niektorí ho prirovnávajú k zatiaľ neobrúsenému diamantu. Čo sa však cien týka, hravo predbehne aj mnohými milované Chorvátsko. Štvorhviezdičkové ubytovanie tu nájdete už od 60 eur na noc. Dvaja ľudia dajú za príjemnú večeru v priemere 25 eur.

