Chorvátsko už nie je to, čo bývalo: Ceny išli raketovo hore. Vyleteli aj o 92 percent

Ilustračné foto: dronepicr, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons / Pexels

Roland Brožkovič
SITA
Chorvátsko
Ceny tovarov a služieb rástli plošne, no pri plánovaní letných dovoleniek si Slováci priplatia výraznejšie.

Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov – Chorvátsko, za posledných päť rokov zvýšila ceny na takmer dvojnásobok. Ceny ubytovania tu v posledných rokoch vyleteli až o 92 %. Niektoré chorvátske médiá hlásili, že sa zvýšené ceny odrazili na záujme turistov.

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) situáciu až tak dramaticky nevidí, cestovné kancelárie zatiaľ podľa nich pokles záujmu o Chorvátsko nehlásili. Ceny v segmente ubytovacích služieb sa za posledných päť rokov zvýšili o približne 46,5 %, v typicky dovolenkových destináciách rástli ešte rýchlejšie.

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Podľa odborníkov zo spoločnosti Finax síce ceny tovarov a služieb rástli plošne, no pri plánovaní letných dovoleniek si Slováci priplatia výraznejšie. Rekordérom sa stalo Slovákmi obľúbené Chorvátsko, kde ceny ubytovania za ostatných päť rokov vyleteli takmer na dvojnásobok. Podľa viacerých chorvátskych médií nárast cien v tomto roku ovplyvnil aj záujem dovolenkárov.

Drahšie je aj ubytovanie

Podľa SACKA situácia až tak dramatická nie je, hoci potvrdzuje, že ceny ubytovania v Chorvátsku v ostatných rokoch vzrástli. „Je síce pravdou, že ceny ubytovania a služieb v ostatných rokoch v Chorvátsku vzrástli, čo časť klientov motivuje porovnávať ponuky aj s inými stredomorskými destináciami. Samotný rast cien však automaticky neznamená výrazný odliv turistov,“ uviedla SACKA.

Ostrov Hvar
Hvar, foto: Pexels

Dodala, že cestovné kancelárie zatiaľ pokles záujmu o Chorvátsko nehlásia. Asociácia pritom očakáva, že pre situáciu na Blízkom východe by mohli mať tradičné európske destinácie dobrú letnú sezónu.

„Chorvátsko naďalej patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie Slovákov, najmä vďaka dobrej dostupnosti, možnosti cestovať autom alebo autobusom. Naviac v prípade zájazdov cez cestovné kancelárie klienti vopred vedia, akú cenu zaplatia a čo všetko majú v rámci zájazdu zahrnuté (okrem ubytovania aj stravu v rozsahu minimálne polpenzie a čoraz obľúbenejšie sú už aj v Chorvátsku služby all inclusive), takže aj prípadné cenové rozdiely na mieste už nie sú pre nich také relevantné,“ priblížila SACKA.

Aktuálne voľné ubytovacie kapacity, hlavne v súkromí, podľa asociácie súvisia najmä s tým, že ich každoročne pribúda a klienti si dovolenky čoraz častejšie rezervujú na poslednú chvíľu.

„Chorvátsko je špecifické práve tým, že má výrazne väčší podiel ubytovania v súkromí ako v hoteloch. Z pohľadu organizovaného cestovného ruchu preto zatiaľ nevidíme dôvod hovoriť o výraznom odlive turistov. Skôr ide o prirodzené rozdelenie záujmu medzi viaceré stredomorské destinácie, ktoré si dnes intenzívne konkurujú cenou aj rastúcou ponukou služieb,“ spresnila SACKA s tým, že rozhodujúce budú dáta za celú sezónu, ktoré poskytnú ucelený pohľad na úspešnosť sezóny a prípadné výkyvy.

Split v Chorvátsku
Split, Ilustračné foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Aj na internete sa objavujú diskusie o cenách v Chorvátsku. Kým niektorí tvrdia, že obľúbená letná destinácia je drahá, podľa druhej skupiny je táto kritika nezmyselná a jednoducho, keď sa človek chystá na dovolenku, mal by sa pripraviť na to, že si možno priplatí. Virálne video na TikToku ukazuje, ako to vyzerá v miestnom obchode. No nie každý s ním súhlasí.

Na videu vidíme, že obľúbenú značku čokolády v extra veľkom balení si v Chorvátsku môžete zaobstarať za 6,35 eura, energetický drink, ktorý sa môže hodiť vodičom pred dlhou cestou domov na Slovensko, za 3,05 eura či konzervu tuniaka za 5,05 eura.

Tieto ceny sú vysoké, no v komentároch sa ozvali ľudia, ktorí sa podelili o svoje rady, ako na lacnejšie nákupy v Chorvátsku. „Lidl a Kaufland majú v Chorvátsku tie najlepšie ceny,“ uviedol jeden z nich. Niekto ďalší podotkol, že treba chodiť nakupovať do „bežných“ supermarketov a nie do turistických obchodov s potravinami.

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