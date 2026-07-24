Najkrajšia pláž v Chorvátsku vznikla náhodou po razení tunela. Nachádza sa na skok od Dubrovníka

Skúsili ste sa pri odpočinku na rajskom mieste zamyslieť, ako mohlo vôbec vzniknúť a či je dielom prírody alebo človeka? Zaujímavý príbeh sa spája s obľúbenou chorvátskou plážou, ktorá často dostáva prívlastok tej najkrajšej pri Jadrane, ale objavuje sa aj v rebríčkoch najkrajších pláží sveta. Pláž Pasjača vznikla náhodou ako „vedľajší efekt“ po stavbe tunela. Následne podala pomocnú ruku príroda a nádherné miesto bolo na svete.
V spojitosti s Chorvátskom a jeho najkrajšími plážami sa najčastejšie spomínajú dve. Prvou z nich je pláž Zlatni Rat, ktorá sa nachádza na ostrove Brač. Ide o neuveriteľne fotogenické miesto, ktorého výbežok z vtáčej perspektívy vyzerá, akoby sa strácal v azúrovom mori.
Druhou je pláž Pasjača, o ktorej sa dokonca hovorí, že patrí medzi najkrajšie na celom svete. Toto panenské miesto sa nachádza na juhu krajiny v oblasti Konavle, pod Dubrovníkom, a jeho história siaha do roku 1955, približuje turistický portál Chorvátska.
Bez prác na tuneli by pláž nevznikla
O vznik tejto pláže sa zaslúžilo spojenie ľudskej činnosti s mocou prírody. Všetko to začalo razením tunela k moru v 50. rokoch, pri ktorom bol vyťažený kameň ponechaný na pobreží. A potom zasiahla príroda. Vlny ho premenili na drobné kamienky a jemný piesok, ktoré sa usadili pod útesmi a vytvorili túto dychberúcu pláž.
K pláži vedie mierne strmá cesta
Pláž Pasjača sa oproti ďalším chorvátskym plážam líši tým, že pripomína skôr ďalekú exotiku než typické európske dovolenkové pláže s ležadlami. Ak sa na ňu chcete dostať, pripravte sa na strmší prístup vytesaný do kameňa, a tiež na to, že ide o nedotknutú pláž bez ležadiel, spŕch či toalety. No práve to môže byť lákadlom pre turistov, ktorí vyhľadávajú takúto atmosféru pláží.
„Prechádzka dole na pláž vám zaberie asi 10 minút. Chodník je čiastočne spevnený a mierne strmý, ale zvládnuteľný,“ opísal vo svojej recenzii jeden z návštevníkov, ktorý dodal, že more je tu krištáľovo čisté a nechýbajú nádherné výhľady. „Jedna z najviac skrytých pláží, aké som doteraz v živote videl,“ dodal ďalší.
Iní upozornili aj na to, že ak sa sem vyberiete s deťmi, musíte byť opatrní, práve kvôli prístupu. No dá sa zvládnuť a horšia môže byť cesta hore než klesanie k pláži. Nezabudnite si so sebou pribaliť dostatok vody, ktorá sa v horúci dovolenkový deň vždy hodí, a tiež jedlo, keďže na mieste si ich nekúpite.
„Táto skrytá pláž je skutočný klenot – pokojná, úžasná a určite stojí za návštevu,“ zhodnotil nadšený návštevník. Celkovo pláži Pasjača svieti na googli vysoké hodnotenie 4,8 hviezdičky z 5, čo je dôkazom, že sa ju skutočne oplatí navštíviť.
Na skok od Dubrovníka a neďaleko hraníc s Čiernou Horou
Ak sa sem rozhodnete vybrať, dobrým východiskovým bodom môže byť Dubrovník, od ktorého je vzdialená 30 kilometrov, teda asi 45 minút cesty autom.
Vďaka svojej polohe je dostupná, aj keď sa vyberiete dovolenkovať do Čiernej Hory, v blízkosti ktorej hraníc sa nachádza. Napríklad z mestečka Kotor si sem môžete „odbehnúť“ za dve hodiny autom, z Budvy ste tu asi za dve a pol hodiny jazdy.
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